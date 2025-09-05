„Oázy zeleně jsou novým prvkem veřejného prostoru, který inspiruje k péči o stromy, úsporám vody a setkávání lidí. Dřeviny tu poskytují stín, knihobudky a herní prvky lákají k poznávání, krmítka, pítka a broukoviště jsou plná života,“ popisuje navrhovatel projektu Michal Polánský.
Součástí jsou také budkostrom nebo informační tabule na několika místech. Nabízejí praktické tipy, jak šetřit vodou a zalévat dřeviny.
„Společně tvoří oázy naučnou stezku o úžasných schopnostech stromů, která ožívá díky aktivním lidem a dětem, jež chtějí zelenější a živější místo,“ dodává Polanský.
Jednotlivé prvky jsou v Řečkovicích rozmístěné primárně na sídlišti, konkrétně na Horáckém náměstí, v Renčově a Novoměstské ulici. Tam se oáza zeleně nachází přímo pod okny panelového domu, což některým obyvatelům vadí. Na území Medlánek se oázy, pítka a třeba posezení nacházejí na třech místech v Kytnerově ulici, kde v rámci projektu také vysadili strom a přidali květinové truhlíky.
Polanský s projektem uspěl v roce 2021 v participativním rozpočtu při hlasování Brňanů. Náklady na jeho uskutečnění a následnou tříletou údržbu přesahují dva miliony korun.
„Z projektu mám velkou radost, protože přináší do dvou městských částí spoustu oživujících prvků, díky nimž mohou rodiny s dětmi a další zájemci relaxovat, něco se naučit nebo si užívat přírodu,“ podotýká brněnský radní pro oblast participace Petr Bořecký (KDU-ČSL).
