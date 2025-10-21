Pod oky kamer. Nejhorší ubytovna Brna se mění k lepšímu, dohled pomáhá i jinde

Oldřich Haluza
  6:11
Problémové ubytovny v brněnských Maloměřicích a Židenicích monitorují kamery napojené na městský systém. Kromě výtržnictví hlídají také dopravní situace a odrazují opilce. V poslední době se tam i díky tomu situace zklidnila.
V ubytovně v brněnské Jarní ulici donedávna bydlelo asi 50 lidí. Majitel budovy...

V ubytovně v brněnské Jarní ulici donedávna bydlelo asi 50 lidí. Majitel budovy je chtěl vystěhovat, nakonec část obyvatel uvnitř ponechal. (22. října 2024) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Ubytovna v brněnské Jarní ulici připomíná na řadě míst uvnitř i okolo smetiště,...
Ubytovna v brněnské Jarní ulici připomíná na řadě míst uvnitř i okolo smetiště,...
V ubytovně v brněnské Jarní ulici donedávna bydlelo asi 50 lidí. Majitel budovy...
V ubytovně v brněnské Jarní ulici donedávna bydlelo asi 50 lidí. Majitel budovy...
25 fotografií

Napjatá atmosféra panovala loni touto dobou na ubytovně v Jarní ulici v brněnských Maloměřicích. V zařízení, které někteří na základě vlastních zkušeností s podobnými budovami označovali dokonce za nejhorší v celém Brně. Kvůli problémovým nájemníkům se jeho majitel Milan Venclík, někdejší náměstek jihomoravského hejtmana a krajský šéf ODS, rozhodl objekt uzavřít. Část bydlících však do stanoveného termínu nesehnala náhradní ubytování a v místě nakonec mohla zůstat.

V současnosti je budova z velké většiny vyklizená a postupně se rekonstruuje. Do dvaceti lidí tam žije dodnes, jde o ty ukázněnější. I na základě dřívějších konfliktních situací nicméně u ubytovny přibyla kamera napojená na městský dohledový systém. Strážníci s její pomocí monitorují problémové místo, když zrovna nejsou v oblasti přítomní. Funguje teprve několik týdnů, za umístěním stojí maloměřická radnice.

Švábi, štěnice, nepořádek. V „nejhorší ubytovně Brna“ zatím obyvatelé zůstávají

„Důvodem byly výtržnictví a vandalismus, k nimž v místě docházelo,“ vysvětluje tamní starostka Ludmila Kutálková (nez.) s tím, že další aspekt byl ryze praktický. Přes tento kamerový bod se totiž dostane signál dolů do městské části, kde dosud žádná městská kamera nefungovala a neměli tam proto ani natažené potřebné kabely.

Díky tomu může pomáhat i další nově nainstalovaná kamera, na území Maloměřic a Obřan v pořadí druhá. Je umístěná na budově základní školy, kde má na starosti hlavně vstupní prostor. Zaznamenává však také nebezpečné dopravní situace, k nimž dochází na přilehlé frekventované silnici. Zároveň má odradit opilce, kteří se tam občas vyskytovali. Později jsou v plánu další kamery na Proškově náměstí v srdci městské části nebo ve Fryčajově ulici po rekonstrukci potrubí.

U ubytovny v Jarní se nejen podle Kutálkové situace v poslední době zklidnila. „Sem tam se nějaký problém objeví, ale nejde o nic závažného,“ podotýká starostka.

Byl zaveden řád, říká majitel ubytovny

Strážníci vyjíždějí lokalitu preventivně kontrolovat několikrát do týdne. „Po ukončení činnosti loni v říjnu většina lidí z ubytovny lokalitu opustila a tím se markantně snížil i počet oznámení. Od té doby neevidujeme žádné incidenty. V jednotlivých případech kolegové řeší nálezy aplikačních pomůcek, přestupky v dopravě a asistenci záchranářům a soudním vykonavatelům,“ upřesňuje mluvčí městské policie Václav Kadraba.

Od ledna 2023 do října 2024 tam měly hlídky víc než stovku zákroků. Počet řešených událostí dosahoval bezmála tří stovek. „Počítáme však mezi ně také dopravní přestupky, porušování pravidel při venčení psů a příležitostné nálezy injekčních stříkaček,“ poznamenává Kadraba.

Nouzová ubytovna v Brně stále chybí, vytipovaný dům je v záplavové oblasti

Lidé aktuálně bydlící v ubytovně jsou podle jejího majitele Venclíka relativně bezproblémoví oproti dřívějším, s nimiž byly velké potíže. Chovali se totiž agresivně, vyhazovali nepořádek z oken, místo alkoholu sahali po tvrdých drogách. K takové klientele se už nehodlá vracet. „Byl zaveden řád a pořádek, což bude platit i do budoucna. Jakmile začne být někdo problémový, dostane okamžitě výpověď,“ avizuje nekompromisně Venclík.

Nevzhlednou budovu postupně rekonstruuje, což lze vidět na vyměněných oknech. Momentálně opravuje první patro. Po zrenovování prostor se do nich nastěhují noví nájemníci a dělníci začnou pracovat v další části objektu, kvůli čemuž budou muset odejít dosavadní „přeživší“.

Venclík si nechal udělat studii na proměnu celé ubytovny. Na kompletní nákladnou opravu však nemá dostatek peněz, takže musí postupovat po částech.

„Ubytovna s problémy, které tady dřív byly, už nebude nikdy existovat. Aktuálně je stav v rámci možností,“ hlásí Venclík s tím, že cílem je začlenit ji po renovaci do normálního funkčního systému. Dříve mu pomáhala k výnosnému byznysu, protože nájemníci platili třeba za pokoj o velikosti 20 metrů čtverečních zhruba 20 tisíc korun, malá místnost vyšla na sedm a půl tisíce. V bytech přitom měli švábi a štěnice.

Nevhodné chování dětí a ukládání odpadu

Za kameru monitorující okolí ubytovny je podle svých slov Venclík velmi rád, doplnila jeho vlastní. Dokonce tři záznamová zařízení dohlíží na pořádek u jiného problémového domu – u ubytovny Kuncovka v ulici Markéty Kuncové v sousedních Židenicích.

VIDEO: Plíseň a švábi, nájem přes deset tisíc. Tak žijí v brněnské ubytovně

Dvě se nacházejí na sousedních městských budovách, přičemž první začala fungovat na začátku roku a druhá teprve v těchto dnech. Zbylá je od července umístěná v křižovatce se Svatoplukovou ulicí. „Vypadá to, že lépe střežené místo v Brně nemáme,“ zmiňuje židenický starosta Petr Kunc (nez.).

Ani okolí Kuncovky podle strážníků proti jiným aktuálně nijak nevyčnívá, i přesto tam v poslední době zaznamenali dva různé typy problémů.

„Evidujeme případy, kdy děti pohybující se v okolí ubytovny a přilehlého hřiště svým občasným nevhodným chováním narušují občanské soužití s lidmi bydlícími okolo. Kolegové tam proto provádějí pravidelné kontroly a podílí se tak na zklidnění situace. Delší dobu také v lokalitě evidujeme případy nelegálního ukládání odpadu neznámými pachateli. Nelze přitom prokázat, že by za vznik skládek nesli odpovědnost přímo obyvatelé ubytovny,“ přibližuje Kadraba. Stejného problému si všímá také Kunc.

13. dubna 2017
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bytový dům v Brně postavili přímo v bývalém kamenolomu. Podívejte se

Bytový dům Diorit najdete v areálu bývalého kamenolomu, na opuštěných pozemcích na rozhraní brněnských městských částí Komín a Bystrc, v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Více než netradiční...

Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného

V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Atraktivní a zároveň udržitelná čtvrť plná zeleně má vyrůst v brněnské lokalitě za Lužánkami, která se skloňuje hlavně s vytouženým fotbalovým stadionem. Město ve středu představilo vítězný návrh ze...

Sportem žil. Brno se rozloučilo se strůjcem slavné éry Zbrojovky a Bobycentra

Rodina, ale i známí, fotbalové a hokejové osobnosti i fanoušci se ve čtvrtek odpoledne rozloučili s Lubomírem Hrstkou. Mužem, který se na počátku 90. let stal majitelem současné fotbalové Zbrojovky a...

Pod oky kamer. Nejhorší ubytovna Brna se mění k lepšímu, dohled pomáhá i jinde

Problémové ubytovny v brněnských Maloměřicích a Židenicích monitorují kamery napojené na městský systém. Kromě výtržnictví hlídají také dopravní situace a odrazují opilce. V poslední době se tam i...

21. října 2025  6:11

Srážka dodávky a kamionu na dálnici D2 u Brna: jeden mrtvý

Jeden člověk zemřel při nehodě dodávky a kamionu na 4. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. Havárie dálnici u Chrlic před 20. hodinou. Na místě zasahují složky IZS, řekli policejní mluvčí Bohumil...

20. října 2025  20:51

Ovce v brněnské stepi hynou při útocích psů. Bezohlednost, zlobí se ochranář

Stádo ovcí, které pomáhá se spásáním trávy na Stránské skále v Brně, opakovaně napadají psi. Jen letos kvůli tomu uhynulo přes deset zvířat. Poslední útok se odehrál o víkendu, kdy potrhané a...

20. října 2025  16:30

Mladík pro zapomenutou nabíječku šplhal po lešení, vyhýbal se matce přítelkyně

Velmi krkolomnou cestu pro zapomenutou nabíječku od mobilu zvolil o víkendu mladík v Brně. Do bytu přítelkyně se uprostřed noci vydal po lešení, čímž vyděsil jednu z obyvatelek bytového domu....

20. října 2025  15:44

„Tam mordýři só skovaní.“ Redaktorka iDNES.cz vydala knihu o brněnských zločinech

I podle úryvku z kramářské písně „Tam mordýři só skovaní“ se mohla jmenovat nová kniha z pera redaktorky iDNES.cz Jany Soukupové. Nakonec však publikace o 230 stranách nese název Brněnské mordy....

20. října 2025  12:52

Na Vyškovsku hořel vagon osobního vlaku, záchranáři ošetřili tři lidi

Požár vagonu osobního vlaku zastavil v pondělí ráno na tři hodiny provoz na trati v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Kolem osmé hodiny ranní se začalo jezdit po jedné z traťových...

20. října 2025  8:53,  aktualizováno  11:49

Psí cestovatel. Roční retrívr se při výletu zaběhl, sám se vrátil vlakem

Obdivuhodný orientační smysl prokázal roční retrívr, který se o víkendu na procházce poblíž Brna ztratil svému majiteli a jeho dětem. Zatímco jej lidé marně hledali, pes se vrátil na železniční...

20. října 2025  11:12

Desítka do druhé ligy? Zboží, co neseženete. Citelně schází i Zbrojovce

Na osm zápasů prodloužili fotbalisté Zbrojovky Brno svou sérii výher, když v sobotním odpoledni výsledkově zašlapali rezervu Baníku Ostrava 4:1. Herně? Možná trochu jiná písnička. Středem hřiště...

20. října 2025  9:41

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Bez „smradometru“ se neobejde. Mladík prolézá brněnské kanály, má tisíce sledujících

Premium

Pod povrchem Brna se skrývá svět, který běžný člověk nikdy nespatří. Devatenáctiletý Michal Wolf z Kyjova na Hodonínsku je v něm však jako doma. Už pět let prochází brněnské kanalizace a své průzkumy...

19. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Těžký průmysl v brněnské Líšni končí. Páchnoucí slévárnu nahradí tři nové haly

Výroba ve slévárně Heunisch v brněnské Líšni ještě neskončila, její budovy a další pozemky už však mají nového majitele. Od německé slévárenské rodiny Heunischů je koupila developerská firma CTP,...

18. října 2025  12:45

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

17. října 2025  20:40,  aktualizováno  21:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.