Existují i političky, bouřily ženy na zastupitelstvu. V čele kraje chybí, uznal Grolich

„Chceme poukázat na to, že se s takovým přístupem a přehlížením žen v politice nesmíříme. Náš protest by měl být pro přítomné politiky do budoucna živou připomínkou toho, že nadpoloviční většinu populace nejde při rozhodování jen tak snadno škrtnout od stolu,“ uvedla spoluorganizátorka iniciativy Helena Továrková.

Upozornila zároveň, že kraj má na starosti řadu oblastí, které se žen významně týkají a kde tvoří většinu zaměstnaných. Jedná se například o zdravotnictví, školství nebo sociální služby.

V novém krajském zastupitelstvu usedlo po zářijových volbách třináct političek z celkového počtu 65 míst, proti minulému volebnímu období se jejich počet zvýšil o dvě. Opačný trend nicméně panuje ve vedení kraje. Dosud byla součástí rady Jana Holomčík Leitnerová (Piráti), která měla v gesci sociální a rodinnou politiku, nyní v krajské vládě není žena žádná.

Každé zastupitelce, která na ustavujícím zasedání skládala slib, přítomné ženy v publiku hlasitě tleskaly. Z mužů se dočkal aplausu jako jediný Marek Sovka (TOP 09), jenž v nové radě bude řešit přípravu projektů souvisejících s dostavbou dukovanské elektrárny nacházející se v sousedním kraji Vysočina.

Byl ovšem ironický, protože ženy poukazovaly na to, že vedoucí politici řešili obsazení této gesce, ale otázkou podílu žen na rozhodování se podle nich vůbec nezabývali.

Před volbami a po nich mluvil Grolich jinak

Mezi protestujícími byla široká škála žen nejrůznějších profesí – například projektantky, manažerky, učitelky, sociální pracovnice nebo překladatelky. Dorazily také matky s malými dětmi a komunální političky.

U znovuzvoleného hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) kritizovaly jeho názorový rozpor mezi slovy v předvolební kampani a po volbách. Když podporoval svou lidoveckou kolegyni Marii Jílkovou na post senátorky, mluvil o důležitosti a prospěšnosti zastoupení žen v politice. V reakci na pouze mužské obsazení krajské rady ovšem řekl, že by se tento orgán neměl obsazovat podle pohlaví.

Grolich na zastupitelstvu uznal, že nulové zastoupení žen v krajské vládě je chyba. „Nemá smysl říkat jakékoliv výmluvy. Pokud s tím máme něco dělat, tak si to všechny strany musíme vzít dovnitř a přehodnotit naše mechanismy v rozhodování o tom, jak jsou sestavovány kandidátky a jací lidé jsou navrhováni na posty například v radě. Bez toho to není možné, bez toho to jednotlivec neovlivní. Nemyslím si, že to funguje dobře,“ prohlásil před svým znovuzvolením.

Na kandidátce uskupení SPOLU pod vedením Grolicha se do zastupitelstva dostaly tři ženy, nejvýše byla na sedmé příčce starostka Hrušek na Břeclavsku Jana Filipovičová (KDU-ČSL). Ona ani Marie Jílková a Terezie Zatloukalová (KDU-ČSL) se však do vedoucích funkcí nevešly.

Grolich byl na ustavujícím zasedání potvrzen ve funkci hejtmana, kterou obhájil. Hlasovalo pro něj 35 zastupitelů, 25 bylo proti a pět se zdrželo. Zvolení předcházela diskuze, v níž se opoziční zastupitelé dotazovali na jeho postoj k transformaci nemocnic, výstavbě domovů pro seniory nebo stromořadí podél silnic.