Když hasič jen nekrotí plameny. Expert na laně plaší strach i v jeskyních

Ačkoliv bojuje s požáry, není jen hasič. Ačkoliv slaňuje do oken nepřístupných bytů, není jen lezec. Ačkoliv létá s vrtulníkem, není jen letecký záchranář. Ani fakt, že se souká do jeskyní, z něj nečiní pouze jeskyňáře.

Čtyřiatřicetiletý „profík v uniformě“ tráví dvě až tři z přibližně deseti čtyřiadvacetihodinových směn v měsíci na letecké základně v brněnských Tuřanech u vrtulníku Bell-412. V týmu složeném ze dvou hasičských expertů, dvou pilotů a jednoho palubního technika z řad policie vyráží kamkoliv, kde je potřeba. „Náš rádius je v podstatě celá Morava. Je to příjemné v tom, že když ráno nastoupíme do práce, nevíme, kam poletíme ani co nás čeká. Ale to spektrum činností musíme umět obsáhnout,“ popisuje.

I proto jsou nároky na službu jihomoravských leteckých záchranářů oproti ostatním hasičským lezcům vyšší. Policejní posádka se stará o let a vše na palubě včetně jeřábu, ale „od háku dolů“ už si velí sami.