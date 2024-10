Neoprávněná sleva při prodeji bytů v Brně? Úředníci s kritikou nesouhlasí

Bytový odbor magistrátu se ovšem tomuto usnesení členů kontrolního výboru brání a odmítl, že by se v minulosti dělo cokoliv špatně.

Jeho stanovisko hájí i tiskové oddělení magistrátu. „Kontrolní výbor není autoritou určenou k právnímu výkladu metodik a pravidel města Brna. Výbor učinil právní závěr, který bohužel nelze považovat za relevantní,“ sdělil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Podle opozičního zastupitele a člena kontrolního výboru Adama Zemka (Piráti) jsou tehdejší pravidla privatizace nejasná. „Kontrolní výbor se přiklonil k přísnějšímu výkladu, bytový odbor nikoli,“ uvedl s tím, že však v privatizaci zmíněných objektů nefigurovaly žádné politické exponované osoby, kvůli čemuž ostatně celá velká prověrka na začátku minulého roku začala.

V diskutovaných domech šlo o to, že slevu mohl získat člověk, když byl jediným nájemcem, který měl zájem o privatizaci. Podle členů výboru však už nastal spor o to, jestli se tam řadí i nájemce nebytových prostor v daném domě, nebo ne.

Zemek ale celý tento případ považuje za marginální záležitost, kvůli níž stejně jen těžko poženou někoho k odpovědnosti. Privatizace zmíněných domů na ulicích Skácelova a Božetěchova je totiž stará dvacet let. „Nepovažuji za efektivní se tomu dál věnovat,“ prohlásil s tím, že mnohé materiály po letech chybí nebo jsou neúplné, což další práci také ztěžuje.

Ostatně už loni v prosinci kvůli tomu předseda kontrolního výboru Tomáš Skřička (SPD) řekl, že kontrola je u konce a že se nepodařilo zjistit, že by městu vznikla při privatizaci bytů škoda.

Jeho stranická kolegyně Jana Nováková ovšem nakonec s ním a dalšími členy výboru pátrala dál v databázích a společně došli právě k možnému pochybení při poskytnutí slevy. „Se stanoviskem bytového odboru o oprávněnosti poskytnutí slevy se neztotožňuji,“ prohlásila.

To je ovšem v rozporu s tvrzením Skřičky, který tvrdí, že bytový odbor vše vysvětlil a o ničem není pochyb. „Paní, co nám to vysvětlovala, tam pracuje přes dvacet let a má to v malíčku. Pravidla prodejů se často měnila a my neznali přesné okolnosti, kdy se sleva poskytovala,“ dodal s tím, že tentokrát už je opravdu celý proces definitivně u konce.