VIDEO: Brněnská primátorka předvedla číslo s bývalým krasobruslařem

Od pátku do neděle si lidé v Brně mohli přijít zasportovat do 13 městských areálů zcela zdarma. Při letošním pátém ročníků Dnů sportovišť, který láká lidi k aktivnímu využití volných dnů, předvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) s radním pro školství a sport Jaroslavem Suchým (KDU-ČSL) krátké vystoupení na bruslích.

„Bylo to spontánní rozhodnutí na jedné prosincové tiskové konferenci. Markéta (Vaňková) tehdy řekla, že by šla ráda bruslit. Kolega na to navrhl, že je advent a měli bychom prozradit něco, co o nás lidé nevědí. Tak jsem řekl, že jsem zkoušel krasobruslení dvojic a základní držení umím,“ řekl Suchý, jak celý nápad vznikl.



Nabídl primátorce instruktáž a společně se v základním krasobruslařském držení projeli v neděli po kluzišti. Suchý pak přidal i piruetu. „Mohla by se z toho stát povánoční tradice, zkusíme do příštího roku trochu více potrénovat,“ dodal s úsměvem.

Pro Vaňkovou, která podle svých slov má radši zimní sporty, bylo krasobruslařské číslo první zkušeností. „Bruslím sice odmala, ale jen na rybníku nebo na stadionu. A rekreačně. Krasobruslení jsem nikdy ani nezkoušela,“ prozradila Vaňková.

Lidé si letos během tří dnů mohli vybrat nejen z několika bruslařských ploch, šesti bazénů či akvaparků, zavítat mohli i na horolezeckou stěnu či minigolf.

„Do dalších let se pokusíme zapojit i další, třeba i soukromá sportoviště. Počet míst, kam mohou přijít zadarmo se třeba letos zvýšil. Loni bylo otevřených jedenáct areálů, letos přibyly další dva,“ vypočítal Suchý.



Loni přišlo podle Suchého na Dny sportovišť asi sedm tisíc sportovců. „Pro letošek zatím přesná čísla nemáme, ale skvělé je, že místa s nutnou rezervací byla zamluvená během prvních 48 hodin. Šlo o 450 vstupů,“ přiblížil.