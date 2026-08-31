Zdálo by se, že tak nic nebrání tomu, aby v polovině září majitel Zbrojovky předložil na brněnský magistrát návrh smlouvy s novou cenovkou a zastupitelé ji na svém jednání odsouhlasili. Jenže tento krok Kačena nejspíš neudělá.
„Zbrojovka chce mít jistotu, že může v daném místě skutečně postavit 37 metrů vysoký stadion. Je proto v plánu jednání na ministerstvu,“ uvedl radní Oliva.
Vyjádření Zbrojovky redakce iDNES.cz zjišťuje.
Zásadní slovo má v celém procesu resort kultury, který musí posoudit, jestli stánek nenaruší panorama historického centra Brna. Před časem ministerstvo do Brna jen neurčitě vzkázalo, že o výšce 37 metrů je možné se bavit, ale je potřeba vidět konkrétní návrh, jestli stadion do panoramatu nějak nezasahuje. Zbrojovka už tehdy avizovala, že je jednáním otevřená.
Podle Olivy by se setkání mělo konat 16. nebo 17. září. To jsou termíny krátce po plánované schůzi zastupitelů v úterý 15. září. Zároveň jde o poslední řádné zasedání před říjnovými komunálními volbami.
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„Je docela možné, že rozhodnutí bude až na novém zastupitelstvu po volbách,“ prohlásil Oliva. Původně přitom po odložení rozhodnutí na jednání v červnu z magistrátu zaznívalo, že budou chtít politici rozhodnout co nejrychleji a sejdou se třeba i mimořádně o končících prázdninách. To se nestalo.
Jak ale Oliva připomíná, tah teď není na Brnu, ale Zbrojovce, která musí politikům předložit návrh smlouvy s cenou a podmínkami. Ta si mezi ně chce dát právě požadovanou výšku 37 metrů.
V případě nesouhlasu ministerstva by však byla smlouva de facto k ničemu, navíc kvůli takzvanému koncesnímu řízení, jakým Zbrojovka jako zájemce o pozemky prošla, by ani smlouvu nebylo podle Olivy možné změnit.