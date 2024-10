Převaděči se snažili policisty setřást jízdou přes pole, v autě vezli i děti

K prvnímu konfliktu s policisty došlo už na sjezdu z dálnice D2, kde šofér jedno z policejních aut naboural a dál ve své zběsilé jízdě pokračoval.

Proplétal se v provozu i přes křižovatku a za ním i policisté, kteří už věděli, že řidiče jen tak nezastaví. „Musíme dát někde pásy,“ hlásil jeden z policistů na zveřejněných záběrech.

Do akce se postupně zapojilo více hlídek, šofér si to ale už šinul po silnici do Rakouska. Jejich policisté se tak přidali do pronásledování. „Připravili i několik zátarasů, které však bezohledně jedoucí řidič dokázal překonat či objet po poli,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Nakonec na pole přímo odbočil a snažil se ujet. V tu chvíli je však už sledoval i policejní vrtulník. Po několika stech metrech tak honičku policie zakončila a dvojice převaděčů skončila v poutech.

Jak se následně ukázalo, ve vozidle se tísnilo devět lidí včetně dětí v kufru auta. „Případ i nadále prověřují jak břeclavští kriminalisté, tak kolegové z Krajského kriminálního úřadu v Dolním Rakousku pro podezření z obchodování s lidmi,“ dodal Šváb.