Děti pod most nepatří, protestující v Brně chtějí víc bytů pro bezdomovce

Protestují přinesli transparenty s nápisy jako: Děti pod most nepatří. Dejte šanci důstojnému bydlení. Ano úspěšným sociálním projektům, ne lidem na ulici. Zkuste to, pracovat bez domova. Bez zázemí nejde začít znovu. V nouzi poznáš politika.

Mezi příchozími byla i předsedkyně hnutí Žít Brno Barbora Antonová. Právě Žít Brno v minulém volebním období jako součást koalice vedené hnutím ANO projekty k ukončování bezdomovectví zavedlo. Po volbách ale radnici ovládá koalice v čele s ODS.

Demonstranti protestovali proti návrhu programového zabydlování lidí bez domova, který poslali radní do zastupitelstva.

Podle něj město během dvou let ubytuje celkem dvacet rodin nebo jednotlivců a na to chce čerpat dotace z ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 12 milionů korun, což je ale pouze čtvrtina toho, o co může žádat.

Oproti záměru minulé koalice radní změnili i kritéria výběru. „Městské byty nebudou poskytovány lidem závislým na drogách, trestaným, problémovým na ubytovnách a těm, kteří nechtějí spolupracovat se sociálkou,“ upřesnil náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS), který návrh předkládá.

Podle něj právě změna kritérií může do programu vtáhnout starosty městských částí, kteří sami rozhodnou, kolik bytů uvolní. Proti tomu protestují zástupci hnutí Žít Brno, které v minulém volebním období stálo u zrodu myšlenky zabydlování bezdomovců Housing First.

„Přínos a unikátnost těchto projektů byly v tom, že dokázal pomáhat právě lidem s kumulovanými problémy, kteří z jiných systémů vypadávali. Pokud dám dvacet bytů pro lidi bez velkých problémů, je to jen to, co se děje v pořadnících města u všech 28 tisíc bytů, které město Brno vlastní,“ říká například Martin Freund, bývalý radní za Žít Brno.

Podle Žít Brno jsou v Brně stovky rodin s dětmi v nouzi. Na území Brna podle poslední analýzy žije bezmála dva tisíce lidí bez domova.