Nová trať dlouhá 1,4 kilometru zrychlí a zjednoduší cestování desetitisícům místních obyvatel. Napojí se na stávající smyčku Ečerova, kde dnes končí trasa páteřní linky 1. Odtud povede podél Vejrostovy ulice a dále 320 metrů dlouhým tunelem. Konečná bude na okraji sídliště u křižovatky ulic Hostislavova a Kamechy.
Dosavadní přípravné práce spočívaly nejviditelněji v kácení stovek stromů a keřů. Stavební firma musela mezitím projekt „papírově“ dopracovat a následně získat potřebná razítka včetně stavebního povolení.
„Práce začnou už příští týden hrubými terénními úpravami v prostoru budoucího tunelového portálu a přeložkami inženýrských sítí. Se zahájením ražby tunelu počítáme na začátku příštího roku, se stavbou vlastní tramvajové trati začneme ve druhé polovině roku 2026. Všechny práce budou koncipovány tak, aby co nejméně zatěžovaly místní obyvatele,“ přiblížil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).
Postup stavebních prací
podzim 2025: přeložky inženýrských sítí a terénní práce v místě budoucího tunelu
1. pololetí 2026: ražba tunelu (zhruba do září 2026), úpravy komunikací (ulice Šemberova, Kuršova, Hostislavova), stavba lávek a mostů přes tramvajovou trať, výstavba zárubních a opěrných zdí podél tramvajové trati
2. pololetí 2026: práce na vlastní tramvajové trati, tramvajovém spodku i svrchních vrstvách
1. pololetí 2027: zprovoznění menších souvisejících staveb (např. měnírny), instalace kabelových rozvodů a osvětlení v tunelu
2. pololetí 2027: vegetační úpravy, osazení mobiliáře, přístřešků, zprovoznění a kontrola funkčnosti veškeré elektrotechniky, kamerového dohledu apod.
Zdroj: DPMB
V pondělí 13. října začnou ve Vejrostově přeložky vodovodu. Aby byl dopad na dopravní obslužnost ulice co nejmenší, uskuteční se práce ve dvou etapách, vždy zhruba po 300 metrech. Vyžádají si uzavření jednoho jízdního pruhu. Průjezd ulicí bude zajištěn kyvadlově semafory.
Kvůli stavebním pracím v prostoru smyčky Ečerova se změní od soboty 18. října provoz tramvajových linek. Trať tam bude nově dočasně končit úvratí, linka 1 proto bude jezdit na konečnou Rakovecká. Na Ečerovu zamíří linka 3, na níž nasadí výhradně obousměrné tramvaje.
„Dobrou zprávou pro naše cestující je to, že se stavební práce dotknou provozu MHD jen minimálně. Po celou dobu projektu budeme o jeho průběhu a jednotlivých fázích místní obyvatele informovat, aby stále věděli, jak práce postupují. I proto plánujeme veřejné projednání s občany, kdy postup stavby vysvětlíme a zodpovíme všechny dotazy,“ slíbil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Termín akce zatím není stanoven.
Před zahájením stavby odborníci ještě zachytí aktuální stav všech dotčených budov i silnic. Následně budou vliv stavební činnosti na okolí monitorovat pomocí speciálních přístrojů a kontrolovat geodetickým měřením, aby mohli průběžně vyhodnocovat stabilitu, deformace a případné dopady na zástavbu a infrastrukturu.
Náklady na protažení trati na neustále se rozrůstající sídliště Kamechy dosahují 2,3 miliardy korun bez daně, 85 procent sumy pokryje evropská dotace. Stavba má být hotová na konci roku 2027. Protože koleje povedou částečně tunelem, jako v případě trasy k bohunickému kampusu nebo okolo Žabovřeské ulice, mluví o ní někteří jako o dalším brněnském metru.
28. února 2025