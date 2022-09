Začátek proměny přednádraží v Brně závisí na dostupnosti potřebné žuly

„Začátek prací záleží na tom, jak rychle bude stavební firma schopna zajistit žulovou dlažbu. Pokud ji zajistí, jsem přesvědčen, že mohou být úpravy hotové do konce roku. Když ne, museli bychom postupovat po etapách. Určitě ale nechceme, aby bylo přednádraží rozkopané přes zimu,“ řekl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) s tím, že se rozhodne zřejmě příští týden.

Plán na úpravu přednádraží přitom prezentoval už na začátku léta. Tehdy chtěl, aby se všechno podařilo udělat během tří letních měsíců a bylo hotovo před zářijovými volbami.

Přednádraží vnímají nejen Brňané jako jedno z nejnepřívětivějších míst ve městě, kde je pro chodce obrovské množství bariér. V minulosti tam ještě přibyla zábradlí mezi tramvajovými nástupišti a chodníky u obchodního domu Letmo a nádražní budovy. Pěší měly nasměrovat do podchodu. Mnozí z nich však i tak nekoordinovaně přecházejí přes koleje i silnici.

Na severní straně mezi chodníkem u Letma až k ústí Masarykovy ulice a nástupištěm zmizí zábradlí a pruh silnice bude vyzvednut téměř na jejich úroveň. V celém tomto prostoru bude nově pěší zóna, skončí tam parkování aut. Ostrůvek a chodník od vozovky oddělí pouze litinové sloupky.

Na opačné jižní straně v místě přecházení z ostrůvku do nádražní haly rovněž zmizí zábradlí a silnice se dostane do výše chodníku. U větší části budovy ale zábrany zůstanou, a to mimo jiné kvůli průjezdu autobusů k hotelu Grand.

Zákazy odbočení pro řidiče

Změny v přednádraží se výrazně dotknou také řidičů, protože velká část z nich už místem neprojede. Dopravní značení zakáže odbočit doleva od viaduktu směrem k Letmu a v opačném směru nebude možné odbočit při projíždění kolem nádražní budovy doleva do Benešovy ulice, ale pouze doprava pod viadukt.

Brno za úpravy zaplatí téměř 12 milionů korun. Městské firmě Brněnské komunikace zbývá podepsat smlouvu s vybranou stavební firmou. Práce mají být hotové do tří měsíců.

Chodci musí při stavebních úpravách počítat s omezeními, které se budou ještě upřesňovat. Už nyní je ale prakticky jisté, že chodník mezi Letmem a Masarykovou zůstane po celou dobu prací průchozí. Dělníci budou pracovat vždy pouze v jeho části. Stejně tak nebude uzavřený ani hlavní široký přechod od začátku nástupišť k nádražní budově.

V minulosti už byla plánů na úpravy přednádraží spousta. Mluvilo se o nich v letech 2014 i 2015 a naposledy výrazněji před necelými pěti lety. S takřka identickým návrhem, jaký je ten nynější od dosluhující magistrátní koalice pod vedením ODS, tenkrát přišel někdejší náměstek pro dopravu za Žít Brno Matěj Hollan.