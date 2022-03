Bývalý cukrovar v Břeclavi přestaví na novou obytnou čtvrť za 1,5 miliardy

Až 700 nových bytů napojených na kvalitní veřejná prostranství, obchody a služby, ale i nová knihovna nebo multifunkční hala pro sport a kulturu. To vše vznikne v areálu bývalého břeclavského cukrovaru. Když to půjde dobře, do země se kopne příští rok.