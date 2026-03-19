Rozryté zahrady a hřiště, strach. V boji proti divočákům pomáhají drony i klece

Do zahrad a zeleně v okrajových čtvrtích Brna pronikají divočáci a působí tam škody. Městské části ve spolupráci s myslivci proto například instalují odchytové klece, někde využívají také dron. Problém s divočáky byl v Brně už loni, přestože se lesníci a myslivci v okolních honitbách snaží stav spárkaté zvěře redukovat. Potravu tehdy hledali mimo jiné mezi paneláky na sídlišti v Kohoutovicích.
Divoké prase. Lepší je nedráždit ho, neutíkat a zvolit přátelskou rozmluvu. | foto: MAFRA

Divočáci v Brně procházejí mezi paneláky.
Pro odchytové zařízení se rozhodli v Maloměřicích a Obřanech. S příchodem jara se tam divoká prasata přibližují obytným zónám. Nejprve to bylo v Babické ulici nebo na Mlýnském nábřeží.

„Občané za námi chodí s tím, že se divoká prasata dostávají do obytných částí, do zahrad nebo na cesty. Rozrývají zeleň. Dostanou se i pod ploty, které nejsou dostatečně zabezpečené,“ uvedla starostka městské části Ludmila Kutálková (Pro Maloměřice a Obřany).

Odchytová past má pomoct regulovat výskyt divočáků, kteří jsou přemnožení a v brněnských Obřanech páchají velké škody.
Zamezit pohybu divočáků v obytných zónách tam má odchytové zařízení v podobě klece. Instaluje se tento týden, naostro začne fungovat v příštím týdnu. „Pro odlov divokých prasat v obydlených částech je to i bezpečnější. Uvidíme, jestli se to podaří,“ řekla starostka.

V Jundrově pomohl pro vyhledávání divočáků v některých případech dron, řekl tamní zastupitel a myslivec Ondřej Vitula (Společně pro Jundrov), který pohyb zvířat v městské části na nehonebních pozemcích monitoruje ve svém volném čase.

Divočáci se tam objevují okolo zahrádkářské kolonie. Některé zahrady jsou opuštěné a neudržované, což pro zvířata představuje zdroj obživy.

Žaludy v lese už sežrali, divočáci tak hledají potravu mezi brněnskými paneláky

„S kolegou nejsme sice členy místního mysliveckého sdružení, ale získali jsme potřebná povolení a divočáky hlídáme. Chceme pomoct situaci zlepšit, někteří lidé mají strach o bezpečnost, i když jsem se zatím nesetkal s tím, že by prase na někoho cíleně zaútočilo. Dosud jsme odstřelili devět divokých prasat. Dvě z nich jsme našli pomocí dronu, který možná ještě do budoucna využijeme,“ řekl Vitula.

Loni na začátku září v Jundrově rozrylo stádo prasat fotbalové hřiště. Nevítané návštěvě tam zachutnalo natolik, že se po čtyřech dnech vrátila a své řádění zopakovala. Plochu bylo proto nutné oplotit.

Podruhé během čtyř dnů se na hřiště fotbalistů SK Jundrov vrátili divočáci a znovu ho rozryli tak, že se na něm nedá hrát. (9. září 2025)

Za poslední dva roky eviduje velký počet divokých prasat ve svých honitbách u Vohančic nebo v okolí Babího lomu a Lipůvky i podnik Lesy města Brna.

„S tím souvisí i nadprůměrně vysoký počet odstřelené spárkaté zvěře, mezi kterou divočák patří. Na vybraném místě plánujeme umístit i odchytové zařízení vyrobené na vlastní pile,“ uvedla mluvčí společnosti Monika Neshybová.

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

OBRAZEM: Žal a zmar. Takhle vypadá místo, kde se v létě bude hrát opět první liga

Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026

Jako žalostný a naprosto nedůstojný vypadá jediný městský fotbalový stadion v Brně. Střídají se na něm dva druholigové kluby Zbrojovka a Artis. První z nich má v tuto chvíli takřka jistotu, že v létě...

OBRAZEM: 80 let Zetoru. Traktory z Brna dobyly svět, letos se chystá nová řada

Zetor Super

Již 80 let brázdí pole slavné stroje Zetor. První tři traktory této značky převzali zákazníci 15. března 1946. Brněnský výrobce byl v poválečném Československu natolik dominantní, že se název stal...

Vylezl na střechu, dům ale nezachránil. Muž má šanci, že mu zůstane aspoň pozemek

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu.

Rodina z Dobšic na Znojemsku, jejíž dům úřady označily za černou stavbu a nařídily jej zdemolovat, se i přes odpor lidí a protest na střeše tomuto scénáři nevyhne. Má však šanci ušetřit peníze, pokud...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Rozryté zahrady a hřiště, strach. V boji proti divočákům pomáhají drony i klece

Divoké prase. Lepší je nedráždit ho, neutíkat a zvolit přátelskou rozmluvu.

Do zahrad a zeleně v okrajových čtvrtích Brna pronikají divočáci a působí tam škody. Městské části ve spolupráci s myslivci proto například instalují odchytové klece, někde využívají také dron....

19. března 2026  8:54

Důležitá tepna zůstala i po velké opravě nebezpečně úzká, o rozšíření žádají marně

V Kníničské ulici v Brně je těsno nejen autům, proto se objevují snahy o její...

Mnohé útrapy si loni zažili Brňané kvůli velké rekonstrukci Kníničské ulice. Práce na důležité tepně si vyžádaly výrazná omezení. Objízdné trasy zatížily okolní ulice zvýšeným provozem. I proto může...

19. března 2026  5:03

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Závar před sparťanským brankářem Josefem Kořenářem v zápase s Plzní.

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

18. března 2026  20:57

Brutální útok na nádraží, pracovníci ostrahy odvlekli muže z čekárny a zbili ho

Brutální incident se odehrál na brněnském hlavním nádraží. Pracovníci...

Brutální incident se odehrál na brněnském hlavním nádraží. Pracovníci bezpečnostní služby tam odvlekli muže z čekárny do vedlejší chodby, kde ho v přesile napadli pěstmi a kopanci. Útok natočil jeden...

18. března 2026  14:04

Vylezl na střechu, dům ale nezachránil. Muž má šanci, že mu zůstane aspoň pozemek

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu.

Rodina z Dobšic na Znojemsku, jejíž dům úřady označily za černou stavbu a nařídily jej zdemolovat, se i přes odpor lidí a protest na střeše tomuto scénáři nevyhne. Má však šanci ušetřit peníze, pokud...

18. března 2026  13:33

Velikonoce v Brně a na jižní Moravě 2026: kde se konají trhy, kdy a za kolik

Součástí velikonočního programu v brněnské vile Stiassni je také hledání...

Jaro se neúprosně blíží a s ním i tradiční velikonoční svátky. Jihomoravská města, hrady i zámky lákají návštěvníky na různorodé oslavy. Na své si přijdou milovníci klasických jarních trhů, ale i...

18. března 2026  12:12

Bryan Adams se vrací do Brna, chystá minimalistickou show bez velké kapely

Koncert Bryana Adamse v O2 areně (16. prosince 2023)

Kanadský rockový zpěvák Bryan Adams, interpret mnoha světových hitů, odehraje 22. června akustický koncert v Janáčkově divadle v Brně. Písně zazní jen za doprovodu kytary či klavíru. Minimalistická...

18. března 2026  8:41

Sláva a pád Velké synagogy v Brně. Skvost architektury vypálili po odjezdu Hitlera

První novodobá brněnská synagoga byla postavena v novorománském stylu mezi lety...

Historie Velké synagogy v Brně, která bude připomenuta ve středu 18. března, je pro dějiny brněnských Židů nanejvýš symbolická. V novorománském stylu si ji zdejší věřící vystavěli mezi lety 1853 až...

18. března 2026  5:14

Dovednosti, které mění budoucnost. Brno se promění v arénu mladých talentů

Advertorial
Národní mistrovství odborných dovedností CzsechSkills se uskuteční 26.–28....

Robotika a kyberbezpečnost, ale i tradiční kovářství nebo precizní puškařství. Brněnské výstaviště se ve dnech 26. až 28. března promění v centrum národního mistrovství CzechSkills. Mladí...

18. března 2026

Volejbalisté Brna a Příbrami jsou výhru od extraligového čtvrtfinále

Brněnští volejbalisté se radují.

Volejbalisté Brna a Příbrami mají po prvním zápase blíž do čtvrtfinále extraligy. Brněnský celek splnil roli favorita v hale Benátek nad Jizerou vítězstvím 3:1, Příbram si s Ostravou poradila ve...

17. března 2026  21:40

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Policie odložila případ nesrovnalostí při volbách v Blansku, neprokázala úmysl

ilustrační snímek

Případ nesrovnalostí v počítání volebních hlasů v okrsku v Blansku při říjnových sněmovních volbách policie odložila. Nepodařilo se prokázat, že by šlo o úmysl. Trestní oznámení podal Nejvyšší...

17. března 2026  13:36,  aktualizováno  18:21

Neměl jsem pokyn kontrolovat branky, hájí se muž souzený za smrt dítěte na hřišti

Okresní soud v Břeclavi se začal zabývat případem spadlé branky na hřišti,...

Necelé dva roky poté, co padající fotbalová branka na hřišti usmrtila dvanáctiletého chlapce, případ projednává Okresní soud v Břeclavi. Na lavici obžalovaných usedl pracovník Technických služeb...

17. března 2026  16:32

