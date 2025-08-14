Tabák Valmont, Masarykova ulice
Když figurantka vstoupila do prodejny tabáku Valmont v Masarykově ulici spojující náměstí Svobody a hlavní nádraží, prodavačka jí bez problému vydala jednorázovou elektronickou cigaretu. „Neptala se mě na věk, ani na občanku,“ řekla redaktorovi iDNES.cz šestnáctiletá Bedřiška Švábenská.
V ruce přitom držela v krabičce zabalenou jednorázovou elektronickou cigaretu s mentolovou příchutí. Právě pro její doplnění o tuto složku jsou u mládeže tyto tabákové výrobky v posledních letech velmi populární oproti klasickým cigaretám.
Při následné konfrontaci byla žena sdělením o tom, že dívka není plnoletá, velmi překvapená. „Myslela jsem si, že už jí je osmnáct, vypadala tak,“ bránila se. Tvrdila však, že věk jinak kontroluje.
Do hovoru se v tu chvíli vmísila i druhá prodavačka se slovy, že by bylo fajn, kdyby každý prodejce vše poctivě hlídal. „Raději se podívejte na vietnamské večerky, tam prodávají i děckám pod patnáct let,“ snažila se odvrátit pozornost od provinění jejich prodejny.