Řidiče na D1 i D2 v Brně čeká noční omezení, naváže uzavírka poloviny obou dálnic

  11:36
Polovinu dálnice D1 i D2 na jihu Brna uzavře od pondělí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Náročné práce na přestavbě mimoúrovňové křižovatky na 196. kilometru se přesouvají do další fáze. Silničáři umožní provoz ve dvou zúžených pruzích v každém směru jen v pásech vedoucích na Prahu a Bratislavu. Kvůli přípravným pracím omezí od pátečního večera vždy přes noc dopravu do jednoho pruhu v každém směru.
Tohle omezení potrvá v nocích na sobotu, neděli i pondělí vždy zhruba mezi osmou hodinou večer a sedmou ráno. Je nutné kvůli instalaci dopravního značení a souvisejícím technickým pracím.

„Důvodem je i zprovoznění nově vybudovaných provizorních větví mimoúrovňové křižovatky pro směry z Bratislavy na Ostravu, z Ostravy na Bratislavu a z Prahy na Bratislavu,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Po ukončení nočních prací v pondělí ráno začne fungovat omezený provoz jen na polovinách D1 i D2. Pro řidiče se uzavřou celé jízdní pásy vedoucí od západu na Vyškov a Ostravu a od jihu do Brna.

Kromě zúženého průjezdu musejí šoféři počítat s tím, že se uzavře také několik napojení mezi D1 a D2, takže bude nutné využít objízdné trasy a provizorní větve křižovatky. Při cestě z Brna na Vyškov a Ostravu pojedou k nejbližšímu sjezdu u Avion Shopping Parku, přejedou přes most na druhou stranu dálnice a teprve po ní se dostanou na požadovaný směr. Totéž platí pro jízdu z Brna na Prahu.

Řidiči jedoucí od Vyškova a Ostravy do Brna nesjedou na mimoúrovňové křižovatce po už zavřené větvi, takže musejí využít dřívější či následný exit. V případě cesty z Prahy do Brna mohou zamířit na některý z dřívějších exitů, případně v křížení sjet po větvi směr Bratislava a otočit se na nejbližším sjezdu u Avion Shopping Parku.

Přestavba křížení D1 a D2. Kolony jsou větší než obvykle, ale jedou

Minimálně do doby, než si šoféři na novinky na mimoúrovňové křižovatce zvyknou, lze očekávat nejen kolony. Omezení v této podobě potrvá velmi pravděpodobně po celý rok. Následně se uzavřou opačné poloviny dálnic a doprava se obrátí.

Extrémně náročná přestavba křížení za 3,2 miliardy korun začala loni v říjnu a potrvá do listopadu 2027. Ze čtyřlístkovitého uspořádání se přemění na dvoulístkovité, přičemž větve spojující D1 a D2 budou mnohem víc napřímené. Sjezdy a nájezdy jsou nově navržené tak, aby se jezdilo plynuleji než dřív, a auta se nebudou potkávat jako dosud.

