Vypadala na osmnáct, hájila se prodavačka. Někde chtějí cigarety i dvanáctiletí

Marek Osouch
Částečně úspěšná byla nezletilá figurantka při testovacím nákupu vybraných brněnských obchodů, kde prodávají alkohol a tabák. Portál iDNES.cz obešel trafiky s šestnáctiletou dívkou, aby vyzkoušel, jestli jí v jednotlivých provozovnách prodají pivo, tvrdý alkohol, nikotinové sáčky, klasické cigarety i ty elektronické. V Brně si k tomu redakce vybrala trafiky v centru města a u nádraží, kde se mládež často zdržuje.
Část 1/5

Tabák Valmont, Masarykova ulice

Test prodeje alkoholu a cigaret mladistvým. Tabák Valmont v Masarykově ulici v...

Když figurantka vstoupila do prodejny tabáku Valmont v Masarykově ulici spojující náměstí Svobody a hlavní nádraží, prodavačka jí bez problému vydala jednorázovou elektronickou cigaretu. „Neptala se mě na věk, ani na občanku,“ řekla redaktorovi iDNES.cz šestnáctiletá Bedřiška Švábenská.

V ruce přitom držela v krabičce zabalenou jednorázovou elektronickou cigaretu s mentolovou příchutí. Právě pro její doplnění o tuto složku jsou u mládeže tyto tabákové výrobky v posledních letech velmi populární oproti klasickým cigaretám.

Při následné konfrontaci byla žena sdělením o tom, že dívka není plnoletá, velmi překvapená. „Myslela jsem si, že už jí je osmnáct, vypadala tak,“ bránila se. Tvrdila však, že věk jinak kontroluje.

Do hovoru se v tu chvíli vmísila i druhá prodavačka se slovy, že by bylo fajn, kdyby každý prodejce vše poctivě hlídal. „Raději se podívejte na vietnamské večerky, tam prodávají i děckám pod patnáct let,“ snažila se odvrátit pozornost od provinění jejich prodejny.

V prodejně Tabák Valmont na Masarykově ulici v centru Brna prodali šestnáctileté figurantce elektronickou cigaretu. (5. srpna 2025)
Test prodeje alkoholu a cigaret mladistvým. Tabák Ariana u hlavního nádraží v Brně. (5. srpna 2025)
Test prodeje alkoholu a cigaret mladistvým. Tabák Relay u hlavního nádraží v Brně. (5. srpna 2025)
Test prodeje alkoholu a cigaret mladistvým. Tabák Valmont v obchodním centru Omega v Brně. (5. srpna 2025)
6 fotografií


