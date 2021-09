Co je to za rodiny, které nedají dětem najíst, přemítal Zeman před prvňáčky

Školám jsme řekli, jak učivo zredukovat, řekl Plaga Ministr školství Robert Plaga zahájil školní rok v Základní škole Sadská na Nymbursku. Zopakoval tam, že v žádné proticovidové strategii se nepočítá s plošným uzavřením škol, ale není vyloučené lokální zavírání tříd a škol v závislosti na epidemické situaci v daném zařízení, jak o tom již mluvil v rozhovoru pro MF DNES a pořad Rozstřel. Podle Plagy půjde o náročný školní rok, který však již nebude tak těžký jako ten minulý. "Valná většina škol, valná většina učitelů a ředitelů situaci zvládla. A já jsem rád, že ministerstvo školství jim k tomu pomáhalo tím, že jsme se snažili dostávat metodická doporučení do škol. Jednoznačně školy se posunuly ve schopnosti distanční výuky," řekl Plaga. Učitelé budou podle Plagy na začátku školního roku zjišťovat aktuální úroveň vzdělání jednotlivých dětí po uplynulém nestandardním školním roce. "My jsme nejenom apelovali na učitele, aby skutečně nepřepínali to tempo, ale mí kolegové zároveň připravili metodické doporučení školám, jakým způsobem redukovat to učivo a zaměřit se na to podstatné," uvedl ministr. Je to podle něj směr k redukci, aby se ve školách učilo jen to podstatné a pracovalo se s informacemi.