Kam na dětskou nebo zubní pohotovost v Brně a Jihomoravském kraji v roce 2026

Od letošního roku mají zajištění všech typů pohotovostí – zubní, lékařské i lékárenské – nově na starosti zdravotní pojišťovny. Jak se dostupnost pohotovostí změnila v Brně a Jihomoravském kraji? Přinášíme aktuální přehled.
Od letošního roku zajišťují provoz pohotovostí při nemocnicích i mimo ně zdravotní pojišťovny, do loňska byly odpovědností krajů. Pojišťovny budou sledovat a po nějakém čase vyhodnocovat spektrum diagnóz, se kterými lidé na pohotovosti chodí. Kde v Brně a Jihomoravském kraji fungují pohotovostní služby?

Obsah

Zubní pohotovost v Brně

Obyvatelé Brna a okolí byli posledních 16 let zvyklí vyhledávat akutní zubní ošetření v Úrazové nemocnici, která však stomatologickou pohotovost ukončila. Od letošního ledna musejí pacienti s akutními obtížemi vyhledat jiné pracoviště.

Řešení přinesla dohoda zdravotních pojišťoven s Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně, která převzala péči o pacienty s náhlými stomatologickými obtížemi. Zubní pohotovost nyní funguje v areálu nemocnice na Pekařské ulici, konkrétně v budově S poblíž ulice Hybešova. Ordinace se nachází zhruba 100 metrů od tramvajové zastávky.

Pacientům jsou k dispozici dvě stomatologické ambulance. Ve všední dny je zubní pohotovost otevřena od 16 do 21 hodin, o víkendech a státních svátcích pak od 8 do 18 hodin.

Další možnost akutního zubního ošetření nabízí od ledna také soukromá stomatologická klinika K 11 v brněnských Židenicích, která se do systému pohotovostních služeb zapojila z vlastního zájmu. Zubní pohotovost zde funguje o víkendech a státních svátcích od 9 do 13 hodin.

Zubní pohotovost v kraji

Na Blanensku a Znojemsku nadále funguje takzvaná rotující zubní pohotovost, při níž se jednotliví stomatologové střídají ve svých vlastních ordinacích. Informace o aktuálně sloužícím lékaři lze na Znojemsku zjistit na čísle 515 215 111. V případě Blanenska je rozpis lékařů zveřejňován na webu města.

Na Hodonínsku je akutní stomatologická péče zajištěna v Nemocnici Kyjov, kde se o akutní stavy stará externí stomatolog. Podobný model funguje také ve Vyškově a Břeclavi, kde obyvatelé regionů míří za zubní pohotovostí do místních nemocnic. Zubní pohotovosti v okresech zůstávají otevřené pouze o víkendech a státních svátcích, v Kyjově a Vyškově od 8 do 12 hodin a v Břeclavi o hodinu déle.

Zubní pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji
ZařízeníAdresaPracovní dnyVíkend a svátky
Fakultní nemocnice u sv. Anny v BrněPekařská 664/53, Brno16:00–21:0008:00–18:00
K 11, spol. s r.o.Karáskovo náměstí 2683/11, BrnoZavřeno09:00–13:00
Nemocnice BřeclavU Nemocnice 3066/1, BřeclavZavřeno08:00–13:00
Nemocnice KyjovStrážovská 1247/22, KyjovZavřeno08:00–12:00
Nemocnice VyškovPurkyňova 235/36, VyškovZavřeno08:00–12:00

Lékařská pohotovost v Brně

Obyvatelé Brna s náhlými zdravotními obtížemi mají od letoška výrazně širší možnosti lékařské pohotovosti než v minulosti. Zatímco dříve většina pacientů směřovala především do Úrazové nemocnice, nyní se akutní péče rozložila mezi více brněnských zařízení.

Pacienti mohou nově využít Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích, Fakultní nemocnici u svaté Anny, Nemocnici Milosrdných bratří, Vojenskou nemocnici Brno, případně nadále Úrazovou nemocnici.

Ve všední dny začíná lékařská pohotovost nejdříve ve Vojenské nemocnici Brno, kde ordinace otevírají už v 15:30. Nejpozději zavírá Úrazová nemocnice, kde pohotovost končí až ve 22 hodin. O víkendech je lékařská pohotovost v Brně dostupná v rozpětí od 8 do 20 hodin.

Lékařské pohotovosti v Brně
ZařízeníAdresaPracovní dnyVíkend a svátky
Fakultní nemocnice BrnoJihlavská 340/20, Brno16:00–20:0009:00–17:00
Fakultní nemocnice u sv. Anny Pekařská 664/53, Brno18:00–21:0010:00–18:00
Nemocnice Milosrdných bratříPolní 553/3, Brno16:00–19:0008:00–16:00
Úrazová nemocnice v BrněPonávka 139/6, Brno17:00–22:0008:00–20:00
Vojenská nemocnice BrnoZábrdovická 3/3, Brno15:30–20:3008:00–16:00

Lékařská pohotovost v kraji

Novela zákona stanovuje, že lékařskou pohotovost musí poskytovat nemocnice s urgentním příjmem. Jsou ale i tam, kde doposud urgentní příjem chybí, například v městských zařízeních v Blansku a Boskovicích. Naopak nemocnice v Hustopečích na Břeclavsku a v Tišnově na Brněnsku kvůli chybějícímu urgentnímu přímu pohotovost přestaly od letošního ledna poskytovat.

V ostatních částech Jihomoravského kraje zůstává akutní péče dostupná ve většině nemocnic. Výjimkou jsou ještě Letovice, tamní nemocnice je spíš léčebnou dlouhodobě nemocných. Provozní doba lékařských pohotovostí v nemocnicích je časově srovnatelná s brněnskými zařízeními.

Lékařské pohotovosti v kraji
ZařízeníAdresaPracovní dnyVíkend a svátky
Nemocnice BlanskoSadová 1596/33, Blansko18:00–21:0008:00–16:00
Nemocnice BoskoviceOtakara Kubína 179, Boskovice17:00–21:0009:00–19:00
Nemocnice BřeclavU Nemocnice 1, Břeclav17:00–22:0008:00–20:00
Nemocnice IvančiceŠiroká 390/16, Ivančice16:00–22:0008:00–20:00
Nemocnice KyjovStrážovská 1247/22, Kyjov15:30–22:0008:00–20:00
Nemocnice TGM HodonínPurkyňova 2731/11, Hodonín17:00–22:0008:00–19:00
Nemocnice VyškovPurkyňova 235/36, Vyškov17:00–22:0008:00–20:00
Nemocnice ZnojmoMUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo17:00–22:0008:00–20:00

Dětská pohotovost v Brně a skraji

Dětskou pohotovost v Brně zajišťuje Dětská nemocnice v Černých Polích. Ve všední dny poskytuje péči od 18 do 22 hodin, o víkendech a svátcích od 9 do 17 hodin.

Ve zbytku kraje je dětská pohotovost dostupná ve všech okresních městech s výjimkou Blanska, suplují je Boskovice. Na Hodonínsku funguje nejen v Hodoníně, ale také v Kyjově. Ve všední dny je péče dostupná v rozmezí od 15:30 do 22 hodin. Výrazněji se vymyká jen Vyškov, kde je dětská pohotovost otevřena od 15:30 až do 7 hodin ráno, o víkendech a svátcích pak nonstop. Ve zbytku kraje se otevírací doba v nepracovní dny pohybuje od 7 do 20 hodin.

Lékařské pohotovosti pro děti
ZařízeníAdresaPracovní dnyVíkend a svátky
Dětská nemocnice, součást Fakultní nemocnice BrnoČernopolní 212/9, Brno18:00–22:0009:00–17:00
Nemocnice BoskoviceOtakara Kubína 179, 68021 Boskovice17:00–21:0009:00–19:00
Nemocnice BřeclavU Nemocnice 3066/1, 69002 Břeclav17:00–22:0008:00–20:00
Nemocnice KyjovStrážovská 1247/22, 69701 Kyjov15:30–22:0008:00–20:00
Nemocnice TGM HodonínPurkyňova 2731/11, 69501 Hodonín15:30–22:0007:00–19:00
Nemocnice VyškovPurkyňova 235/36, 68201 Vyškov00:00–07:00, 15:30–24:00Nonstop
Nemocnice ZnojmoMUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo17:00–22:0008:00–20:00

Lékárenská pohotovost v Brně

Významná změna nastala od ledna také v oblasti lékárenské pohotovosti. Tu i nadále zajišťuje lékárna Dr. Max na rohu ulic Bašty a Masarykova u hlavního nádraží. Nonstop provoz je dočasně omezen, lékárna je nyní otevřena od 7 hodin do půlnoci. Nepřetržitý provoz by měl být obnoven 1. března.

Lékárna v areálu Dětské nemocnice na Černopolní ulici zajišťuje pohotovostní službu od 7:15 do 21 hodin. O víkendech a svátcích funguje lékárna se specializovaným sortimentem pro děti, ale i se základní nabídkou pro dospělé, od 8 do 21 hodin, s půlhodinovou polední přestávkou.

V areálu Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích je pohotovostní lékárna k nalezení v přízemí pavilonu L. Ve všední dny má otevřeno od 7 do 20 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 12 hodin a následně od 12:30 do 18 hodin.

Lékárny s pohotovostí v kraji

Mimo Brno lidé najdou pohotovostní lékárny pouze v nemocnicích v Blansku a Boskovicích. Blanenská lékárna zajišťuje pohotovost ve všední dny od 7 do 22 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 19 hodin. Boskovická lékárna nabízí pohotovostní službu ve všední dny od 7 do 21 hodin a v nepracovní dny od 9 do 19 hodin.

Lékárenské pohotovosti
ZařízeníAdresaPracovní dnyVíkend a svátky
Dr.Max LÉKÁRNABašty 413/2, 60200 Brno-město07:00–24:00 (od 1. března nonstop)07:00–24:00 (od 1. března nonstop)
Fakultní nemocnice BrnoJihlavská 20, 62500 Brno07:00–20:0008:00–12:00, 12:30–18:00
Fakultní nemocnice BrnoČernopolní 9, 61300 Brno07:15–21:0008:00–12:00, 12:30–21:00
Nemocnice BlanskoSadová 1596/33, 67831 Blansko07:00–22:0008:00–19:00
Nemocnice BoskoviceOtakara Kubína 179, 68021 Boskovice07:00–21:0009:00–19:00
