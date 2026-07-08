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Peníze na nové nádraží v Brně se našly, už půl roku ale příprava projektu vázne

Oldřich Haluza
  16:39
Téměř půl roku už uplynulo od oznámení železničářů, že díky podpoře nové vlády Andreje Babiše (ANO) našli potřebné peníze na pokračování příprav přestavby brněnského železničního uzlu. Tehdy to vypadalo, že mračna, která už se stahovala nad přesunem hlavního nádraží k řece Svratce, se rozplynula. Od té doby však u budoucí stanice nenastalo nic nového, což odpovědní lidé v Brně označují za nepochopitelné.

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Správa železnic (SŽ) přitom ještě na konci května ujišťovala, že v červnu už skutečně očekává vypsání zakázky na projektanta nového nádraží a etapy Heršpice za stovky milionů korun. Původně s tímto krokem počítala už koncem loňského léta a na podzim. Krátce před tím nejprve vyhlásila tendr na proměnu zastávky v Černovicích, v krátkém sledu pak měly následovat další včetně budoucí hlavní stanice.

Velkoryse pojatá vstupní hala nového brněnského nádraží. Přes průhledné sklo nahoře uvidí cestující na nástupiště.
Pohled na vstupní halu nového brněnského nádraží z Bulváru ve směru od historického centra.
K novému brněnskému nádraží se lidé snadno dostanou také od řeky Svratky.
U nádraží v Brně se poslední týdny nepovaluje tolik bezdomovců a dalších osob, které znepříjemňují průchod ostatním lidem. Ti se kolikrát místu raději vyhýbají (září 2025)
U nádraží v Brně se poslední týdny nepovaluje tolik bezdomovců a dalších osob, které znepříjemňují průchod ostatním lidem. Ti se kolikrát místu raději vyhýbají (září 2025)
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K tomu však poté nedošlo kvůli nejistému rozpočtu končící minulé vlády Petra Fialy (ODS). A splněn nebyl ani poslední avizovaný termín v letošním červnu.

Tendr železničáři dosud nevypsali. Byť poslání chybějící více než miliardy na pokračování projektové přípravy na přestavbu brněnského železničního uzlu od Babišovy vlády po březnovém schválení rozpočtu ve Sněmovně už nic nebránilo.

„Je nezbytné, aby výběrové řízení na projektanta nového hlavního nádraží bylo vypsáno bez dalšího odkladu. V opačném případě nebude možné zahájit stavbu v roce 2028. Zpoždění se promítne nejen do samotné realizace nádraží, ale také do rozvoje celé okolní čtvrti Trnitá. Uprostřed nově vznikající městské části by tak po řadu let zůstalo nedokončené nezastavěné území,“ poukazuje architekt a vedoucí střediska projektové přípravy Brněnských komunikací Michal Sedláček.

Právě jeho tým má v Brně na starosti přípravu nádraží i čtvrti Trnitá. Sedláček před podzimními komunálními volbami vede jako lídr vlastní politické uskupení Nové Brno, jehož hlavním tématem je právě nová vlaková stanice.

Peníze na brněnské nádraží se nakonec našly, přípravy se mohou naplno rozjet

„Roky příprav a odborné práce nelze jednoduše smést ze stolu. Nové nádraží přinese moderní železniční infrastrukturu a rychlé spojení Brna s letišti v Praze i ve Vídni. Nová čtvrť Trnitá se stane jedním z hlavních motorů rozvoje města. Hlavní nádraží se nestaví na deset let, ale na celé generace. Brno si po sto letech debat nemůže dovolit další ztracený čas,“ zdůrazňuje Sedláček.

V apelu na vládu a státní instituce, aby se příprava nového nádraží konečně posunula do další fáze, není rozhodně sám. Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) označuje aktuální situaci za zcela nepochopitelnou. Chystá dopis ministru dopravy Ivanu Bednárikovi (za SPD). Požaduje vysvětlení, proč se nic neděje.

„Vůbec nechápu, co brání vypsání zakázek. Peníze v rozpočtu jsou. Očekával jsem, že Správa železnic začne soutěžit projektanta během jara. Ale doteď se nic nestalo. Půl roku je pryč. Nové nádraží není projekt jedné politické strany nebo barvy, je důležité pro celý region, pro Moravu i celou republiku,“ prohlašuje Kratochvíl.

Posun slibují v nejbližších týdnech

Železničáři aktuálně dokončují zadávací dokumentaci zakázky na projektování nového nádraží. „Doplňují se do ní poslední požadavky,“ vysvětluje mluvčí železničářů Nela Friebová s tím, že s vypsáním zakázky počítají v nejbližších týdnech. Podle informací iDNES.cz ještě upravují hodnotící kritéria, aby cena nebyla jediným rozhodujícím měřítkem. Budoucí vítězný uchazeč připraví podklady pro získání povolení záměru a výběr stavební firmy.

Podle Friebové patří přestavba brněnského uzlu ke klíčovým investicím Správy železnic. I Bednárik ji řadí mezi důležité dlouhodobé projekty české železnice.

„Příprava projektu pokračuje, před několika dny Správa železnic vybrala projektanta, který připraví podklady pro získání stavebního povolení pro etapu Černovice. U etapy Heršpice a nové nádraží Správa železnic v současnosti dokončuje zadávací dokumentaci, předpokládám, že k dalšímu posunu u ní dojde v následujících několika týdnech,“ ujišťuje ministr dopravy.

Rána pro nové brněnské nádraží. Správě železnic na něj chybí peníze

Zatímco za železničáři jde příprava budoucí stanice včetně kolejí, Brno musí připravit okolní infrastrukturu, aby se k přesunutému nádraží o kilometr na jih oproti stávajícímu dostali lidé pěšky, městskou hromadnou dopravou i auty. Je proto potřeba nachystat okolní ulice i příjezdové cesty. „Jde o neuvěřitelné množství projektů, investujeme do nich spoustu peněz i času,“ poznamenává Kratochvíl.

Město už například staví severní část Bulváru, který spojí budoucí stanici s historickým centrem a ponese název Evropská třída. Vzniká také prodloužení ulice Kalová v zanádražním prostoru.

Náklady na přestavbu železničního uzlu přesahují 70 miliard. Odhadovaný objem peněz postupně narůstá, i proto brněnští politici apelují, aby se začalo stavět co nejdříve. Železničáři dlouhodobě počítají s tím, že první práce na jeho modernizaci odstartují v roce 2028 a dokončení připadne na rok 2035, kdy mají přijet na nové nádraží první vlaky.

„Cílem přestavby brněnského uzlu je postupně vybudovat moderní a kapacitní infrastrukturu, která bude odpovídat potřebám cestujících, města Brna i budoucímu rozvoji železniční dopravy včetně vysokorychlostních tratí,“ shrnuje Friebová.

Posun u Černovic

K modernizaci železnice v Brně je mimo jiné nutná proměna trati v Černovicích. Právě tato etapa jako jediná zaznamenala v poslední době posun. Správa železnic zhruba po roce od vypsání zakázky vybrala projektanta. Stala se jím firma Sagasta, která připraví dokumentaci potřebnou pro získání povolení záměru a budoucí výběr stavební firmy. Projekt vypracuje za 222 milionů, což je 80 procent soutěžní ceny.

Současnou zastávku v Černovicích nahradí přestupní terminál, který vznikne na estakádě nad ulicí Olomoucká. Poslouží pro regionální vlaky a nabídne čtyři nástupiště, bezbariérový přístup, výtahy i nové zázemí pro cestující.

„Černovice budou hrát v budoucím uspořádání brněnské železnice mnohem významnější roli než dnes. Nový terminál zlepší návaznost na městskou dopravu a zároveň pomůže zvýšit kapacitu tratí ve východní části města,“ nastiňuje generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth. Přímo pod terminálem vzniknou zastávky MHD, které usnadní přestupy. Návrh zároveň počítá s rezervou pro budoucí tramvajovou trať.

Projekt přinese zásadní změny také v uspořádání kolejiště. Od nového hlavního nádraží povede k Černovicím sedmikolejný úsek, který se dále rozdělí do dvou čtyřkolejných větví ve směru na Židenice a Slatinu. Součástí stavby bude i nová kolejová spojka směrem do Chrlic.

Součástí modernizace uzlu je také přestavba nádraží v Židenicích, kdy se nástupiště posunou k tramvajím jezdícím ulicí Bubeníčkova. Projektanta této etapy chtějí železničáři začít hledat na podzim.

Jako předstihové stavby označují rekonstrukci mostu přes Bubeníčkovu a přestavbu trati mezi Židenicemi a Černovicemi, kde vznikne místo dvou kolejí čtyřkolejný úsek. Pro oba záměry už získali stavební povolení. Hlavní stavební práce mají začít v roce 2028, tedy ve stejný rok jako přestavba uzlu. Původně je chtěli spustit mnohem dříve, povolovací procesy však napadli aktivisté.

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