Otevíraný jízdní pás na D1 ve směru na Ostravu má v místě nově tři pruhy. Před loňským začátkem přestavby tam byly pouze dva. Tato rozšířená část navazuje na úsek mezi 194. a 196. kilometrem, který se dočkal tří pruhů loni v dubnu.
Přestože i na nové polovině vozovky bude provoz pořád omezen na dva pruhy v každém směru, tentokrát už budou širší. Prostornější pruhy znamenají pro šoféry komfortnější jízdu a také nižší riziko střetu s vedle projíždějícím vozem.
Poté, co silničáři během víkendu přesunou provoz na rozšířený úsek, uzavřou opačnou polovinu vozovky ve směru na Prahu. Tato část zůstane pro dopravu nepřístupná až do listopadu příštího roku, kdy má být celá přeměna mimoúrovňové křižovatky hotová.
„Přestavba dopravního značení na D1 začne v pátek v sedm večer a skončí v pondělí v pět ráno. V jejím průběhu budou řidiči v noci jezdit jedním pruhem v každém směru, přes den dvěma pruhy v každém směru,“ řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.
Kompletní změnu organizace dopravy silničáři dokončí nejpozději do pondělních pěti ráno, tedy ještě před ranní dopravní špičkou. Od té chvíle už zůstane provoz na D1 stejný pravděpodobně až do dokončení všech prací, což potrvá ještě následujících 12 měsíců.
Pro šoféry si aktuálně silničáři připravili ještě jednu novinku, která jim usnadní jízdu přes rozkopanou křižovatku. „Nejpozději v sobotu do osmi večer zprovozníme také nájezdovou rampu ve směru z D2 od Bratislavy na D1 na Ostravu,“ upřesnila Trubelíková.
|
Na D1 padly za jediný měsíc čtyři mosty. Podívejte se, jak je drapáky rozkousaly
Předchozí rameno stavbaři na začátku října zrušili, což vedlo k závleku těžké dopravy do brněnských ulic. Řidiči směřující od Bratislavy na Ostravu totiž museli pokračovat přímo do Brna a napojit se na D1 na východě města. Dělníci tehdy zároveň otevřeli nově vybudovanou rampu od Prahy na Bratislavu.
Extrémně náročná přestavba křížení za 3,2 miliardy korun začala loni v říjnu a potrvá do listopadu příštího roku. Ze čtyřlístkovitého uspořádání se přemění na dvoulístkovité, přičemž větve spojující D1 a D2 budou mnohem víc napřímené. Sjezdy a nájezdy jsou nově navržené tak, aby se jezdilo plynuleji než dřív, a auta se nepotkávala jako dřív. D1 bude nově i v tomto místě šestipruhová.
|
7. ledna 2026