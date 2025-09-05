Oázy zeleně mezi paneláky. Lidé mohou díky projektu zalévat stromy na sídlišti

Autor:
  12:12
Na potřebu starat se o zeleň včetně stromů upozorňuje zcela nový brněnský projekt Oázy zeleně. Jeho součástí jsou třeba vodní prvky v podobě pítek či nádrží na dešťovou vodu zachycenou na střechách. Díky nim mohou lidé v osmi lokalitách na území Řečkovic a Medlánek začít zalévat stromy přímo před vlastním panelovým domem. Na tamním sídlišti dosud takovou možnost neměli.

„Oázy zeleně jsou novým prvkem veřejného prostoru, který inspiruje k péči o stromy, úsporám vody a setkávání lidí. Dřeviny tu poskytují stín, knihobudky a herní prvky lákají k poznávání, krmítka, pítka a broukoviště jsou plná života,“ popisuje navrhovatel projektu Michal Polánský.

Díky projektu Oázy zeleně mohou lidé v osmi brněnských lokalitách na území Řečkovic a Medlánek zalévat stromy přímo před vlastním panelovým domem. (2025)
Díky projektu Oázy zeleně mohou lidé v osmi brněnských lokalitách na území Řečkovic a Medlánek zalévat stromy přímo před vlastním panelovým domem. (2025)
Díky projektu Oázy zeleně mohou lidé v osmi brněnských lokalitách na území Řečkovic a Medlánek zalévat stromy přímo před vlastním panelovým domem. (2025)
Díky projektu Oázy zeleně mohou lidé v osmi brněnských lokalitách na území Řečkovic a Medlánek zalévat stromy přímo před vlastním panelovým domem. (2025)
9 fotografií

Součástí jsou také budkostrom nebo informační tabule na několika místech. Nabízejí praktické tipy, jak šetřit vodou a zalévat dřeviny.

„Společně tvoří oázy naučnou stezku o úžasných schopnostech stromů, která ožívá díky aktivním lidem a dětem, jež chtějí zelenější a živější místo,“ dodává Polanský.

Jednotlivé prvky jsou v Řečkovicích rozmístěné primárně na sídlišti, konkrétně na Horáckém náměstí, v Renčově a Novoměstské ulici. Tam se oáza zeleně nachází přímo pod okny panelového domu, což některým obyvatelům vadí. Na území Medlánek se oázy, pítka a třeba posezení nacházejí na třech místech v Kytnerově ulici, kde v rámci projektu také vysadili strom a přidali květinové truhlíky.

V Brně zalévají už i vzrostlé stromy, jeden má stejný efekt jako 610 mladých

Polanský s projektem uspěl v roce 2021 v participativním rozpočtu při hlasování Brňanů. Náklady na jeho uskutečnění a následnou tříletou údržbu přesahují dva miliony korun.

„Z projektu mám velkou radost, protože přináší do dvou městských částí spoustu oživujících prvků, díky nimž mohou rodiny s dětmi a další zájemci relaxovat, něco se naučit nebo si užívat přírodu,“ podotýká brněnský radní pro oblast participace Petr Bořecký (KDU-ČSL).

6. května 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...

Fotka romského prvňáka spustila nenávistné komentáře, řeší je policie

Pochlubit se fotkou malého školáka chtěla na sociální síti jeho matka. Vzápětí se však romský prvňák z Brna stal terčem hanlivých a urážlivých komentářů, které se začaly v příspěvcích sdílející jeho...

Z Čedoku je Burger King. Avantgardní ikoně Brna se vrátil původní vzhled

Ikonická budova s oblým nárožím nedaleko brněnského hlavního nádraží, v níž dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok, se dočkala nového kabátu. Nebo spíš staronového. Na rekonstrukci se totiž kromě...

OBRAZEM: Jak šel čas s brněnským Čedokem. Spořitelna, ubytovací kancelář, nyní fastfood

Řetězec rychlého občerstvení Burger King získal v Brně exkluzivní prostory. Nejenže jsou poblíž hlavního nádraží a centra města, především však jde o hodnotnou památkově chráněnou budovu od...

Brno přechytračilo soukromníka. Parcely koupil developer, městu je prodá levněji

Koupit dráž, prodat levněji. Takto nezvykle postupuje developer, který v létě od soukromníka vykoupil parcely, jež Brno nutně potřebuje k výstavbě další etapy protipovodňových opatření na řece...

Manželé měli nárok koupit více stání pro auta, město náhle z nabídky couvlo

Rovnou čtyři stání pro auta chtěli získat manželé Petrovi, když se jim nabídla možnost v družstevním domě odkoupit od blanenské radnice podíl na užívání těchto míst. Jenže politici těsně před...

5. září 2025  12:59

Oázy zeleně mezi paneláky. Lidé mohou díky projektu zalévat stromy na sídlišti

Na potřebu starat se o zeleň včetně stromů upozorňuje zcela nový brněnský projekt Oázy zeleně. Jeho součástí jsou třeba vodní prvky v podobě pítek či nádrží na dešťovou vodu zachycenou na střechách....

5. září 2025  12:12

Šéfovi na střídačce bych se nebránil, pomohl nám ale jinak, říká kouč Komety

Necelý týden zbývá do příští středy, kdy hokejisté brněnské Komety nastoupí k prvnímu extraligovému zápasu v nové sezoně. Čeká je narvaná hala a vděk fanoušků za to, že jim na jaře přinesli...

5. září 2025  11:31

Brno přechytračilo soukromníka. Parcely koupil developer, městu je prodá levněji

Koupit dráž, prodat levněji. Takto nezvykle postupuje developer, který v létě od soukromníka vykoupil parcely, jež Brno nutně potřebuje k výstavbě další etapy protipovodňových opatření na řece...

5. září 2025  9:42,  aktualizováno  11:26

Brněnské volejbalisty čeká srbská vojna. Škrtit je ale nebudu, přislíbil nový kouč

Trenér ze školy vyhlášené svými drsnými metodami a náročností k hráčům i k okolnímu prostředí obecně převzal extraligové volejbalisty Brna. Srbský expert Ivan Blagojevič neskrývá, že tvrdý přístup mu...

5. září 2025  10:30

Věda není nuda, doloží polárník i kněz. Ke sportu zase bude lákat 120 klubů

Tři dny fyziky a matematiky ukážou, že věda není žádná nuda. Nadšenci do zákonů přírody i výpočtů zamíří za zábavou i poučením od pátku do neděle na brněnské výstaviště. Na Festivalu vědy a techniky...

4. září 2025  17:17

Jak tedy mám to parkování zaplatit? Chyby při výměně online služeb matou řidiče v Brně

Kdo chce v Brně parkovat v modrých zónách, má několik možností, jak za to zaplatit. Jedna ze služeb teď však na obrazovce telefonu hlásí, že je nedostupná, a vyzývá motoristy ke stažení jiné...

4. září 2025  15:57

Fotka romského prvňáka spustila nenávistné komentáře, řeší je policie

Pochlubit se fotkou malého školáka chtěla na sociální síti jeho matka. Vzápětí se však romský prvňák z Brna stal terčem hanlivých a urážlivých komentářů, které se začaly v příspěvcích sdílející jeho...

4. září 2025  12:36,  aktualizováno  15:40

Jeskynní fotolaboratoř i marné kopání. Před 120 lety zkoumal Absolon dno Macochy

Šest dní a pět nocí setrvali na dně propasti Macocha výzkumníci pod vedením Karla Absolona, kteří zde pátrali po nových jeskyních. Zřídili si improvizovanou fotografickou laboratoř, zápolili s...

4. září 2025  15:01

Tati, já chci do formule! zatoužila Nicole Havrda. Poprvé v ní pojede „doma“

Ze světa je formulová pilotka Nicole Havrda zvyklá při závodech dívčího seriálu F1 Academy na špičkový servis, plné tribuny a společnost takových hvězd, jakou je třeba bývalý mistr světa Lewis...

4. září 2025  14:50

Advantage Consulting, s.r.o.
SENIOR SPECIALISTA ÚDRŽBY (55-70.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 55 000 - 70 000 Kč

Dalších 32 690 volných pozic

Cenný archiv z Rusy ovládané zkrachovalé firmy zmizel, do řízení se vložil žalobce

Podivné kroky provázejí vypořádání majetku zkrachovalého výrobce vodních turbín ČKD Blansko Holding s ruskými majiteli. Archivní výkresy dokumentující mohutná díla z firemních prostor před návštěvou...

4. září 2025  11:18

Příliš nebojovali a rychle se „přiženili“. Jak si Slované podmanili Evropu

Slované mají potvrzené místo svého původu. Do Evropy přišli kolem 6. století našeho letopočtu z Ukrajiny, důkazy přinesla analýza DNA. Přelomový objev si připisují vědci z brněnské Masarykovy...

3. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.