Předvolební Hodonín: město řeší stavbu nových bytů i parkování

Koalice Hnutí PRO Hodonín, Pozitivně pro Hodonín a sdružení Svobodných a Pirátů vydržela řídit město celé čtyři roky navzdory tomu, že se musela poprat i s naprosto neočekávanými výzvami, jaké přinesla například covidová pandemie či loňské tornádo.

V letošních volbách tak o přízeň voličů bude usilovat „jen“ devět uskupení. I mezi nimi přitom došlo k přesunům, kdy tváře známé z komunální politiky z dřívějška budou kandidovat pod jinou značkou.

Předvolební seriál MF DNES představuje lídry osmi politických stran a hnutí, které se v komunálních volbách utkají o místa v hodonínském zastupitelstvu. Deváté kandidující hnutí ANO na dotazy navzdory mnoha telefonickým i e-mailovým urgencím neodpovědělo. Tématem letošních voleb bude řešení dlouhotrvajícího odlivu obyvatel i péče o seniory.

1) Hodonín trápí už dlouhou řadu let odliv obyvatel. Máte recept na to, jak to vyřešit?

2) Hodonínem v posledních měsících zahýbal spor s krajem o budoucnost S-centra. Jak chcete zajistit služby pro seniory?

3) Čeho byste chtěli v následujících letech dosáhnout, abyste své působení na radnici považovali za úspěšné?

Libor Střecha (PRO Hodonín) Dostupné bydlení

Odpověď 1: Máme rozpracovaný plán na výstavbu bytových domů na ulici Patočkova a Horní Plesová. Dokončuje se studie na využití lokality Velkých Kasáren. Pokračujeme v přípravě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Výhon. Začali jsme s proměnou lesa v Bažantnici na lesopark, obnovou prochází sportovní areál U Červených domků, revitalizujeme hřiště na sídlištích i parky, pokračujeme v modernizaci škol atd.

Odpověď 2: Apelujeme na kraj coby majitele tohoto zařízení, aby budovu S-centra obnovil. V případě zamítavého postoje jsme připraveni jednat s krajem o možném převodu budovy do vlastnictví města a jeho následném využití pro seniory.

Odpověď 3: Za nejdůležitější témata považuji rozvoj města a s tím související dostupnost bydlení. Podporovat sport, kulturu a volnočasové vyžití obyvatel, zvýšit bezpečnost a udržovat a rozšiřovat zeleň. Docílit obnovy S-centra. Pokračovat v započatých investicích a dokončit projekty obnovy po tornádu. Dokončit revitalizaci parků, pokračovat v modernizaci škol, vybudovat největší přístav pro rekreační lodě v ČR, zahájit modernizaci zoo.

David Herzán (Pozitivně pro Hodonín) Přeji si širší shodu

Odpověď 1: Těch opatření musí být hned několik: Podpora podnikatelů, kteří vytváří pracovní příležitosti. Rozhýbat výstavbu nových městských bytů a pomoci odblokovat soukromým vlastníkům stavební pozemky, kde v dnešních dnech není z různých důvodů možné stavět. Vytvářet prostředí příjemné pro život (vzhled města, podpora volnočasových aktivit jako například kultura, sport atd…).

Odpověď 2: Podle posledních informací se Jihomoravský kraj vrátil k záměru S-centrum obnovit. To je dobrá zpráva, protože je pro Hodonín nesmírně důležité, aby zde byl zachován rozsah služeb minimálně z doby před tornádem. Také budeme jednat s krajem o dalším rozvoji těchto služeb, protože jejich kapacita nebude podle současného trendu demografického vývoje v blízké budoucnosti dostačující.

Odpověď 3: Moc bych si přál, abychom se na dalším směřování města dokázali domluvit napříč politickým spektrem, protože je mnoho projektů, které přesahují časový rámec jednoho volebního období, a jedině širší shoda zaručí jejich úspěšné dotažení do konce.

Lenka Ingrová (KSČM) Byty hlavně pro mladé

Odpověď 1: KSČM dlouhodobě prosazuje bytovou výstavbu jak městem, tak podporu dalších forem výstavby – družstevní, individuální… Nenabídne-li město Hodonín především mladým dostupné bydlení, dál budou mladí odcházet a vracet se již nebudou!

Odpověď 2: Pokud jde o služby pro seniory, ty zajišťuje nejen v městě Hodonín především Jihomoravský kraj a soukromé subjekty. V oblasti těchto sociálních služeb pro seniory má dlouhodobě kraj vůči Hodonínsku dluh, který se zrušením sociálních míst v S-centru Hodonín dále prohloubí. Ale volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje jsou již za dva roky…

Odpověď 3: Za úspěch bych považovala to, kdyby v příštím zastupitelstvu vládla dělná spolupráce, a ne rozdělování podle stranického trička a pokynu pražského vedení. V nadcházejícím velmi těžkém období pro město i jeho občany bude třeba táhnout nejen za stejný provaz, ale všichni musíme táhnout za jeden jeho konec. Pokud tohoto společně dosáhneme, bude to úspěch nejen nás zastupitelů, ale budou z toho mít prospěch i občané našeho města.

Terézia M. Išková (Hodoňáci) Zapojit občany

Odpověď 1: Jedním z hlavních důvodů odlivu obyvatel je kritický nedostatek stavebních míst pro rodinné domy. Najdeme způsoby, jak rozvojové lokality (například Lučina, Pánov, U Lavoru, částečně Mrkotálky) dostat do stavu, aby se na nich dalo stavět. Důležitá je i bytová výstavba. Pro investory budeme partnerem. Pomocí, ne překážkou.

Odpověď 2: S-centrum zůstává v rukou kraje, který službu obnoví, tedy pobytová služba bude v Hodoníně zachována. Chceme, aby senioři mohli zůstávat co nejdéle ve svých domovech. Proto budeme podporovat terénní služby, které jim to umožňují. Navýšíme počet bytů pro seniory.

Odpověď 3: Za úspěch budu považovat, pokud navýšíme počet nových stavebních míst v řádech desítek. Pokud opravíme uliční prostory v žalostném stavu, jako je například Milíčova, vnitroblok Sadové nebo Lesní. Důležité je vyřešit problém s parkováním. Mým velkým přáním je vyhlásit mezinárodní architektonickou soutěž na nový Dům kultury s parkovacím domem a s řešením přilehlého prostoru. Za největší úspěch bych považovala, kdyby se nám podařilo dobře pracovat s občany a zapojit je maximálně do rozhodování.

Jan Špaček (ODS) Příjemné prostředí pro lidi i firmy

Odpověď 1: Zastavení úbytku obyvatel nemá jednoduché ani rychlé řešení. Je to o trpělivé, systematické práci na tvorbě příjemného prostředí pro občany a firmy. Je potřeba pracovat na kvalitě městského úřadu, pečovat o podnikatelské prostředí, aby firmy Hodonín neopouštěly, rozvíjet infrastrukturu města, pomáhat zdejším organizacím. Bude potřeba přemýšlet o nějaké formě výstavby nájemních bytů s regulovaným nájmem.

Odpověď 2: Město by mělo jednat s Jihomoravským krajem, aby S-centrum zachoval ve svém majetku, provedl co nejdříve rekonstrukci a obnovil provoz. Město samotné může kraji nabídnout spolupráci na obslužnosti, údržbě a tvorbě náplně života v obnoveném S-centru.

Odpověď 3: Udržení vyrovnaného rozpočtu. Stabilizace a zkvalitnění práce městského úřadu. Pravidelná a kvalitní údržba městské infrastruktury. Dotažení rozpracovaných velkých projektů, jako například velký obchvat, vybudování přístaviště na Očovských loukách, nastartování systému nakládání s dešťovou a odpadní vodou. Udržet při životě kulturní, společenské, sportovní a další neziskové organizace.

Jiří Petrica (Přísaha) Zdravé město bez korupce

Odpověď 1: Zahájíme výstavbu startovacích městských nájemních bytů pro mladé rodiny. Podpoříme růst nových pracovních míst formou vzniku coworkingových center. Zasadíme se o spolupráci místních firem s odborným učilištěm pro podporu řemeslného vzdělávání mládeže formou stipendia s možností příspěvku. Vytvoříme pobídky pro nedostatkové profese ve zdravotnictví. Rozšíříme a zmodernizujeme kamerový systém. Provedeme regulaci provozování heren. Podpoříme volnočasové aktivity mládeže. Využijeme potenciál komunitní energetiky z obnovitelných zdrojů. Vybudujeme fotovoltaické elektrárny na městských budovách a inteligentní veřejné osvětlení.

Odpověď 2: Podporujeme obnovu S-centra, proto vítáme současný záměr Jihomoravského kraje obnovit a modernizovat objekt S-centra se zachováním nejméně stejného počtu lůžek. Variantním řešením v případě změny rozhodnutí Jihomoravského kraje navrhujeme vybudování nového S-centra v jiné části města Hodonína na pozemcích ve vlastnictví města.

Odpověď 3: Vytvoříme zdravé, prosperující a bezpečné město bez korupce. Cílem je spokojený občan.

Vítězslav Krabička (SPD) Podpora firem i lékařů

Odpověď 1: Je potřeba podporovat podnikatele, například při rychlejším schvalování územních plánů, i drobné živnostníky, třeba slevami na nájemném. Chybí nájemní městské byty, což vyvolává nutnost výstavby domů pro mladé rodiny v malých kasárnách a v ulici Patočkova. Chceme také zajišťovat budování infrastruktury pro 120 stavebních pozemků na Výhoně a ve velkých kasárnách. Pro získání nových lékařů, jehož součástí bude i finanční podpora studentů medicíny z Hodonína.

Odpověď 2: Důsledně trváme na obnově sociálních služeb v opraveném a obnoveném S-centru, které patří Jihomoravskému kraji. Chceme také vybudovat další dům pro seniory přebudováním hotelu Krystal.

Odpověď 3: Chceme neustále zlepšovat kvalitu života občanů. Chceme být k občanům vstřícní, naslouchat jim a řešit jejich problémy. Důležitou oblastí je bezpečnost a dopravní obslužnost (chceme změnit na základě požadavků občanů parkovací systém), vzhled města, nakládání s odpady, zajištění spoření s energiemi, zajištění bydlení pro seniory a mladé rodiny, zajištění kvalitního využívání volného času.

Ivo Knápek (Změna společně) O 40 míst nahoru

Odpověď 1: Stálý pokles počtu obyvatel spolu s nízkým hodnocením města Hodonín v indexu kvality života nás trápí, a proto se zvýšení kvality života stalo prioritou našeho klubu. Celý náš program nabízí konkrétní kroky, abychom posunuli město Hodonín v žebříčku minimálně o 40 míst nahoru.

Odpověď 2: Uzavřením domova pro seniory došlo ke ztrátě 141 lůžek v sociální oblasti. S důvody uzavření domova se neztotožňujeme a považujeme je za zástupné. Proto jsme na mimořádném zasedání zastupitelstva navrhli usnesení, které vyzvalo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, aby provoz domova obnovil v původním rozsahu.

Odpověď 3: Jako budoucí zastupitel budu vycházet z programu našeho sdružení Změna společně. Jsem přesvědčen, že tento program je realistický a reaguje na oprávněné potřeby hodonínských občanů. Jak velkou část našeho programu budeme schopni splnit, závisí na volebním výsledku. Máme ambice rozšířit stávající počet čtyř zastupitelů alespoň o jednoho, což by dávalo předpoklad naší aktivní účasti na vytvoření koalice a tím i větší možnost ovlivnit plnění našeho programu.