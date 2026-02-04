Peníze na brněnské nádraží se nakonec našly, přípravy se mohou naplno rozjet

Oldřich Haluza
  6:22
Mračna, která už se stahovala nad přesunem brněnského hlavního nádraží k řece Svratce, se rozplynula. Po přepracování státního rozpočtu novou vládou Andreje Babiše (ANO) totiž železničáři oznámili, že našli potřebné peníze na pokračování projektové přípravy na přestavbu brněnského železničního uzlu. Práce loni na podzim navzdory očekávání pozastavili, protože na ně kvůli nejistému rozpočtu postrádali více než miliardu korun.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

K už vypsané zakázce na projektování proměny trati v Černovicích z loňského léta se tak brzy přidají další tři včetně výstavby budoucí hlavní stanice. S jejich spuštěním železničáři původně počítali na podzim.

Velkoryse pojatá vstupní hala nového brněnského nádraží. Přes průhledné sklo nahoře uvidí cestující na nástupiště.
K novému brněnskému nádraží se lidé snadno dostanou také od řeky Svratky.
Pohled na vstupní halu nového brněnského nádraží z Bulváru ve směru od historického centra.
U nádraží v Brně se poslední týdny nepovaluje tolik bezdomovců a dalších osob, které znepříjemňují průchod ostatním lidem. Ti se kolikrát místu raději vyhýbají (září 2025)
30 fotografií

Aktuálně se čeká už jen na schválení rozpočtu ve Sněmovně. „Souběžně se zpracovává dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí,“ dodal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Rána pro nové brněnské nádraží. Správě železnic na něj chybí peníze

Železničáři už mají díky prověření představu o podloží. Pro přesun nádraží sice disponují platným územním rozhodnutím, není však vyloučené, že budou muset celé povolení vytvořit od začátku. Autobusové nádraží totiž oproti původnímu plánu vznikne za vlakovou stanicí, což je zásadní úprava.

Navzdory několikaměsíční stopce na projektové přípravy drží železničáři stejný termín spuštění stavby. „V současné době stále předpokládáme zahájení prací na modernizaci brněnského uzlu v roce 2028 a dokončení v roce 2035,“ zopakoval nyní Gavenda. Právě v tomto roce tak mají na nové nádraží přijet první vlaky.

U některých odborníků i dalších aktérů však dosud panují pochybnosti ohledně dostatečné dopravní dostupnosti budoucího uzlu, což loni na podzim zmínil i dnes už bývalý šéf železničářů Jiří Svoboda. „Nádraží není vyřešeno. Jsem překvapená, že se na mě jako ministryni financí obracejí někteří zástupci města Brna stran nádraží. Co jste dělali ty čtyři roky, kdy jste měli ministra dopravy a ministra financí?“ obula se na začátku roku šéfka resortu financí Alena Schillerová (ANO) do ODS.

Brněnské nádraží je pro lidi, ne pro vlaky, líčí vizi nizozemští architekti

Tato strana je dominantní silou brněnské koalice a byla jí i ve Fialově vládě, takže přípravu nového nádraží řešili právě její politici. „Nádraží je bránou do města a Brňané by si zasloužili, aby se nové důstojné budovy dočkali co nejdříve. Co se týče dopravního řešení, respektive železničního uzlu, díky naší revizi rozpočtu letos zamíří na železnici rekordních 72,2 mld. korun a projektové přípravě by tak nemělo nic bránit,“ oznámila nyní Schillerová.

Investor musí postupovat efektivně, říká ministr

Nový ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), který je díky své profesní minulosti expertem na železnici, po nástupu do funkce pro Seznam Zprávy prohlásil, že se chce na projekt přesunu detailně podívat a věc ponechává otevřenou.

„Za mě je důležité, aby investor, kterým je v tomto případě Správa železnic, postupoval ekonomicky efektivně a každá investice měla reálný pozitivní dopad pro cestující,“ řekl nyní Bednárik obecně pro iDNES.cz.

Nizozemská nádraží jako vzor pro Brno: inspirací je zejména Rotterdam

Je přesvědčený, že přesun nádraží bude mít takový pozitivní vliv? „Že si Brno zaslouží lépe vypadající i fungující nádraží, je bez debaty. Je úkolem investora, aby našel a následně také prosadil takové technické řešení, které bude představovat optimální východisko z hlediska vynaložených financí a dopadů pro cestující, a to i během stavebních prací,“ nechal si ministr „otevřená zadní vrátka“.

Studie proveditelnosti z roku 2017, která ospravedlňovala přesun jako nejefektivnější variantu, pracovala s výrazně nižší sumou, než je dnes předpokládaných více než 70 miliard na přestavbu celého uzlu.

Nejistota ohledně pokračování projektové přípravy nového nádraží přiměla primátorku Markétu Vaňkovou (ODS) a hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) k poslání dopisu ministru Bednárikovi. V něm zdůraznili, že projekt je obrovsky významný pro veřejnou dopravu v Brně a okolí.

Nové tramvajové tratě

Podle Dopravního podniku města Brna (DPMB) bude pro obsluhu budoucí stanice jednoznačně klíčová kapacitní tramvajová doprava. Ta však naráží na problém s propustností dvou křižovatek na stávajících tratích, protože jsou už dnes velice vytížené. Jedna je u viaduktu u Křenové, druhou je křížení Nádražní, Hybešova a Nové sady. O mnoho více souprav se tam totiž nevejde, i když v budoucnu mají být součástí páteřních tras k novému nádraží.

„Řešením jsou doplňkové tratě od nového nádraží východním směrem do Hladíkovy, Masné a dál a na západ do Heršpické a Vídeňské,“ podotkla mluvčí DPMB Hana Tomaštíková. Východní protažení má začít vznikat zhruba v roce 2029, západní až v roce 2035. Jako první vyroste Bulvár spojující budoucí stanici s historickým centrem, příští rok se přidá stavba Nové Rosické coby ulice přímo před budovou. Půjde o investice minimálně za stamiliony.

Jak se dostat na nádraží? Budoucí brněnskou stanici obslouží třináct linek

Dopravní modely podle DPMB ukázaly, že obslužnost nádraží je dostatečně a dobře vyřešena. „Podmínkou ale je kompletní vytvoření předpokládané městské infrastruktury,“ zdůraznila Tomaštíková.

Kromě tramvajových tratí město chystá i další potřebné záležitosti spojené s novým nádražím, například napojení na silnice včetně velkého městského okruhu či protipovodňová opatření, bez nichž nemůže dopravní uzel vzniknout.

„Z našeho pohledu je aktuálně všechno v pořádku, kontinuálně spolupracujeme se Správou železnic a ministerstvem dopravy. Z naší úrovně pracujeme na navazující městské infrastruktuře – v brzké době například zahájíme stavbu úseku Bulváru,“ zmínila Vaňková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“

Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem.

Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...

Dva mrtví po nehodě na D1 v Brně. Kolona měla až 21 kilometrů, provoz už obnovili

U Brna se srazil náklaďák s dodávkou. Nehoda má tragické následky

Dva lidé zemřeli ve čtvrtek ráno při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 v Brně. Nehoda komunikaci uzavřela krátce po 05:00 asi na 194. kilometru ve směru na Vyškov. Před místem srážky se...

Legendárnímu brněnskému klubu zbývají poslední dny, na podzim bude k nepoznání

Hudební klub Šelepka zahájil v lednu 2026 rekonstrukci.

Hudební klub Šelepka, jak ho během 55 let znaly generace Brňanů, brzy nenávratně zmizí. Do budovy, v níž se psala historie místního bigbítu, se v nejbližších dnech zakousnou bagry a těžká technika....

Stát na brněnské MotoGP pořádně vydělává. Ekonomové spočítali kolik

Marc Márquez na trati Masarykova okruhu při Grand Prix v Brně. (červenec 2025)

Vyplatí se státu, Brnu a Jihomoravském kraji posílat nemalé sumy na motocyklovou Velkou cenu? Základní otázka, která se kolem Grand Prix vznáší každý rok. Experti z Vysoké školy ekonomické (VŠE) nyní...

Peníze na brněnské nádraží se nakonec našly, přípravy se mohou naplno rozjet

Velkoryse pojatá vstupní hala nového brněnského nádraží. Přes průhledné sklo...

Mračna, která už se stahovala nad přesunem brněnského hlavního nádraží k řece Svratce, se rozplynula. Po přepracování státního rozpočtu novou vládou Andreje Babiše (ANO) totiž železničáři oznámili,...

4. února 2026  6:22

Nechali opilce u garáže, kde ho zajelo auto. Strážníci dostali trest, kauza ale nekončí

Ve vjezdu do podzemních garáží na Palackého třídě šofér v sobotu 14. září 2024...

Peněžitý trest a zákaz činnosti obdržela dvojice brněnských strážníků, která předloni nezabránila tragédii u podzemní garáže v Králově Poli. Městští policisté v její blízkosti ponechali opilého...

3. února 2026  17:07

Slavnost k blahořečení umučených kněží bude na výstavišti, čekají se tisíce lidí

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola

Brněnské biskupství oznámilo podrobnosti k slavnosti blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, která se uskuteční letos v sobotu 6. června. Událost završí víc než dvacetiletý beatifikační proces....

3. února 2026  11:48,  aktualizováno  15:36

Nové využití vyhozených věcí lidi neláká, centra slouží spíš překupníkům

Premium
Zaměstnanci v šesti brněnských sběrných dvorech pracují podle hygieniků v...

Už deset let nemusí lidé ve sběrných dvorech městské odpadové společnosti SAKO Brno věci jen vyhazovat, ale pokud jsou funkční, mohou je také nabídnout k dalšímu využití do takzvaného re-use centra....

3. února 2026

Dopravu na jižní Moravě ztěžovalo náledí. Autobusy nezajížděly do některých obcí

ilustrační snímek

Dopravu i chůzi po chodnících komplikovalo od rána na jižní Moravě náledí. Silnice byly sjízdné jen se zvýšenou opatrností, některé sjízdné nebyly vůbec. Kvůli tomu regionální autobusové linky...

3. února 2026  7:49,  aktualizováno  12:04

Nový pruh pro kola vede odnikud nikam, úplně nadšení nejsou ani cyklisté

Cyklisté se na Palackého třídě v Brně mísili s auty, proto dostali ochranu v...

Dvěma pruhy v každém směru projížděli dlouhou dobu řidiči po Palackého třídě na mostě přes Hradeckou ulici v Brně. Po nedávné úpravě se však jejich prostor na pomezí Králova Pole, Řečkovic a Medlánek...

3. února 2026  5:18

Další ročník projektu Bez faulu. Kluby NBL i diváci opět pomohou parabasketbalistům

Projekt Bez faulu v roce 2026 pomáhá parabasketbalistům Barboře Kafkové a...

Se začátkem bojů v nadstavbové části nejvyšší české basketbalové soutěže Maxa NBL přichází také každoroční charitativní projekt Bez faulu. Letos kluby, diváci i partneři pomohou dvěma handicapovaným...

2. února 2026  17:45

Opilého řidiče prozradily stopy ve sněhu, nadýchali také nezletilí spolujezdci

Opilý řidič ve sněhu ujížděl policistům, v autě měl nezletilé

U železniční zastávky v obci Česká na Brněnsku se snažil i s autem ukrýt opilý řidič, který při honičce nakrátko setřásl pronásledující policisty. Prozradily jej však stopy na zasněženém chodníku....

2. února 2026  16:01

Japonec v Brně: dohání angličtinu, plánuje fotit památky a miluje sladké brambory

Životní vášeň Po Oginovi pojmenoval kamarád farmu na jeho milované sladké...

Dosud byl zvyklý na zaplněný třicetitisícový stánek v Čibě kousek od Tokia, který prvně vyprodala před 36 lety Madonna. Od jara však bude japonský baseballista Takaši Ogino doma na skromném stadionku...

2. února 2026  14:05

Dřív byla společnost zelená, teď mají lidé přírodu za tělocvičnu, říkal šéf NP Podyjí

Premium
Koncem 80. let pracoval Tomáš Rothröckl ve Státním ústavu památkové péče a...

POSLEDNÍ ROZHOVOR. Klidná síla a pro mnohé kolegy nedostižný vzor. Tomáš Rothröckl po roce 1989 pomáhal formovat nový přístup k ochraně přírody. V roce 1991 stál u založení Národního parku Podyjí a...

2. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Zemřel uznávaný ochránce Podyjí. Do některých míst lidé vůbec nepatří, razil

Koncem 80. let pracoval Tomáš Rothröckl ve Státním ústavu památkové péče a...

Po krátké vážné nemoci zemřel v neděli bývalý ředitel Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl, který byl jednou z nejvýraznějších tváří tuzemské ochrany přírody. Byl oceňovaný nejen pro svou...

2. února 2026  12:02

Dřep je natolik technický prvek, že ho lidé často dělají špatně, líčí kalistenik

Trenér kalisteniky Jan Zdrubecký (vlevo) radí, jak správně cvičit s vlastním...

Kvůli posilování svalů není nutně třeba chodit do posilovny. Jak správně cvičit s vlastním tělem a nedělat chyby, radí Jan Zdrubecký, trenér kalisteniky z brněnské BeatUp Gym. „Kalistenika dokáže...

2. února 2026  6:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.