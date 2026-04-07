Prezident Pavel navštíví Brno. Zavítá za zdravotníky, promluví také se studenty

  7:00
Prezident Petr Pavel navštíví v úterý Brno. Program jeho cesty se zaměří především na oblast vědy, výzkumu a inovací. Pavel zamíří za humanitární zdravotnickou jednotkou, poté se zúčastní zahájení činnosti fondu pro podporu start-upů a nakonec podebatuje na půdě Mendelovy univerzity.
Prezident Petr Pavel jmenoval členy vedení Ústavního soudu a soudce. (4. srpna 2023) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dorazil v úterý 25. února 2025 na...
Prezident Petr Pavel si při návštěvě Mezinárodního strojírenského veletrhu v...
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštívil Veterinární univerzitu v Brně....
Pavel Rychetský, v popředí prezident Pavel (7. srpna 2023)
Petr Pavel nejprve navštíví Českou zdravotnickou humanitární jednotku CZERT, která se specializuje na poskytování zdravotnické pomoci v krizových situacích doma i v zahraničí.

Následně se zúčastní zahájení činnosti fondu JIC Ventures, jehož cílem je podpora technologických start-upů a rozvoj inovačního ekosystému v České republice. Součástí programu bude i panelová diskuse na téma významu start-upů pro českou ekonomiku.

Prezident poté zavítá na Mendelovu univerzitu, kde bude debatovat s vedením univerzity i se studenty.

Pavel navštívil Brno například v říjnu 2024 nebo v srpnu 2023, opakovaně zde měl program i při svých cestách do Jihomoravského kraje. Při návštěvě v srpnu 2023 se zaměřil na oblast soudů, poprvé od nástupu do úřadu tehdy navštívil vrcholné justiční instituce, které sídlí v Brně. O rok později pak ve městě zavítal na Mezinárodní strojírenský veletrh nebo do Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

V Brně byl i během svých cest po Jihomoravském kraji v září 2023 nebo loni v únoru. Loni v listopadu zde debatoval se studenty Masarykovy univerzity v Brně.

9. října 2024
Marný pokus. Majitel černé stavby ještě zkoušel přesvědčit zastupitele, vykázali ho

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu.

Majitel domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily za černou stavbu a nařídily jeho demolici, se pokusil o další kroky, jak se bourání vyhnout. Po vyšplhání na střechu domu tentokrát...

Školce za 60 milionů hrozí zavření. Úřad musel uznat své pochybení a zrušil kolaudaci

Premium
Mateřská škola ve Viničných Šumicích na Brněnsku (30. března 2026)

Už sedm měsíců chodí děti z Viničných Šumic na Brněnsku do školky v nové budově. Dokončení největší investice v historii vsi se 1 400 obyvateli se přitom loni v létě obešlo bez fanfár a oslav. Byl k...

Přežil i smrtelnou dávku, jeho obrazy vytvořené v rauši se prodávají za tisíce

Brněnský malíř Karel Ješátko.

Jeho obrazy tvořené stylem art brut visí na českém velvyslanectví v Ghaně, ale také v četných domácnostech a zatím se prodávají až za desetitisíce korun. Těžko říct, jestli majitelé vědí, že jejich...

Chodník vede do čtyřproudovky. Utněte nebezpečné přebíhání přechodem, žádají místní

Petice místních žádá vytvoření přechodu přes třídu Generála Píky v brněnských...

Auta tudy jezdí povolenou sedmdesátkou, někdy i rychleji, místo se navíc nachází na začátku zatáčky. Přesto čtyřproudovku na třídě Generála Píky v brněnských Černých Polích denně přebíhají stovky...

Očkování je věcí jednotlivce, tvrdí nový spolek, který chce mluvit do medicíny

V Brně byl představen vznik spolku s názvem Odborná společnost lidských práv v...

Povinné očkování jako relikt minulosti musí být nahrazené individuálním rozhodováním každého jednotlivce. To platí i pro další léčebné metody, kdy se údajně některé postupy upozaďují. Tvrdí to spolek...

7. dubna 2026

Pouličníci Brna: Bezručův otec hlásal nepopulární pravdu, u „vlastenců“ to odskákal

Premium
Antonín Vašek coby znalec staroslověnštiny vydal osmdesátistránkovou analýzu...

Díky levicově vnímaným, byť jinak samozřejmě skvělým Slezským písním, které komunistické školství cpalo dětem do čítanek předem zadem, je jejich tvůrce píšící pod pseudonymem Petr Bezruč dnes mnohem...

6. dubna 2026

Místo Nicholsona chtěli Čelisti. Synové Formana o velké noci v Hollywoodu

Premium
Petr Forman a Matěj Forman na zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež (4....

Proč dali jako děti přednost Čelistem před tátovým oscarovým dramatem? Jak jejich dědeček v hotelu „ulovil“ představitele inspektora Columba a proč jim komunisté zakázali nosit bundy s americkou...

5. dubna 2026

Chození bez podprsenky může deformovat tvar prsou, varuje brafitterka

Premium
Obchod Madam podprsenka v Údolní ulici v Brně i stejnojmenný e-shop provozuje...

Najít padnoucí podprsenku často bývá dost obtížný úkol. „Ženy, které ke mně chodí, nikdy nikdo neměřil,“ říká Lenka Jachimiáková, která v brněnské Údolní ulici provozuje obchod Madam podprsenka a...

5. dubna 2026

Postelové scény s Töpferem jsem se bála, vzpomíná Alena Antalová na humoresky

Premium
Alena Antalová a Tomáš Töpfer v roce 2006 během natáčení seriálu Četnické...

Seriál Četnické humoresky letos slaví 25 let od prvního uvedení v televizi. Z brněnské herečky Aleny Antalové udělal skutečnou hvězdu. Na televizní roli, jež ji katapultovala mezi nejznámější herecké...

4. dubna 2026

Na parkovišti v Brně ležela polonahá žena, strážníka se pokusila pokousat

Památkově chráněná budova nákladní části brněnského hlavního nádraží nazývaná...

Od pasu dolů vysvlečenou zdrogovanou mladou ženu, o jejíž bezpečnost se vedle areálu Malá Amerika v centru města strachoval kolemjdoucí, řešili na Zelený čtvrtek brněnští strážníci. Když se zvládla...

4. dubna 2026  14:05

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

KP Brno proklouzlo do ligového semifinále. SBŠ Ostrava i bez opor zachránila sezonu

Paris Mullinsová (vpravo) z KP Brno střílí na koš DSK Basketball Brandýs.

Basketbalistky KP Brno postoupily jako třetí tým do semifinále ligového play off. Ve čtvrtém utkání čtvrtfinálové série zvítězily na palubovce DSK Basketball Brandýs 81:70 a připsaly si potřebnou...

3. dubna 2026  16:24,  aktualizováno  22:18

Šelmy i Lvice slaví, k brněnsko-pražskému volejbalovému finále je o dva kroky blíž

Simona Bajusz se rozbíhá na podání.

Brněnské Šelmy dělí poslední vítězství od bojů o extraligové zlato. Frýdek-Místek největší favoritky a držitelky posledního Českého poháru porazily v jeho hale 3:0 a při vedení 2:0 mohou...

3. dubna 2026  19:43

Nejen hudba, ale i tanec. Cleo válí v ulicích na housle a křepčí u toho jako víla

Premium
Houslistka Cleo při vystoupení na náměstí Svobody v Brně.

S příchodem jara začíná i sezona buskingu, tedy pouličního umění. A když se počasí umoudří, absolventka Janáčkovy akademie múzických umění Cleo vyráží do brněnských ulic. Lidé ji mohou potkat...

3. dubna 2026

Žabiny snadno porazily Trutnov i potřetí, pevná defenziva je poslala do semifinále

Kateřina Zeithammerová (vpravo) ze Žabin Brno kličkuje před trutnovskou...

Žabiny Brno jsou po šampionkách z USK Praha druhými semifinalistkami basketbalové ligy. Vicemistrovský tým ve čtvrtek i v třetím čtvrtfinálovém utkání porazil Trutnov, tentokrát doma 76:41 a sérii...

2. dubna 2026  20:21,  aktualizováno  21:01

Provoz na cyklostezce řídí světla a závory. Místo vlaku tu ale jezdí jiné stroje

Z důvodu bezpečnosti platí v celém inkriminovaném úseku přísný zákaz jízdy na...

Na frekventovanou brněnskou cyklostezku vedoucí podél řeky Svratky v části pod dálnicí D1 se po půl roce vrátil provoz. Kvůli velké přestavbě dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu Brna byla od loňského...

2. dubna 2026  17:22

