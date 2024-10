Dokažte mi to, chtějí hříšníci z dálnice. Drtivou většinu usvědčí kamery

„Je to dost přitažené za vlasy, aby se to divákům líbilo. Realita je jiná. Kdybychom bourali pět aut za den, asi by nás nikdo nepochválil,“ podotýká se smíchem. Jeho příběh přibližuje další díl seriálu Profíci v uniformách.

Kalousek začal svou kariéru u pořádkové policie, k dopravní ho to však táhlo už od začátku. Odmalička se zajímal o auta a motorky, proto když se v roce 2007 uvolnilo místo u dálniční policie na oddělení v Chrlicích, neváhal. Dnes je jako devětatřicetiletý jeho vedoucím a pro své kolegy má slova chvály.

Pod Kalouskovo oddělení spadá kromě úseku D2 i problematická část dálnice D1 od bohunického sjezdu na exitu 190 až po Rohlenku. Provoz kolem Brna představuje kolem 80 tisíc aut denně, takže všech devět služebních vozidel a pět motorek využívají strážci zákona na maximum.