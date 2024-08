Vždy si připravím první větu. Začít je to nejtěžší, říká policejní vyjednavač

Filmové scény, v nichž vystupuje policejní vyjednavač, jsou většinou prodchnuté napětím a divák u nich ani nedutá. Realita je však podle Mariana Komrsky, který tuto funkci vykonává u jihomoravského sboru, podstatně nudnější.

„Je to o krizové komunikaci, empatii a vnímání toho, co nám člověk říká, jak se u toho chová, jakou má mimiku a gesta. Z toho všeho člověka čteme a snažíme se najít společnou cestu,“ říká čtyřiačtyřicetiletý vyjednavač, který za patnáct let služby zachránil mnoho životů. V devadesáti procentech totiž vyjíždí k lidem, kteří chtějí spáchat sebevraždu. „Počet vyjednávání se každý rok zvyšuje, a to rapidně,“ podotýká Komrska. Od začátku roku do července, kdy rozhovor vznikal, měl za sebou celkem dvaadvacet různých případů.

Proč si myslíte, že počet vašich případů narůstá?

Možná je to společenskou situací. Celkově jsou lidé více podráždění, možná smutní, nešťastní a častěji se uchylují ke krizovým variantám.