Tak 25. května 1723, tedy přesně před 300 lety, probíhal historicky první doložený sestup člověka do propasti Macocha v Moravském krasu.

„Pro tehdejší společnost to byla estráda, něco jako třeba volební mítink,“ popisuje výjimečnou událost Petr Zajíček ze Správy jeskyní České republiky. Do té doby podle něj lidé propast pouze opatrně obcházeli, ale nikdo se neodhodlal udělat krok do neznáma.