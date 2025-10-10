Protože při pozemním přesunu po dálnici by hrozilo zpoždění a ztráta šance na záchranu života, zapojil se do akce policejní vrtulník.
Stroj vyrazil z brněnského letiště k hraničnímu přechodu Brodské-Kúty, kde mělo dojít k převzetí cenného nákladu od slovenských zdravotníků.
„Díky rychlé součinnosti dálničních policistů z Podivína se podařilo přímo na dálničním parkovišti u bývalé celnice u Lanžhotu vytvořit bezpečný prostor pro jeho přistání,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.
Piloti vrtulníku mohli díky tomu dosednout na zem poblíž kamionů. Po převzetí schránky se vzácným nákladem bleskově a bezpečně pokračovali do IKEM v Praze.
Tam už čekal připravený transplantační tým, který ihned provedl operaci. IKEM dnes na dotaz iDNES.cz neupřesnil, jakou nemocí pacientka trpí a proč transplantaci potřebovala. O zákroku však možná bude informovat později.