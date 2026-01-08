Frgály, parfém či červi pro rybáře. Nabídka automatů roste, některé však neuspěly

Karolína Kučerová
  6:05
Za nákupem vajec, zeleniny a ovoce, frgálů či párků, ale také parfémů, svíček, květin nebo třeba červů pro rybáře už lidé z jižní Moravy nemusí jen do kamenného obchodu nebo na internet. Nabízejí je totiž i specializované prodejní automaty, jejichž sortiment už dávno nezahrnuje jen pití a drobné občerstvení.

Zájem o bezkontaktní služby s neomezenou dostupností se mezi lidmi i firmami zvyšuje, což je patrné kromě rozšiřování nonstop fungujících samoobslužných „prodejen“ též u výdejních boxů.

Že se jedná o významný trend, potvrzuje třeba společnost Eatking, jež se distribucí netradičních automatů dlouhodobě zabývá.

Automat na vejce v brněnské ulici Černovičky
Velký úspěch mají stroje prodávající ovoce a zeleninu. Na snímku automat z brněnských Černovic.
Automat na květiny v Tišnově na Brněnsku
Obchod U Sumce z Kotlářské ulice v Brně nabízí rybářům zboží také v prodejním automatu, který je v provozu nonstop. Zájem o produkty v něm je logicky největší o víkendech, kdy je obchod zavřený.
26 fotografií

„Velkou roli v tom hrají nové technologie, jako mobilní aplikace pro kompletní správu automatů, vzdálený monitoring nebo platební terminály,“ vysvětluje Alexandr Ioanidis, jenž má ve firmě na starost prodej a marketing. Kromě nižších nákladů na provoz a dostupnosti bez časového omezení poukazuje i na marketingový přínos.

„Automat na netradiční zboží přitahuje pozornost a funguje jako reklama sám o sobě. Myslíme si, že i díky tomu obliba stále poroste,“ míní.

Rozmach plánuje například společnost Bramat z Malhostovic na Brněnsku, která v roce 2019 přišla s konceptem automatů na zeleninu a ovoce. Jejím hlavním záměrem je dostat mezi lidi ve městě lokální produkci z venkova a zároveň prodat přebytky. Nyní v regionu spravuje sedm automatů.

Na nákup i v noci. V Lednici otevřela první automatická prodejna na Moravě

„Orientujeme se hlavně na Brno, máme je třeba v Řečkovicích, Vinohradech nebo Žabovřeskách. Tam brzy plánujeme přidat druhý, nový vznikne též v Kounicově ulici. Zájem je ale i jinde, před dvěma týdny přibyl jeden v Tišnově, povolení pro dva řešíme také v Kuřimi,“ vyjmenovává majitel Petr Grünwald.

Důležitá je kvalita i typ produktu

Naráží však na problém s hledáním vhodných lokalit. „Ideální je to v místech, která mají lidé po ruce, jsou dobře dostupná a třeba tudy i často chodí. V našem případě se jedná o centra městských částí nebo měst. Takových volných pozemků však není mnoho a stále je hledáme,“ přibližuje Grünwald.

Co a kde automaty nabízí

  • Vejce: Brno, Černovičky 1097
  • Frgály: Brno, Cimburkova 4 (NC Královo Pole)
  • Řemeslná zmrzlina: Brno, Černopolní 18
  • Voňavky: Brno, Malinovského náměstí 211 (OC Centrum)
  • Květiny: Brno, Nádražní 654
  • Masné výrobky: Moravany u Brna, Růžová 1 (Řeznictví Kratinovi)
  • Pokémon karty: Brno, náměstí Svobody 702 (OC Omega)
  • Med: Brno, Vídeňská 132/100 (OC Futurum)
  • Zelenina a ovoce: Brno, Štolcova 8
  • Mléko: Šlapanice u Brna, Zemědělská (Bonagro)

O důležitosti lokality ví své také Kobliha Brno, jejíž automat na plněné sladké pečivo byl raritou v rámci Česka i Evropy. Nejprve jej umístili do vestibulu hlavního nádraží, to se však neosvědčilo. Znovu to zkusili v obchodním centru Campus Square u bohunické nemocnice, ani tam už ale k nalezení není.

„Nebyli jsme spokojeni s poměrem výdělku a nájmu za místo, proto jsme provoz přerušili. Bylo navíc náročné měnit koblihy každý den. Problém nastal též v případě rozbité techniky. Když nezajistíte opravu rychle, může vás to připravit o velkou část výdělku,“ konstatuje provozovatel Marek Richtar a zároveň připouští, že koblihy nemusejí být ten správný produkt. Přesto se snaží najít nové místo, tentokrát v Praze, a dát automatu další šanci.

Štěstí neměla ani společnost Lokal Bakers, jež před pár lety spustila dva chlebomaty. Kvůli nedostatečnému zájmu je loni na jaře z provozu stáhla. Podobný osud potkal i mnoho automatů na mléko. Ty se před zhruba dekádou těšily zájmu a rostoucí popularitě, jenže šlo o dočasný trend. Z původních 27 jich nyní v kraji nezbývá ani desítka.

Automat na květiny v Kuřimi na Brněnsku
Obchod U Sumce z Kotlářské ulice v Brně nabízí rybářům zboží také v prodejním...
Velký úspěch mají stroje prodávající ovoce a zeleninu. Na snímku automat z...
Automat na vejce v brněnské ulici Černovičky

Naopak zelenina a ovoce se zdají být trefou do černého. „Se zájmem lidí jsme spokojeni. Vzhledem k tomu, že prodeje jsou nejčastější mezi 18. až 21. hodinou večer, lze vidět, že se koncept nonstop automatu vyplácí,“ komentuje Grünwald.

Domnívá se, že k úspěchu pomohla i různorodá nabídka, jež zákazníky přiláká víc než jediný druh produktu. Sám nabízí brambory, cibuli, česnek, jablka, hrušky, rovněž ale med, vejce nebo mošty.

Pro červy si rybáři jezdí i ve čtyři ráno

Kromě toho Grünwald vnímá jako zásadní kvalitu zboží, která podle něj bude určovat budoucí vývoj popularity tohoto typu prodeje. V případě, že nebude zákazník s produktem z automatu spokojen, může se stát, že jej na základě jedné špatné zkušenosti zavrhne.

„Přestože se snažíme dbát na špičkovou kvalitu, u zeleniny a ovoce nelze zaručit trvanlivost. Proto upozorňujeme zákazníky, že v případě nespokojenosti s obdrženým zbožím se mi mají ozvat a domluvíme náhradu,“ popisuje majitel Bramatu s tím, že se mu osobní přístup vyplácí.

Bývalé trafiky v Brně teď voní kávou i pečivem, lidé jejich oživení vítají

Popularitě se těší i řada dalších automatů. Lidé využívají například květinomaty, vejcomaty nebo svíčkomaty. Poslední jmenované si své zákazníky našly na několika místech posledního odpočinku, nejnovější přírůstek stojí od prosince na městském hřbitově v Břeclavi.

Překvapivým hitem jsou pak červi. Obchod U Sumce z Kotlářské ulice v Brně s tímto konceptem přišel už před více než osmnácti lety, kdy předělal běžný stroj na prodej pití a drobné občerstvení.

„Rozhodli jsme se pro tento koncept, protože rybáři jsou tak trochu blázni a někdy jezdí na ryby třeba ve čtyři ráno. Hodně z nich má zakázáno držet živou návnadu doma v ledničce, tak jsou rádi, že mohou před rybařením přibrzdit u automatu. Zásadní je to však o víkendech, kdy máme obchod zavřený. To se někdy zásoby i vyprodají,“ podotýká majitel Pavel Švábenský, jenž s tímto nápadem přišel jako první v republice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dívka nalila spolužákovi do pití metanol, smrtící směsi se napily i učitelky

Ilustrační snímek

Smrtící metanol měl posloužit mladistvé dívce z jižní Moravy jako nástroj pomsty za údajnou šikanu ze strany spolužáka. Nebezpečnou látku jí z Polska obstaral bývalý přítel. Ve škole pak nalila...

Box Zásilkovny zmizel, místo zůstalo škaredé. Máme nulovou kulturu, říká kritička

Místo v Kopečné ulici pod brněnským Petrovem, z něhož byl po kritice odstraněn...

Pouze chvíli vydržel loni v lednu box Zásilkovny na schodech nedaleko brněnské katedrály Petrov. Po ostré odezvě obyvatel, kteří jeho umístění označovali za paskvil a ohyzdnost, firma couvla a svou...

Náš zákazník, náš pán? S tím na mě nechoďte, říká michelinský šéfkuchař

Premium
Šéfkuchař Otto Vašák vede michelinský podnik Essens v Hlohovci na Břeclavsku.

Na začátku nebyla jistota úspěchu, ale spíš víra, že i mimo velké město může vzniknout špičková gastronomie. Právě ta nakonec v půli prosince přivedla šéfkuchaře Otto Vašáka k michelinské hvězdě,...

Selfie s tapírem, naháči v sauně i brněnské Rio. Fotoreportér vybral nejlepší snímky roku

Výběr nejpůsobivějších snímků z Jihomoravského kraje, které loni zachytil...

Uplynulý rok 2025 znamenal mnohá pracovní dobrodružství i pro fotoreportéra MF DNES a iDNES.cz Radima Strachoně. Projděte si společně s námi snímky, které on sám z velkého množství pořízených kousků...

Muž se nevrátil z bruslení na přehradě. Policisté našli jeho boty, poté i tělo

Bruslení na zamrzlém rybníce.

Doslova mrazivé pátrání absolvovali v úterý policisté u Vranovské přehrady na Znojemsku, kde hledali muže, který se v pondělí nevrátil z bruslení. Neblahá předtucha se potvrdila, když pátrači...

Frgály, parfém či červi pro rybáře. Nabídka automatů roste, některé však neuspěly

Automat na vejce v brněnské ulici Černovičky

Za nákupem vajec, zeleniny a ovoce, frgálů či párků, ale také parfémů, svíček, květin nebo třeba červů pro rybáře už lidé z jižní Moravy nemusí jen do kamenného obchodu nebo na internet. Nabízejí je...

8. ledna 2026  6:05

Brno si znovu poradilo s ligovým nováčkem. Hradec však vzdoroval i tentokrát

David Jelínek zakončuje přes písecké hráče.

Basketbalisté Brna po osmi dnech znovu zdolali ligového nováčka Hradec Králové, i když ani tentokrát to nebylo výrazným rozdílem. Druhý tým tabulky ve středeční dohrávce 8. kola zvítězil na východě...

7. ledna 2026  21:55

Box Zásilkovny zmizel, místo zůstalo škaredé. Máme nulovou kulturu, říká kritička

Místo v Kopečné ulici pod brněnským Petrovem, z něhož byl po kritice odstraněn...

Pouze chvíli vydržel loni v lednu box Zásilkovny na schodech nedaleko brněnské katedrály Petrov. Po ostré odezvě obyvatel, kteří jeho umístění označovali za paskvil a ohyzdnost, firma couvla a svou...

7. ledna 2026  17:18

Slepě za náklaďákem i mezi sloupky. Policie ukázala chaos na uzavírce dálnic

Řidiči zmatkují na rozestavěné dálnici u Brna

Dopravní hlavolam čeká na motoristy u přestavovaného křížení dálnic D1 a D2 v Brně. A někteří si s jeho vyřešením nevědí hlavy. Policisté ukázali video, na němž desítky vozů zamířily do zavřeného...

7. ledna 2026  11:18

Policie pátrá po mladé ženě z Blanenska. Působí zmateně a neumí si říct o pomoc

Policisté pátrají po osmnáctileté Kristýně Svobodové z Blanenska, která se...

V potížích se podle policistů může nacházet osmnáctiletá žena z Blanenska, která se v úterý nevrátila ze schůzky a je nedostupná i na telefonu. Žena má sníženou schopnost komunikace a neumí si říct o...

7. ledna 2026  10:14

Brno škrtá z plánů svou „magistrálu“, dopravu pojme městský okruh a běžné ulice

Vizualizace Brněnské třídy, která byla plánována od 60. let 20. století a měla...

V územním plánu se objevuje už od 60. let minulého století. Brněnská třída, dříve označovaná jako Nová městská třída, měla plnit stejnou funkci jako pražská severojižní magistrála, tedy vést...

7. ledna 2026  6:08

Horáček? Není to hodnej polda, má jasno Zohorna. Nový kouč Brna vyhlíží změny

Nový kouč brněnských hokejistů Jiří Horáček (vlevo) diriguje své hráče.

Coby elitní videokouč zodpovídal za trenérské výzvy, které si hokejová Kometa brala. Po konci Kamila Pokorného se ale sám postavil do funkce hlavního kouče a přezkum videa přenechal jiným. Hned první...

6. ledna 2026  22:24

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

6. ledna 2026  21:19,  aktualizováno  21:35

V Brně zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, tělo se našlo odpoledne

Přístřešek bezdomovců v Brně (6. prosince 2026)

V brněnské městské části Židenice zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, příčinou úmrtí mohlo být podle záchranářů podchlazení. Mužovo tělo našli v úterý odpoledne. Potvrdila to mluvčí záchranné služby...

6. ledna 2026  21:02

Brno potěší Dracula, Redzed i Anastacia. Chystá se také divadelní wrestling

Anastacia na koncertě v O2 universu, Praha, 2 12. 2022

Našlápnutý rok v kultuře čeká letos Brno i celou jižní Moravu. Chystá se záplava koncertů, festivalů a netradičních akcí, které potěší oko, sluch, duši i mozek.

6. ledna 2026  17:20

Muž se nevrátil z bruslení na přehradě. Policisté našli jeho boty, poté i tělo

Bruslení na zamrzlém rybníce.

Doslova mrazivé pátrání absolvovali v úterý policisté u Vranovské přehrady na Znojemsku, kde hledali muže, který se v pondělí nevrátil z bruslení. Neblahá předtucha se potvrdila, když pátrači...

6. ledna 2026  15:45

Ve vyškovské škole několik dní ve velkém uniká voda, do pátku musí zavřít

Základní škola Vyškov v Tyršově ulici

Jen co se žáci Základní školy Vyškov v Tyršově ulici vrátili po vánočních prázdninách do lavic, čeká je další volno. Specialisté totiž v prostorách školy zjistili obrovský únik vody, který trvá už...

6. ledna 2026  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.