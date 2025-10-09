Náročná přestavba křižovatky D1 a D2. První kritická fáze nastane o víkendu

,
  13:40
Matkou křižovatek přezdívají silničáři monumentálnímu křížení dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Je jednou nejvytíženějších v Česku, denně tudy projede až 80 tisíc aut. Její stávající uspořádání už ale nevyhovuje nárokům na provoz. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se proto pouští do extrémně náročné přestavby za 3,2 miliardy korun bez daně, která s sebou přinese nemalé dopravní komplikace.

První práce začnou už v noci z pátku na sobotu. Celá přestavba potrvá dva roky, hotovo má být v listopadu 2027. Křižovatka se přemění ze čtyřlístkovitého na dvoulístkovité křížení D1 a D2, přičemž větve spojující obě dálnice budou mnohem víc napřímené. Sjezdy a nájezdy jsou nově navržené tak, aby se jezdilo plynuleji než teď, auta se nebudou potkávat jako dosud.

Součástí stavby bude rozšíření D1 na šest pruhů podobně jako v případě navazujícího úseku mezi 196. a 194. kilometrem dokončeného letos v dubnu. Práce zahrnou také přestavbu D2 až ke sjezdu do blízkého nákupního centra Avion Shopping Park. Dělníci zároveň rozšíří mosty přes řeky Svratku a Svitavu.

Vizualizace křížení dálnic D1 i D2 v Brně po rozšíření na šest pruhů. (říjen 2025)
Úprava víkendového provozu v místě křížení dálnic D1 i D2 v Brně. Jde o přípravu na rozšíření na šest pruhů. (říjen 2025)
Po dálnici D1 kolem Brna se už jezdí v šesti plnohodnotných pruzích. (7. dubna 2025)
Po dálnici D1 kolem Brna se už jezdí v šesti plnohodnotných pruzích. (7. dubna 2025)
18 fotografií

„Přestavba na tři plus tři pruhy na D1 umožní efektivnější rozdělení dopravy, zkrátí se doba průjezdu a zvýší bezpečnost. Projekt počítá i s tím, že v budoucnu by se rampy a připojovací pruhy ještě mohly rozšířit, aby se dalo v případě potřeby kapacitu dále navýšit,“ uvedl končící ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

ŘSD počítá s použitím nového, méně hlučného typu asfaltu. Vyrostou i provizorní mosty, aby stavbaři mohli navážet materiál také v noci. Okolo dálnice přibudou až šest metrů vysoké protihlukové stěny.

Přestavba křížení D1 a D2 přijde na tři miliardy, silničáři se prý z kolon poučili

Kvůli přestavbě křižovatky se očekávají velké dopravní komplikace. Ty už řidiče postihly při rozšiřování sousedního úseku, D1 v okolí Brna je totiž dopravně obrovsky zatížená a zácpy vznikají i za běžného provozu ve špičce. Šoféři často stáli v dlouhých kolonách nejen od Prahy, ale také ve směru od Bratislavy. Provoz se proto silničáři a policisté snažili zlepšit pomocí zákazů předjíždění pro kamiony i inteligentního systému, kdy chytré značky rozmělňují dopravu v kritických úsecích.

Víkendové dopady na dopravu

Dálnice D1 (směr Praha – Ostrava):

  • Noc z pátku na sobotu od půlnoci do 8:00 - Provoz pouze v jednom jízdním pruhu pro oba směry.
  • Sobota od 8:00 do 19:00 - Provoz se rozjede do dvou jízdních pruhů pro oba směry.
  • Noc ze soboty na neděli od 19:00 do 8:00 - Znovu pouze jeden jízdní pruh obousměrně.

Dálnice D2 (směr Brno – Břeclav):

  • Noc z pátku na sobotu od půlnoci do 9:00 - Jeden jízdní pruh obousměrně.
  • Sobota od 9:00 do 20:00 - Dva jízdní pruhy pro oba směry.
  • Noc ze soboty na neděli od 20:00 do 9:00 - Opět pouze jeden pruh obousměrně.

Zdroj: ŘSD

Policisté kvůli přestavbě křižovatky posílí hlídky a jednají se silničáři a ministerstvem dopravy o doplnění dopravního značení a proměnného dopravního značení doplněného o aktuální informace. „Dnes je telematika na D2 směrem do Brna až od exitu na Blučinu, ale předpokládáme, že se kolony začnou tvořit ještě před ním. Při dojezdech do kolon přitom vznikají nehody s tragickými následky, kdy řidiči nedobrzdí a narazí do auta před sebou,“ řekl zástupce vedoucího jihomoravské dopravní policie Lubomír Sedlák.

První potíže nastanou pro řidiče už o víkendu, během nějž dojde k výraznému omezení provozu. Počínaje páteční půlnocí se přes úseky v křížení D1 a D2 pojede v noci pouze jedním pruhem, přes den dvěma. První kritická fáze potrvá do nedělního rána. Stavbaři při ní na vozovce vyznačí provizorní dopravní značení, umístí provizorní svodidla a přechodné značky. Silničáři práce směřují na víkend kvůli méně intenzivnímu provozu než v pracovní dny.

„Jde o důležitou fázi přípravy. Bez těchto opatření nemůžeme začít s vlastními stavebními pracemi. Řidiče bych rád požádal trpělivost, ohleduplnost a dodržování pokynů dopravního značení, zejména snížené rychlosti,“ vyzval ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

První velký stavební zásah do křižovatky začne 6. ledna, kdy se na D1 uzavře jízdní pás ve směru na Vyškov. Už nyní je zavřený nájezd z Brna na Prahu a také se uzavře nájezd z Ostravy do Brna, poměrně dobře je suplují sousední exity. „Další směry prakticky nelze uzavřít, protože doprava na nich je extrémně intenzivní. Proto budou při stavbě vznikat provizorní sjezdy a nájezdy, než se postaví nové,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Další pruhy na D1 u Brna přibudou později, přednost dostanou práce na mostech

Přestavba „matky křižovatek“ je součástí rozšíření D1 na šest pruhů ve 30 kilometrů dlouhém úseku v okolí Brna mezi Kývalkou a Holubicemi. Je rozdělený do sedmi úseků. Práce chtějí silničáři i po zkušenostech s první částí mezi 194. a 196. kilometrem co nejvíc urychlit, aby omezení byla co nejkratší. Hotovo by mohlo být mezi roky 2031 a 2032.

„Rádi bychom práce co nejvíc zkrátili, aby se udělaly najednou. Myslím, že se to vyplatilo i při modernizaci dálnice D1, kdy se původně předpokládalo, že se bude dělat po třech úsecích ročně a rekonstrukce by se natáhla na spoustu let. Ve výsledku se dělalo ročně až osm úseků a bylo to daleko lepší. Sice to dva roky bolelo všechny, kdo po dálnici jezdili, ale výrazně se to zkrátilo. A stejný princip chceme uplatnit zde: práce na rozšíření dálnice výrazně zkrátit do jednoho časového okamžiku, aby bylo co nejméně kolon,“ popsal Mátl.

7. dubna 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Místopředseda SOCDEM volil ANO, pak rezignoval. Naše strana je pohřbená, tvrdí

Sobotka stloukl rakev, Hamáček vykopal hrob, Šmarda spustil rakev do hrobu a Maláčová jej zaházela hlínou. Tak komentuje vývoj Sociální demokracie její dosavadní místopředseda Jiří Oliva. O víkendu...

Šéfka komise si bez souhlasu vyfotila voliče, prý ho zná. Muž zavolal strážníky

Brněnští strážníci v pátek vyjížděli do volební místnosti na severu města kvůli ohlášení týkající se neoprávněného vyfocení devětadvacetiletého voliče. Muže si tam bez jeho souhlasu vyfotila...

Brněnské Královo Pole má nové nádraží. Zatím bez obchodů, stavba ještě pokračuje

Brno má od středy nové nádraží. Ještě ne to hlavní, o kterém se stále mluví a připravuje se, ale v Králově Poli. V jihomoravské metropoli jde o druhý nejvytíženější terminál i kvůli návaznosti na...

Odchod od uhlí nesmí zničit průmysl, vyzvali energetici. Straší je tempo Bruselu

Zatímco v Praze se politici domlouvají na složení příští vlády, v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu zástupci hlavních energetických hráčů v čele s polostátním gigantem ČEZ představili nově...

9. října 2025  11:19

Zranění se objevují. A tak Kometa doplní útok o Kanaďana O'Donnella

Hokejovou Kometu posílí kanadský útočník Brendan O’Donnell, který naposledy působil v německé lize v Düsseldorfu. Třiatřicetiletý hráč v Česku nastupoval již v sezoně 2019/20, kdy hájil barvy Kladna...

9. října 2025  10:48

Robot výčepní, basketbalista, i pes záchranář. V Brně prezentují pokročilé stroje

Nosným tématem letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně je pokročilá digitalizace a robotizace těžkého průmyslu včetně využití umělé inteligence. Lidé na něm spatří robotická zařízení...

9. října 2025  10:04

Sedm zraněných při dopravní nehodě v Brně, v nemocnici skončily i tři děti

Při srážce dvou osobních aut v brněnské Bystrci se ve středu večer zranilo sedm lidí. Tři dospělí jsou zranění těžce, záchranáři převezli do nemocnice také tři děti. Sdělila to mluvčí jihomoravských...

8. října 2025  22:07,  aktualizováno  9.10 8:36

Poslanečtí nováčci plánují řešit konopí na rakovinu, dálnici i dětský pohyb

Jedna prožila dramatické chvíle kvůli tornádu řádícímu v obci. Druhý si užil vrchol fotbalové kariéry, když jeho gólem tehdy divizní brněnská Líšeň šokovala pražskou Slavii. Další se už dekádu věnuje...

9. října 2025  6:16

Wembanyamová sestřelila Levhartice, Pospíšilová zase KP Brno. Padly i Žabiny

Basketbalistky Žabin Brno po neúspěchu v kvalifikaci o účast v elitní Eurolize neuspěly ani na úvod nižšího Eurocupu a na palubovce belgického týmu Castors Braine prohrály 72:80. Porážkami vstoupili...

8. října 2025  23:02

Kučeřík s finskými juniory přehrál českého mistra. Brněnští fanoušci mi chyběli, říkal

Kometa Brno si postup do další fáze hokejové Ligy mistrů nezajistila, místo toho se smiřovala s druhou prohru v této soutěži v řadě. Z velké části juniory obsazený Ilves Tampere s Radkem Kučeříkem v...

8. října 2025  22:33

Kometa na vedoucí tým Ligy mistrů nestačila. Od Ilvesu schytala pět gólů

Kometa se po měsíční pauze vrátila do koloběhu hokejové Ligy mistrů, před domácími fanoušky si však představovala lepší zápas. Vítěz extraligy se proti finskému týmu Ilves Tampere zvládl bránit pouze...

8. října 2025  17:50,  aktualizováno  20:49

Chtěl jsem, aby Češi žili jako ve světě, ohlížel se tvůrce brněnského impéria

Premium

POSLEDNÍ ROZHOVOR. Na Bobycentrum, které v Brně otevřel v roce 1993 i s hotelem, diskotékou a obchody a pojmenoval ho podle své přezdívky, byl pyšný. Ve středu 8. října 2025 přišla zpráva, že bývalý...

8. října 2025  17:38

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

8. října 2025  17:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Světlo a zvuk ve vodojemech. Festival láká na umění spojené s technologiemi

Zahrát si na laserovou harfu nebo třeba sledovat přehlídku futuristické módy budou brzy moci lidé v Brně. Festival Prototyp láká od čtvrtka do vodojemů na Žlutém kopci i na další místa, aby předvedl...

8. října 2025  15:53

Dopad voleb na jižní Moravu: boj o Soutok i tlak na rozpad brněnské koalice

Voliči o víkendu rozhodli o složení Poslanecké sněmovny na příští čtyři roky. Od rozdaných karet se bude odvíjet sestavení vlády, jejíž aktivity ovlivní život každého obyvatele Česka. Volby však v...

8. října 2025  11:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.