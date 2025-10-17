„Displej rychlostního měřiče zobrazil hodnotu 194 kilometrů za hodinu,“ upřesnil policejní mluvčí David Chaloupka.
Kromě odebrání řidičského průkazu policisté cizinci udělili také kauci 25 tisíc korun.
Jeho prohřešek byl co do výše překročení rychlosti nejzávažnějším, jaký hlídky při středeční akci zaznamenaly. Zaměřily se při ní na šoféry, kteří na dálnicích i silnicích nižších tříd nerespektují nejvyšší povolenou rychlost.
„Během jednoho dne zjistili jihomoravští policisté téměř 180 přestupků a vybrali 450 tisíc korun na pokutách,“ vyčíslil mluvčí.