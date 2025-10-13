Po D1 projíždějí šoféři v dotčeném úseku dvěma zúženými pruhy v každém směru, stejným způsobem cestují také po D2. Omezení začalo v plném rozsahu platit od nedělního rána.
Výrazné komplikace se čekaly i proto, že takzvanou matkou křižovatek denně projede až 80 tisíc aut s velkým podílem nákladních. Obavy prohlubovaly zkušenosti staré dva roky, kdy začalo rozšiřování navazujícího úseku. Řidiči tehdy stáli ve třináctikilometrové koloně i hodinu.
„Situace se prozatím obešla bez mimořádných situací i nehod. Kolony jsou v tomto místě v tuto dobu standardem. Ve směru od D2 na D1 se pohybuje kolona pomalu jedoucích kamionů. Nejhorší je směr od Vyškova, kde zácpa začíná ještě před Holubicemi. Kolona odtud jede trošku pomaleji než obvykle,“ přiblížil okolo jedenácté dopoledne policejní mluvčí Petr Vala. Zdržení se pohybovalo v řádu minut, nanejvýš pár desítek minut.
Zejména kamiony se na D2 začínají „štosovat“ pár kilometrů před křížením na úrovni nákupního centra Olympia, při hustější dopravě sahala zácpa do téměř dvojnásobné délky až k mostu poblíž Rebešovic. Průjezd po D1 od Prahy zůstává od rána bez zásadních obtíží. „Tento směr je průjezdný normálně,“ potvrdil dopoledne přímo z místa fotograf iDNES.cz.
Křižovatce se radši vyhněte, radí policisté
Kromě zúženého průjezdu musejí šoféři počítat také s tím, že nemohou využít rovnou polovinu sjezdů a nájezdů v přestavované křižovatce. K už dříve uzavřené větvi z Brna na D1 se přidala také uzavírka trasy umožňující sjet ve směru od Ostravy do Brna.
Zavřené jsou rovněž dva „lístky“ na jižní straně křižovatky. Po jednom směla auta najet z Brna na D1 a pokračovat směrem na Ostravu, po druhém naopak sjet do Brna z téže dálnice od Prahy. Místo toho musejí v obou případech zamířit na D2 k nejbližšímu sjezdu u Avion Shopping Parku, přejet přes most na druhou stranu dálnice a teprve po ní se dostanou na požadovaný směr.
Policisté na dálnicích i v okolí posílili v očekávání dopravních problémů v první pracovní den hlídky. Kromě plynulosti provozu dohlížejí také na dodržování zákazu tranzitní dopravy na silnicích v oblasti, aby kamiony zůstaly na dálničních tazích a nezatěžovaly provoz mimo dálnice. V terénu jsou také hlídky na motocyklech, které jsou schopné se rychle dostat k mimořádné situaci například v podobě nehody.
Řidiči mají podle policistů věnovat maximální pozornost dopravnímu značení, které se o víkendu změnilo, a samozřejmě řízení. Za zvlášť kritické označují situace, kdy se dojíždí do kolon. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát i při průjezdu stavbou. „Doporučujeme se přestavované křižovatce vyhnout, pokud je to možné. Nebo si vyhradit časovou rezervu na průjezd a sledovat aktuální dopravní zpravodajství,“ podotkl Vala.
Práce přímo v křižovatce začnou v lednu
V uzavřených nájezdech a sjezdech začali dělníci frézovat původní povrch vozovky. Během víkendu stihli silničáři i díky nočnímu omezení provozu do jednoho pruhu v každém směru nainstalovat přechodné dopravní značení a odstranit čtyři informační portály. Rovněž tato část prací se obešla bez mimořádných dopadů na dopravu.
Aktuální omezení a zúžený provoz budou v současné podobě platit až do začátku příštího roku. První velký stavební zásah do křižovatky začne 6. ledna, kdy se na D1 uzavře jízdní pás ve směru na Vyškov.
Extrémně náročná přestavba křížení za 3,2 miliardy korun potrvá do listopadu 2027. Ze čtyřlístkovitého uspořádání se přemění na dvoulístkovité, přičemž větve spojující D1 a D2 budou mnohem víc napřímené. Sjezdy a nájezdy jsou nově navržené tak, aby se jezdilo plynuleji než teď, a auta se nebudou potkávat jako dosud.