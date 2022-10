Privatizace městských bytových domů v Brně skončí, řekla primátorka Vaňková

Prohledávali například prostory bytového odboru brněnského magistrátu, o podání vysvětlení a přístup do kanceláře požádala policie také místopředsedu KDU-ČSL, kandidáta na ministra životního prostředí a nyní už tehdejšího náměstka primátorky Petra Hladíka.

„Dohodli jsme se, že ukončíme proces privatizace. Zakotvili jsme to i do koaliční smlouvy, nicméně neumím úplně říci, jestli by tam tohle pravidlo nebylo i bez událostí posledních dní. Za ODS mohu říci, že před čtyřmi lety jsme privatizaci bytových domů měli jako jedno z témat, letos už mezi nimi chyběla,“ sdělila Vaňková v rozhovoru v sobotním Deníku.

K samotnému zásahu na brněnském magistrátu Vaňková uvedla, že ji na začátku informoval tajemník, že dochází k úkonům ze strany policie v budovách magistrátu. „Pak mě to specifikoval, že se jedná o budovu na Malinovského náměstí a budovu Nové radnice, což se pak nedalo přehlédnout. Jinak mám informace pouze z médií,“ uvedla Vaňková.

Sedm obviněných je ve vazbě

Kauza z tohoto týdne se týká privatizace městských domů, činnosti městské firmy a dotačních podvodů. Soud vzal ve čtvrtek v této věci do vazby všech sedm obviněných. Kromě nich jsou obviněné i dvě firmy.

Kriminalisté v úterý prohledávali kromě prostorů bytového odboru brněnského magistrátu i prostory radnice městské části Brno-sever i Brno-Černovice, byli v Pískovně Černovice. O podání vysvětlení a přístup do kanceláře požádala policie také místopředsedu KDU-ČSL, kandidáta na ministra životního prostředí a tehdejšího náměstka brněnské primátorky Petra Hladíka.

Hladík už ve vedení není

Brno si ve čtvrtek na ustavující schůzi zvolilo nové vedení vzešlé ze zářijových komunálních voleb, Hladík už náměstkem není, není ani v radě města. V úterním prohlášení uvedl, že policii poskytne součinnost a že není z ničeho obviněný. Ve čtvrtek zopakoval, že nebyl z ničeho obviněn a nebyl ani zadržen.

Policisté v Brně zasahovali i před dvěma týdny, a to kvůli přidělování městských bytů. V této věci obvinila osm lidí, ve vazbě skončili dva z nich.

Koaliční smlouvu v Brně podepsali zástupci ODS+TOP 09, ANO, KDU-ČSL+STAN a ČSSD. Koalice má 42 mandátů z 55. V opozici budou Piráti, SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno. Původně měli být v koalici i Piráti, pár hodin před podpisem ale oznámili, že do ní nevstoupí právě kvůli zásahům policistů v Brně v posledních týdnech.