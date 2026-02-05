Z centra Brna mizí po 30 letech Baťa, nejbližší prodejny jsou v nákupních centrech

Zatímco provoz prodejny Baťa už ukončil, salon se přestěhuje na konci února. Důvodem opuštění prostor je plánovaná rekonstrukce celého objektu.
Budovu čekají v nejbližší době výrazné stavební úpravy. „Dostane nový plášť a střechu. Má jít o celkovou rekonstrukci. Pokud všechno klapne, měla by začít v létě,“ uvedl správce budovy Tomáš Holý.
Majitel objektu má s prostory po opravě nové plány, které částečně změní charakter vnitřního využití. „Plánujeme rekonstrukci s využitím přízemí a prvního patra k obchodním účelům,“ přiblížil záměr Viktor Šimeček ze společnosti Aloka, která budovu vlastní. Ve zbývajících podlažích mají být kanceláře a cvičebna, jež se v budově nachází už nyní.
Samotná rekonstrukce bude probíhat pod dohledem památkářů, jelikož se dům nachází v historickém centru, které je městskou památkovou rezervací. Podle Petra Holuba, vedoucího odboru péče o památkový fond z místní pobočky Národního památkového ústavu, mají být součastí úprav i energeticky úsporná opatření na fasádním plášti.
„Vzhledem k poloze objektu na území městské památkové rezervace je nutné udržet charakter objektu zejména v uličním pohledu, tedy čelní fasádu budovy,“ zdůraznil Holub. Funkcionalistická stavba architekta Miloslava Kopřivy, dokončená v roce 1934, by tak neměla ztratit svou typickou tvář.
Pro společnost Baťa bylo rozhodnutí o uzavření prodejny výsledkem analýzy portfolia prodejen v Brně. „Rozhodli jsme se takhle vzhledem k tomu, že se budova bude rekonstruovat a renovovat,“ vysvětlila manažerka firmy Jarmila Řezníčková s tím, že v objektu byli v pronájmu.
Další prodejny Baťa fungují v nákupních centrech Galerie Vaňkovka, Olympia a v Králově Poli. Návrat do centra města však společnost do budoucna nevylučuje, ačkoliv přiznává, že situace na realitním trhu není jednoduchá. „Je problematické najít v Brně volné prostory. Kdyby se našlo vhodné msto, nebudeme se samozřejmě bránit prodejnu v centru výhledově obnovit,“ dodala Řezníčková.
Odchod Bati z České zapadá do širšího trendu posledních let, kdy z historické centra Brna mizí tradiční značky a podniky. Podobný osud potkal před pěti lety například prodejnu skla Bohemia Crystal na náměstí Svobody, která zde fungovala čtvrtstoletí. Své provozy v centru musely v posledních letech ukončit i oblíbené provozovny, jako byla prodejna lidové tvorby Luta nebo domácí potřeby Cimrman, a změny se dotkly i známého cukrářství U Čtyř mamlasů.