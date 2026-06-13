Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dva řidiči zemřeli při nehodě a požáru kamionů. Dálnice D2 u Brna je uzavřená

Autor: ,
  7:43
Dva řidiči zemřeli v sobotu brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na dálnici D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení, dálnice je uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav.

Dálnice D2 je na 11. km v obou směrech stále uzavřena po střetu dvou protijedoucích kamionů. Oba řidiči zahynuli. Policisté odklání dopravu na objízdné trasy. (13. června 2026) | foto: Policie ČR

Dopravu policisté odklánějí. Informovali o tom mluvčí jihomoravských policistů a hasičů. Nehoda se stala v sobotu před 4:30 ráno.

„Maďarský kamion přijížděl od Brna, v místě zúžení z neznámých důvodů narazil do betonových svodidel, dostal smyk a zůstal stát napříč dálnicí. Přijíždějící rumunský kamion narazil do prostřední části tahače a oba vozy vzplanuly, oba řidiči zemřeli,“ uvedla mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cinková.

Dálnice je uzavřená, provoz policisté odklánějí na sjezdu v Chrlicích na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Peklo na dálnici před Brnem. Dvě tragické nehody i požár, jeden z řidičů uhořel

Druhá srážka osobního vozu s kamionem, na 8. kilometru dálnice D2 ve směru na...

Při dvou vážných nehodách na D2 před Brnem jen pár kilometrů od sebe ve čtvrtek odpoledne vyhasly dva lidské životy. V obou případech při tvořící se koloně narazil zezadu osobní vůz, resp. dodávka do...

OBRAZEM: Ulice bez aut, výhledy i vysílač. Jak vypadá nová bytová čtvrť v Brně

První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9....

Na unikátním místě obklopeném zelení, kde dosud nikdo nebydlel, budou žít obyvatelé nové Čtvrti pod Hády na severovýchodě Brna. Developerská firma Trikaya má hotovou první etapu rozsáhlé zástavby s...

Vesnici u Brna sužuje kozí apokalypsa, na zatvrzelého chovatele jsou všichni krátcí

Premium
Stádo koz v Unkovicích na Brněnsku, které obtěžuje místní hlukem i zápachem,...

Nezvyklý problém už roky ztrpčuje život obyvatelům Unkovic na Brněnsku. Jeden z místních chová asi tři stovky koz, což by na vesnici nebylo nic až tak zvláštního. Svůj chov však realizuje způsobem,...

V 76 letech zemřel Petr Uličný. Bouřlivák, jenž uměl i pohladit. Sekanou jen s pivem!

Petr Uličný

Sršel vtipem, energií. Poslouchat jeho povídání o fotbale byla vždy radost, byť leckteří rozhodčí souhlasit nebudou. Další peprnou historku či průpovídku už ale legendární trenér Petr „John“ Uličný...

Z „města hrůzy“ nová perla. Strojírny v Adamově chtějí přestavět na obytnou čtvrť

Adamov budoucnosti? Dnes nepříliš vzhledné průmyslové městečko poblíž Brna by...

Dnes je Adamov poblíž Brna mnohými považovaný za nevzhledné město, v němž se zastavil čas. Jeho podobu můžou lidé spatřit při cestě vlakem na jih Moravy, protože leží na hlavním koridoru z Prahy....

Rally Hustopeče 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených

Jan Kopecký a Jan Hloušek jedou Rally Hustopeče.

Po dvou odjetých závodech je tady třetí část Mistrovství ČR v rallye 2026, tentokrát se jede v okolí Hustopečí v okrese Břeclav. Termín je pátek 12. a sobota 13. června, těšit se opět můžeme na...

11. června 2026  11:21,  aktualizováno  12. 6. 23:09

Nová připomínka slavného seriálu v Brně. Po hrdinovi z Návštěvníků pojmenovali most

V brněnských Žabovřeskách mají nově Most Adama Bernaua, hrdiny ze seriálu...

I po více než čtyřech desetiletích zůstává v brněnských Žabovřeskách živý příběh slavného televizního seriálu Návštěvníci. Právě v tamní Bráfově ulici totiž filmaři pro účely natáčení využívali dům,...

12. června 2026  20:06

Vesmírný obr. Na Festivalu planet se představí dvanáctimetrový model Jupiteru

Letošní novinkou Festivalu planet na brněnské Kraví hoře je dvanáctimetrový...

Novinkou letošního Festivalu planet na brněnské Kraví hoře bude dvanáctimetrový model planety Jupiter. Dosud největší exponát z nafukovací kolekce, kterou postupně buduje Hvězdárna a planetárium...

12. června 2026  14:27

Rakouský vyzyvatel českých hvězd. Wagner chce sesadit Kopeckého a spol.

Simon Wagner a Hanna Ostlenderová na trati Barum rally

Českému rallye šampionátu dlouhé roky vládnou stejná známá jména. Jan Kopecký, Václav Pech či nová generace v čele s Dominikem Stříteským. Loni však mezi ně vtrhl rakouský šampion Simon Wagner. A...

12. června 2026  13:59

V 76 letech zemřel Petr Uličný. Bouřlivák, jenž uměl i pohladit. Sekanou jen s pivem!

Petr Uličný

Sršel vtipem, energií. Poslouchat jeho povídání o fotbale byla vždy radost, byť leckteří rozhodčí souhlasit nebudou. Další peprnou historku či průpovídku už ale legendární trenér Petr „John“ Uličný...

12. června 2026  11:38,  aktualizováno  12:58

V Brně přes léto opraví dvě tramvajové tratě. Mezi kolejemi vznikne zelený pás

První z obousměrných tramvají Škoda ForCity Smart 45T (vpravo) určených pro...

Dopravní podnik města Brna (DPMB) opraví v létě dva úseky na tramvajové trati do Bystrce a také trať v Renneské ulici. Obě opravy způsobí změny v dopravě, které skončí se začátkem školního roku....

12. června 2026  12:23

Nároďák? To né, dědo. Dříčka Kytlicová ale pozvánku dostala a hlásí: I bolístky snesu

Aneta Kytlicová si na reprezentačním tréninku.

Pravidelně, když dostala šanci, rozproudila svou zarputilostí dění na palubovce. Nevypustila jediný souboj, snášela tvrdé pády. A po nich se vracela do hry se stejným zápalem. Aneta Kytlicová, objev...

12. června 2026  10:50

Na trhu teď není elektrobus, který by zvládl jízdu po kraji, říká dopravní šéf

Šéf společnosti Kordis Jiří Sysel (květen 2026)

Dlouhé roky byly v jeho hlavním zájmu vlaky – od roku 1995 pracoval pro České dráhy, pak ve Správě železnic. Teď Jiří Sysel rozšířil záběr. Postavil se totiž do čela krajské společnosti Kordis, která...

12. června 2026  7:14

V brněnské zoo mají už pět ledních medvědic a vyhlíží samce. Pak chtějí mláďata

Čtyřleté lední medvědice Anori a Nivi se postupně zabydlují v rozšířeném a...

V brněnské zoo si postupně zvykají mladé lední medvědice Anori a Nivi, které dorazily minulý čtvrtek z Dánska. Zahrada tak má v tuto chvíli už pět těchto zvířat, protože od loňska v ní pobývají také...

11. června 2026  16:54

Dostihy Brno Dvorská 2026: program, výsledky a vstupenky

Marek Stromský

Dostihové závodiště v Brně čeká druhý ze tří závodních dnů tohoto roku. V sobotu 13. června se můžeme těšit na rovinové i překážkové závody.

11. června 2026  15:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Stovky tun jedů. V Bavorsku začal soud s lidmi, kteří vyváželi odpad do Česka

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....

V bavorském Weidenu ve čtvrtek začal soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka. Obžalobě čelí majitel německé firmy Roth International, kterému hrozí dlouholeté tresty...

11. června 2026  14:45

Brno má zájem o pavilon z výstavy Expo v Japonsku, doplnil by haly na výstavišti

Český pavilon na Expu 2025 v japonské Ósace (31. července 2025)

Oceňovaný český pavilon z loňské výstavy Expo v japonské Ósace by mohl zakotvit v Brně. O budovu ze dřeva a skla ve spirálovitém tvaru začala po ústupu jiných zájemců nedávno usilovat městská...

11. června 2026  12:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.