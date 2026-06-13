Dopravu policisté odklánějí. Informovali o tom mluvčí jihomoravských policistů a hasičů. Nehoda se stala v sobotu před 4:30 ráno.
„Maďarský kamion přijížděl od Brna, v místě zúžení z neznámých důvodů narazil do betonových svodidel, dostal smyk a zůstal stát napříč dálnicí. Přijíždějící rumunský kamion narazil do prostřední části tahače a oba vozy vzplanuly, oba řidiči zemřeli,“ uvedla mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cinková.
Dálnice je uzavřená, provoz policisté odklánějí na sjezdu v Chrlicích na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno.