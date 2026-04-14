„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestují proti sjezdu sudetských Němců

Jeden z řečníků příchozím protestujícím poděkoval za to, že přišli. Do megafonu hlásil, že protestující jsou nadějí v zastavení sjezdu. Je podle něj zřejmé, že moc sudetských Němců neoslabuje. Někteří protestující si přinesli také české vlajky nebo vlajku Moravy, rozdávali rovněž svoje noviny.
Proti sjezdu přišli lidé protestovat i na březnové zasedání zastupitelstva. Argumentovali tím, že sjezd není aktem smíření, ale provokace.
Jasného postoje vedení města se tehdy nedočkali, téma bylo odloženo na dnešní zasedání. Brněnští radní před ním přijali usnesení, že berou na vědomí informaci o konání akce, „kterou však statutární město Brno žádným způsobem neorganizuje, nepodporuje ani nezajišťuje.“
„Že vás hanba nefackuje“
Na úterní protest dorazil mimo jiné bývalý předseda Republikánů Miroslav Sládek. Proti odpůrcům sjezdu vystoupili lidé s vlajkami EU a hesly „Dialog proti strachu“ nebo „Všechno začíná setkáním“. Od protestujících se dočkali poznámek „že vás hanba nefackuje“ nebo „vy jste přišli sami z vlastního přesvědčení?“.
Jednání zastupitelstva provází od začátku velký neklid. Opoziční zastupitel Jiří Kment (SPD) navrhl do programu body, aby zastupitelé vyslovili zásadní nesouhlas s konáním sjezdu v Brně a aby město vypovědělo dotační smlouvu spolku Meeting Brno a nevyplácelo další peníze. Ani jeden z těchto bodů neprošel. Ani pro, ani proti nehlasoval dostatek politiků.
Sudetoněmecký sjezd nepořádáme a nepodporujeme, distancovalo se vedení Brna
„Budete potřebovat další defenestraci,“ křičel jeden muž. „Fašisti, vlastizrádci, zaprodanci,“ ozývalo se sálem, když neprošel ani druhý návrh opozičního zastupitele SPD.
Už loni v listopadu se proti akci vymezilo hnutí SPD. Primátorka Markéta Vaňková nicméně v lednu řekla, že setkání je plánované na základě podnětů ze strany spolku Meeting Brno, který se dlouhodobě snaží o poměrně širokou diskusi na téma historických otázek.
„V žádném případě to ze strany jejich představitelů nevnímám tak, že by chtěli jakkoli zpochybňovat válečné hrůzy, které se děly za druhé světové války ve vztahu k občanům naší republiky a našeho státu,“ sdělila tehdy.
Vztahy se v posledních letech zlepšily
Sjezd sudetských Němců se v Česku uskuteční poprvé, dosud se konaly zpravidla v Bavorsku. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná odsun německých obyvatel Brna po válce.
Sudetoněmecký předák Posselt v Brně kritizoval Orbána a chválil slivovici
Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že krajanské sdružení ze stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu zkonfiskován.
V Brně žili Češi a Němci po staletí vedle sebe, což skončilo poválečným odsunem německojazyčného obyvatelstva. Brno v roce 2015 přijalo Deklaraci smíření, v níž vyjádřilo politování nad událostmi z konce května 1945. Na deklaraci navazuje od roku 2016 festival Meeting Brno, který usiluje o otevřený, historicky poučený dialog a evropskou vzájemnost.