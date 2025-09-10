„Telefon. Pravá ruka. Mám tady telefon,“ hlásí policista kolegům do éteru, načež si nezodpovědného šoféra kamionu přebírá jiná hlídka a směřuje ho na odstavnou plochu.
Policie do úterní akce zapojila kromě civilní dodávky se skrytými kamerami i dron, který pomohl odhalit předjíždění nákladních vozů v místech, kde to značky zakazují.
„Předjíždění kamionu v zákazu před námi. Jeď vedle něho, jestli tam třeba není ještě něco v ruce,“ vybízí svého kolegu jeden z nich. Záznam v tu chvíli ukazuje, že nákladní vůz na vozovce kličkuje, přejíždí přes dělicí čáru mezi pruhy. Podezření se policistům vzápětí potvrzuje. Řidič drží v ruce mobil.
Během několika hodin zjistili policisté téměř 40 přestupků. „V 26 případech šlo o porušení zákazu předjíždění, devět řidičů drželo při jízdě telefon a další nebyli připoutáni bezpečnostním pásem. V pěti případech museli kontrolovaní řidiči na místě doplatit nedoplatky ze starších pokut,“ vyjmenoval policejní mluvčí Petr Vala s tím, že šofér z Balkánu měl z dřívějška neuhrazený postih za stejný přestupek, tedy předjíždění v zákazu.
Policisté přistihli dva řidiče, jak nejenže nedovoleně předjížděli, ale zároveň během jízdy telefonovali nebo sledovali sociální sítě.
„Jeden z nich byl natolik zaměstnán hovorem, že si policejní hlídky všiml až po minutě, kdy zasvítila majáky a zapnula sirénu,“ poznamenal mluvčí.
Za držení telefonu za volantem hrozí pokuta od 2,5 do 3,5 tisíce korun a čtyři body. Ještě přísnější postihy platí za předjíždění v místech, kde to zakazují značky. Postih na místě je 4,5 až 5,5 tisíce korun a šest bodů.
Podle statistik je nevěnování se řízení jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod. „Jakékoli odvádění pozornosti, ať už jde o telefonát, psaní zpráv, sledování sociálních sítí, manipulaci s navigací nebo jídlo a pití, výrazně prodlužuje reakční čas a mnohonásobně zvyšuje riziko nehody. Stačí okamžik nepozornosti a může dojít k fatální nehodě,“ upozornil Vala.