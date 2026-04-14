„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestují proti sjezdu sudetských Němců

,
  9:50aktualizováno  9:58
Několik desítek lidí přišlo v úterý ráno protestovat na brněnskou radnici proti sjezdu sudetských Němců, který se má ve městě uskutečnit v květnu. Odpůrci akce převážně v důchodovém věku přinesli transparenty s nápisy jako „Ruce pryč od dekretů E. Beneše“ nebo „Sjezd sudeťáků v ČR nechceme“. Zastupitelé by měli dnes vzít na vědomí informaci o konání akce, kterou však Brno nezaštiťuje, nepodporuje ani neorganizuje. Návrh SPD na vyslovení nesouhlasu s konáním sjezdu neprošel.

Jeden z řečníků příchozím protestujícím poděkoval za to, že přišli. Do megafonu hlásil, že protestující jsou nadějí v zastavení sjezdu. Je podle něj zřejmé, že moc sudetských Němců neoslabuje. Někteří protestující si přinesli také české vlajky nebo vlajku Moravy, rozdávali rovněž svoje noviny.

Proti sjezdu přišli lidé protestovat i na březnové zasedání zastupitelstva. Argumentovali tím, že sjezd není aktem smíření, ale provokace.

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání sudetoněmeckého sjezdu ve městě. Dorazil i Miroslav Sládek. (14. dubna 2026)
16 fotografií

Jasného postoje vedení města se tehdy nedočkali, téma bylo odloženo na dnešní zasedání. Brněnští radní před ním přijali usnesení, že berou na vědomí informaci o konání akce, „kterou však statutární město Brno žádným způsobem neorganizuje, nepodporuje ani nezajišťuje.“

„Že vás hanba nefackuje“

Na úterní protest dorazil mimo jiné bývalý předseda Republikánů Miroslav Sládek. Proti odpůrcům sjezdu vystoupili lidé s vlajkami EU a hesly „Dialog proti strachu“ nebo „Všechno začíná setkáním“. Od protestujících se dočkali poznámek „že vás hanba nefackuje“ nebo „vy jste přišli sami z vlastního přesvědčení?“.

Jednání zastupitelstva provází od začátku velký neklid. Opoziční zastupitel Jiří Kment (SPD) navrhl do programu body, aby zastupitelé vyslovili zásadní nesouhlas s konáním sjezdu v Brně a aby město vypovědělo dotační smlouvu spolku Meeting Brno a nevyplácelo další peníze. Ani jeden z těchto bodů neprošel. Ani pro, ani proti nehlasoval dostatek politiků.

Sudetoněmecký sjezd nepořádáme a nepodporujeme, distancovalo se vedení Brna

„Budete potřebovat další defenestraci,“ křičel jeden muž. „Fašisti, vlastizrádci, zaprodanci,“ ozývalo se sálem, když neprošel ani druhý návrh opozičního zastupitele SPD.

Už loni v listopadu se proti akci vymezilo hnutí SPD. Primátorka Markéta Vaňková nicméně v lednu řekla, že setkání je plánované na základě podnětů ze strany spolku Meeting Brno, který se dlouhodobě snaží o poměrně širokou diskusi na téma historických otázek.

„V žádném případě to ze strany jejich představitelů nevnímám tak, že by chtěli jakkoli zpochybňovat válečné hrůzy, které se děly za druhé světové války ve vztahu k občanům naší republiky a našeho státu,“ sdělila tehdy.

Vztahy se v posledních letech zlepšily

Sjezd sudetských Němců se v Česku uskuteční poprvé, dosud se konaly zpravidla v Bavorsku. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná odsun německých obyvatel Brna po válce.

Sudetoněmecký předák Posselt v Brně kritizoval Orbána a chválil slivovici

Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že krajanské sdružení ze stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu zkonfiskován.

V Brně žili Češi a Němci po staletí vedle sebe, což skončilo poválečným odsunem německojazyčného obyvatelstva. Brno v roce 2015 přijalo Deklaraci smíření, v níž vyjádřilo politování nad událostmi z konce května 1945. Na deklaraci navazuje od roku 2016 festival Meeting Brno, který usiluje o otevřený, historicky poučený dialog a evropskou vzájemnost.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Kráter v centru Brna mizí. Místo něj vyroste bytový komplex za miliardy

Vizualizace nově budovaného komplexu Veveří ve stejnojmenné brněnské ulici

Dlouho zanedbaná proluka v centru Brna mizí před očima. Místo bývalého Albertu a nevzhledné rozpadající se zdi vyroste rezidenční komplex se stovkami bytů, obchody i službami. Projekt za miliardy...

Účelová likvidace rodiny, tvrdí majitel o demolici černé stavby, již bránil na střeše

Premium
Rodina Sklenářových se v pondělí 13. dubna 2026 loučila se svým domem v...

Místnosti jsou téměř prázdné, na podlaze leží jen několik krabic a venku na terase je seskládaný kuchyňský nábytek. I ten ale za pár hodin zmizí. Je pondělní dopoledne a rodina Sklenářových...

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

KVÍZ: Co víte o víně?

Zavedení daně na tiché víno by ochránilo tuzemské vinaře před záplavou levného...

Každý Čech vypije za rok průměrně 20 litrů vína. Přestože evropského průměru kolem 36 litrů místní spotřebitelé zdaleka nedosahují, tuzemské vinařství má dlouhou tradici a na svá vína a vinařskou...

Kauza dotačních podvodů: detektivové se zajímají o podnik vlivného byznysmena

Premium
SmartPark

Nově fungující SmartPark poblíž areálu výstaviště v Brně se ocitl v hledáčku Úřadu evropského žalobce a detektivů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podle kriminalistů, kteří ve...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.