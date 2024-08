Většinu pacientů ošetří ještě ve vzduchu, do vrtulníku se musí vejít i plyšák

Právě ona zahajuje nový seriál MF DNES Profíci v uniformách, který představí odvážné záchranáře, policisty a hasiče z jižní Moravy.

Obdivuhodný počin brněnské lékařky se odehrál před třemi lety v zimě, kdy ve vodě pod ledem zámeckého rybníka v Žamberku uvázly tři děti. Dvě si převzali záchranáři z jiných měst, pro třetí spěchala posádka z Brna.

„Byli jsme přivoláni až potom, co posádky dvou vrtulníků zjistily, že tam je ještě třetí dítě,“ vzpomíná Oborská. Počasí v ten den nebylo pro let příznivé, a tak při transportu do nemocnice v Olomouci musel záchranář asistovat pilotovi s navigací v terénu. Oborská tak zůstala v kabině sama a nepřetržitě masírovala chlapcovo srdce.