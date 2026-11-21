Na vedení Turistického informačního centra Brna (TIC), které zastřešuje celý program, dorazil podle mluvčí TIC Adély Novákové dopis týkající se zrušení akce v brněnské části až v pátek ráno.
„Uděláme tam proto jen kratší přestávku, aby si alespoň místní užili koní,“ uvedla v pátek odpoledne Nováková.
Znění dopisu nechtěla nijak tlumočit a odkázala na jeho autorku a dosavadní líšeňskou radní pro oblast kultury Šárku Zemanovou (ANO). Ta měla v pátek odpoledne nedostupný telefon a ani na dotaz iDNES.cz zaslaný v textové zprávě dosud nereagovala.
Aspoň menší náhradu za zrušený kulturní program se pokusili dohnat nastupující politici, kteří se funkcí ujmou po neděli, kdy se v Líšni koná ustavující zasedání zastupitelů.
„Připravili jsme malé sousedské setkání se svařákem, horkým čajem a domácími buchtami. Nebyli jsme schopni však takto narychlo udělat program v šíři, jak to mělo být,“ řekla budoucí líšeňská radní Tereza Karafiátová (STAN). O zrušení původně plánovaného programu se dozvěděla v pátek odpoledne.
Žádné oficiální důvody tohoto obratu dosluhujícího vedení se k ní nedostaly, jen zprostředkovaně, že jde údajně o protest proti nastupující nové koalici. Stejná informace se už předtím dostala i do redakce iDNES.cz. „Takto si tím ale vzali za rukojmí Brňany během přicházejících vánočních svátků,“ poznamenala a nad krokem radnice kroutí hlavou.
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Paradoxem na celé věci je fakt, že součástí líšeňské koalice má být i hnutí ANO, tedy i právě Šárka Zemanová, která byla opět zvolena do tamního zastupitelstva.
Její stranická kolegyně, která usedne v nové radě městské části, Iva Kremitovská, zrušení akce nechtěla nijak komentovat. „Já o tom nic nevím, to byste se musel zeptat jí, já si myslím, že nic zrušeného nebude,“ řekla jen stručně v pátek v podvečer. V sobotu pak s dalšími nastupujícími politiky do vedení Líšně stála za stolem s občerstvením.
Dosluhující starosta Líšně Břetislav Štefan (nez., dříve SOCDEM) tvrdí, že důvodem zrušení byla organizační náročnost. „Pokud mám správné informace, během příštího týdne budeme rozsvěcovat vánoční stromek v Líšeňské rokli a následně na náměstí Karla IV. S ohledem na organizační náročnost všech těchto akcí by průjezd vánočního stromu měl být skromnější a bez oficialit,“ vysvětlil v pátek náhlou změnu.
Ve svém vyjádření však nesdělil, proč radnice změnu oznámila až takto na poslední chvíli.