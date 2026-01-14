Býval to nábytkářský gigant Československa, z továren vznikne nová obytná čtvrť

Ve své době byly Uměleckoprůmyslové závody v Bučovicích na Vyškovsku vůbec největším nábytkářským podnikem v Československu. Svého rozmachu dosáhl podnik v 70. letech minulého století, kdy se ve velkém stavěla sídliště a jejich obyvatelé hledali zařízení do nových bytů. Tehdejší sláva je už dávnou minulostí, staré budovy navíc před několika lety padly k zemi. Prázdná šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí čeká na blížící se proměnu v novou obytnou čtvrť.
Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku...

Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku se promění v novou obytnou čtvrť. V areálu vyroste 56 rodinných a pět bytových domů, v plánu je i park s nábřežím.

Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku...
Ve Vyškově probíhá demolice bývalého zemědělském podniku Lukrom, místo něhož...
Ve Vyškově probíhá demolice bývalého zemědělském podniku Lukrom, místo něhož...
Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku...
K uskutečnění plánů pomůže i evropská dotace ve výši zhruba 100 milionů korun, což je pro Bučovice rekordní částka.

„Jde o zásadní věc, která nám umožní zahájit práce na přípravě území. Celkové náklady na inženýrské sítě, parkovací místa nebo úpravu koryta řeky Litavy vychází podle projektu řádově na 250 milionů, ale doufám, že konečná částka bude nižší,“ říká starosta Bučovic Jiří Horák (KDU-ČSL).

V areálu vznikne 56 rodinných a pět bytových domů. Část parcel pro řadovou výstavbu nabídne město investorům, kteří ji vybudují jako celek. Další část samostatně stojících domů je určena občanům, v případě bytovek radnice uvažuje o družstevním bydlení.

Cenu za pozemky stanoví na základě znaleckého posudku, dražbu směřuje na druhou půlku roku. Podle Horáka mohou Bučovice za pozemky inkasovat okolo 150 milionů. „Pro město by to mohlo dopadnout vyrovnanou bilancí. Vznikla by nová čtvrť, ale nás by to v důsledku nic nestálo,“ poukazuje starosta.

Parkování i hezčí nádraží

Vedle obytné zóny počítají plány s parkem s nábřežím a schodištěm k vodě, velkým dětským hřištěm, cyklostezkou i zelení včetně stromů. Protože v sousedství areálu stojí železniční stanice, vzniknou v přilehlé Nádražní ulici desítky parkovacích míst pro auta, ale i pro kola či koloběžky.

„Mají za cíl motivovat lidi k používání veřejné hromadné dopravy, která je na rozdíl od automobilů šetrnější k životnímu prostředí. Zejména do Brna jezdí z Bučovic mnoho lidí každý den pracovat, přičemž přímé vlakové spojení je kolikrát rychlejší než cestování autem, jelikož dálnice a silnice jsou ve špičkách často přetížené,“ poznamenává mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Michaela Winklerová. Právě od tohoto resortu město 100 milionů získalo.

Nedostatek pozemků žene nahoru zájem o brownfieldy, ožijí i zchátralé stavby

Podmínky části dotace týkající se vybudování parkování stanovují, že je nutné mít práce hotové do poloviny roku 2028. Na dokončení ostatní infrastruktury má město ještě o šest měsíců více. Firmu, která ji vybuduje, začne hledat v nejbližších měsících. První domy by se podle Horáka měly začít stavět ještě předtím, než budou hotové základy nové čtvrti, aby se později nemusela zase rozkopávat.

Činit se budou i železničáři, protože v letech 2027 a 2028 hodlají kompletně zrekonstruovat bučovické nádraží a také elektrifikovat trať. „Nová nástupiště budou bezbariérová, s přístupy schodištěm a šikmým chodníkem. Úpravy se budou týkat i nádražní budovy a přilehlých přístupových cest,“ nastiňuje mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku se promění v novou obytnou čtvrť. V areálu vyroste 56 rodinných a pět bytových domů, v plánu je i park s nábřežím.
Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku se promění v novou obytnou čtvrť. V areálu vyroste 56 rodinných a pět bytových domů, v plánu je i park s nábřežím.
Ve Vyškově probíhá demolice bývalého zemědělském podniku Lukrom, místo něhož vznikne nová čtvrť nazvaná Centrální lesopark.
Ve Vyškově probíhá demolice bývalého zemědělském podniku Lukrom, místo něhož vznikne nová čtvrť nazvaná Centrální lesopark.
Na rozmanitosti nové čtvrti přidá domov pro seniory, který chystá hejtmanství. Předpokládaná kapacita má být přibližně 80 lůžek. „Lokalitu v Bučovicích jsme vybrali zejména s ohledem na její rozvojový potenciál, dostupnost území, možnost využití brownfieldu a vhodné zasazení zařízení sociálních služeb do vznikající nové městské struktury. Zároveň jde o území, které z našeho pohledu dlouhodobě vykazuje potřebu posílení kapacit pobytových služeb pro seniory,“ zdůvodňuje mluvčí kraje Martina Žídková s tím, že termín výstavby zatím není známý.

Místo Lukromu lesopark

Nejen Bučovice, ale také Vyškov se těší z nejvyšší dotační podpory. Ten s jejím využitím už začal. Hodí se mu u započaté přeměny areálu po bývalém zemědělském podniku Lukrom, kde vznikne nová čtvrť nazvaná Centrální lesopark. V jeho případě se jedná o 85 milionů, které město rozprostře na tři části – aktuálně probíhající demolici, plánovanou navazující výstavbu infrastruktury a výsadbu zeleně uvažovanou až na příští jaro.

Ta má být podle radnice velkorysá. „Nutno připomenout, že půjde o vzrostlé stromy. Podél hranic lesoparku má dojít k vysazení pásu keřů, počítá se s dvouřadou alejí z platanů, v jiné části pak má růst parková plocha s listnatými stromy javory, jasany, duby či jeřáby,“ upřesňuje mluvčí Vyškova Michal Kočí.

Ze skladů plodin má být exkluzivní čtvrť, pomůže k ní rozvoj železnice

Náklady přesáhnou 165 milionů, získaná dotace tak znamená výraznou finanční pomoc. Demoliční četa už zbourala větší polovinu objektů po bývalém zemědělském podniku. Jako poslední přijde na řadu výšková budova sila. Hotovo bude nejpozději v dubnu.

Postupná proměna brownfieldu po Lukromu znamená odklon od výroby a skladů k bydlení, službám, zeleni a obecně k atraktivnějšímu využití dlouho zanedbané lokality. Lesopark bude součástí nové osy sloužící zejména pro pěší napojení centra města s největším vyškovským sídlištěm Osvobození. Trasa povede i přes vlakové nádraží. S jeho kompletní opravou plánují železničáři začít v roce 2028, kdy se zároveň pustí do modernizace trati v úseku od Blažovic po Vyškov.

Dvanáctiletý hoch zemřel po pádu branky, před soud půjde správce hřiště

V Břeclavi se v sobotu 11. května 2024 odehrál zápas, který byl oslavnou...

Případ tragické smrti dvanáctiletého chlapce, na kterého v květnu 2024 na hřišti v Břeclavi spadla branka, míří k soudu. Státní zástupce nyní obžaloval z usmrcení z nedbalosti pracovníka městské...

12. ledna 2026  14:19

Strohá výbava i 45 tisíc kroků. Nejsme blbí sekuriťáci, říká ostraha nádraží v Brně

Premium
V Brně hlídá bezpečnost na nádraží vedle policie a strážníků i dvojice...

Nádraží v Česku nejsou jen dopravní uzly, ale často i problémové zóny, kam se stahují lidé na okraji společnosti. To brněnské není výjimkou. Statistiky mluví jasně. Jen strážníci zde loni řešili...

12. ledna 2026

