Miliardový projekt Plotní v Brně hyzdí vady, cestující musí chodit po blátě

Konkrétně především chybějící chodník z nové tramvajové zastávky na autobusové nádraží Zvonařka a neexistující přechod přes koleje u zastávky Konopná před hotelem Bílá růže. Kvůli němu je pošlapaná část jinak hýčkaného zeleného pásu.

Když cestující vystoupí z tramvaje na zastávce Autobusové nádraží a chtějí přejít na sousední „autobusák“, mají na výběr ze dvou cest. Po delší bezbariérové okolo staré výpravní budovy se na nádraží dostanou od jihu, nebo zvolí prašnou zkratku ze severu vedoucí přes hlínu a trávník, v horším případě při deštivém počasí po blátě. Propojovací chodník tu nenajdou.

„Je to úplná katastrofa. Udělaly se dva velké investiční projekty – nová Plotní a rekonstrukce autobusového nádraží za sto milionů – s výrazným přispěním veřejných peněz. A chodník mezi oběma stavbami chybí. Je vidět, že se k tomu přistupovalo absolutně bez rozmyslu a jakékoli uchopitelnosti,“ kritizuje Brňan Lukáš Polický.

Pěší lávku zbourali

Problematické místo leží na pozemku majitele nádraží, jímž je od loňského prosince společnost EP Real Estate spojená s firmou EP Industries, ve které má podíl miliardář Daniel Křetínský. Na úpravě soukromník spolupracuje s městem. Současný stav je důsledkem zbourání pěší lávky před necelými třemi lety, kterou provedla městská firma Brněnské komunikace, jež přemostění vlastnila.

„Bylo s ní domluveno, že prostory uvede do původního stavu zároveň s vybudováním bezbariérového přístupu na autobusové nádraží. V současné době je tato akce spojena s projektem magistrátu na úpravu přednádražního prostoru při ulici Zvonařka,“ sděluje Jan Nápravník z EP Industries.

Konkrétní podobu úprav projektanti momentálně připravují. Zahrnou prostor před novou výpravní budovou i v blízkosti tramvajové zastávky, kde vznikne bezbariérový přístup na autobusové nádraží. „S úpravami bychom mohli začít ideálně na přelomu letošního a příštího roku,“ hlásí brněnský radní pro investice David Grund (ODS).

Přednádraží směrem ke Galerii Vaňkovka už mohlo mít zvelebení za sebou, loni po otevření zrekonstruované Zvonařky zmiňovala brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) termín poloviny letošního roku. Objevil se však problém s tím, že se městu dlouho nedařilo vysoutěžit projektanta. Výběrové řízení muselo vypsat dokonce třikrát.

I když si přes neupravené místo zkracuje cestu na nádraží nebo z něj denně řada lidí, Grund jej za akutní problém nepovažuje. „Lze ho obejít z druhé strany od staré výpravní budovy. Ale samozřejmě chceme, aby prostor nějak vypadal, takže pracujeme na tom, abychom ho dostali do stavu, kdy bude pro lidi příjemnější a uživatelsky komfortnější,“ ujišťuje radní.

S přechodem se nepočítalo

Hlavně obyvatelé komárovského sídliště a okolí zase dlouhodobě poukazují na další nedostatek u nové trati. U zastávky Konopná chybí přechod přes tramvajovou trať v místě, kde by navazoval na ten vedoucí přes silnici, aby se lidé dostali k hotelu Bílá růže nebo třeba na nedalekou poštu. Vyznačený prostor pro přejití je až zhruba o dvacet metrů dál, mezi nástupišti. Pro řadu lidí je to zřejmě zbytečně daleko a cestu si zkracují. Vinou toho trpí jinak bujně rostoucí trávníkový pás, který je viditelně pošlapaný a poničený.

Zřízení nového přechodu přes koleje se přitom začalo řešit až po loňském spuštění provozu. „Projekt stavby, kterou jsme povolovali, neřešil návaznost na silnici a přechod pro pěší. Byl v něm navržen pouze centrální přechod mezi nástupišti, na která dále navazuje chodník a průběžná autobusová zastávka,“ potvrzuje mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

Jedním ze zásadních důvodů, proč přechod v prostoru pošlapaného trávníku není hned od začátku fungování nové trati, je podle města bezpečnost. „Z praktického hlediska se vzhledem k pěším vazbám místo jeví pro přechod jako ideální, ale z hlediska drážního tomu tak není a je to zcela nestandardní,“ upozorňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Podle radního Grunda není nic neobvyklého, že se u dokončených projektů objeví něco, co se podle pozdějších zkušeností mohlo udělat už dřív. V případě Plotní je to z jeho pohledu právě chybějící přechod. „Rozhodně to nechci dávat za vinu našim předchůdcům a hnát je na pranýř. Prostě si jen mysleli, že lidé budou chodit jinudy,“ podotýká.

Ve spolupráci s brněnským dopravním podnikem nicméně úředníci magistrátu nyní připravují takové technické řešení, které přechod umožní a povolí jej pracovníci Drážního úřadu. Jeho konkrétní podoba zatím není známá, musí však v první řadě splnit hlavně bezpečnostní požadavky. „Přechod je nutné vybudovat až mimo zelený pás, který je předmětem dotace,“ upozorňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Pošlapané místo se nachází na okraji téměř dvousetmetrového trávníku, dál směrem na jih už mezi kolejemi leží kamení. Právě až tam zřejmě přechod vznikne.

Záměr na jeho vybudování je momentálně ve fázi projektování. To chtějí mít na magistrátě hotové ještě během léta. „Pokud získáme do konce září nebo října potřebná povolení, bude to velký úspěch,“ uzavírá Grund.