Duplicitní chybné odeslání, na které upozornil Brněnský deník, nastalo podle magistrátu administrativní chybou při zpracování platby.
„K chybě došlo v souvislosti s opravou dávky obsahující neplatný bankovní účet. Při následném zpracování byla tato dávka nedopatřením importována dvakrát a následně autorizována, což vedlo k duplicitnímu odeslání obsažených plateb,“ vysvětlila Klára Opálková z tiskového střediska magistrátu.
Celkem šlo o sumu převyšující 67 milionů korun. Naprostá většina chybných plateb skončila u městských institucí, takže se peníze brzy vrátily do rozpočtu města.
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Stále ale magistrát nemá k dispozici 213 tisíc korun, z toho 32 tisíc za chybně vyplacené peníze na šalinkarty, tedy brněnské roční jízdenky na MHD.
„Nevrácení duplicitně zaslané platby představuje z pohledu právního řádu bezdůvodné obohacení. Pokud příjemce na výzvu města nebude reagovat a finanční prostředky nevrátí, bude město nuceno přistoupit k dalším krokům včetně právního vymáhání pohledávky,“ upozornila Opálková s tím, že lidi, kterým přišla platba dvakrát a stále ji nevrátili, plánuje úřad znovu oslovit.
Samotný magistrát se z tohoto chybného postupu podle ní poučil a upravil interní pracovní postupy. „Mimo jiné doplnil dodatečné kontrolní mechanismy při opravách, které mají obdobným situacím do budoucna předcházet,“ dodala.