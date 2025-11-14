Koleje přecházeli tam, kde nesmí. Za dva dny policie rozdala přes 50 pokut

Jen co vlak odjel, vstoupili do kolejiště a koleje přešli, i když to cedule v daném místě zakazují. Nebezpečné zkrácení cesty se však lidem nevyplatilo, od policistů dostali pokuty. Strážci zákona se v tomto týdnu při rozsáhlé akci na jihu Moravy zaměřili na bezpečnost na železnici a cestující nedovoleně a nebezpečně přecházející koleje natočili.

Například na brněnském hlavním nádraží policisté viděli muže přecházejícího mezi druhým a prvním nástupištěm místo toho, aby udělal pár kroků navíc a využil podchod. Hned k němu zamířila hlídka. Ve stejné stanici se i jiný cestující pohyboval mezi perony v místě, kde podle cedulí nesmí.

Na jiném nádraží kamera zachytila nejprve dvě ženy a později i muže, jak si nedovoleně zkracují cestu. Koleje přecházeli na totožném místě. Opodál už na ně čekali policisté.

„Kontroly se soustředily především na přecházení přes koleje mimo vyznačená místa, neoprávněný pohyb v kolejišti a také na nebezpečné jízdy na spřáhlech vlaků. Výsledkem bylo 52 udělených pokut,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka.

V Modřicích u Brna srazil vlak člověka, dotyčný na místě zemřel

Podle něj byla smyslem úterní a středeční akce prevence tragických událostí, které se na železnici stále opakují. Loni na kolejích zemřeli mimo sebevraždy tři Jihomoravané, letos je bilance stejná. Další dva lidé střet s vlakem přežili, ale utrpěli vážná zranění.

Strojvedoucí obvykle nemá šanci střetu s člověkem v kolejišti zabránit. Brzdná dráha vlaku je příliš dlouhá.

Policisté upozorňují, že velmi zrádné může být nebezpečí přicházející z druhého směru. „Zatímco člověk sleduje jeden vlak, z opačné strany se může tiše blížit další. Vlaky také mohou jezdit po dvou souběžných kolejích stejným směrem vedle sebe, což může mnohého překvapit,“ poznamenal mluvčí.

Opravdová šance pro fotbalové Lužánky: Brno řeší prodej pozemků

Tvůrci filmu Zátopek o legendárním českém běžci přetvořili brněnský kolos za...

Vedení Brna ve středu jednalo se zástupci fotbalové Zbrojovky a po dohodě přichystá koncesní řízení. Jeho prostřednictvím chce připravit prodej pozemků pod současným zchátralým stadionem, na jehož...

12. listopadu 2025  19:14,  aktualizováno  20:16

Brněnské Vánoce cílí víc na děti, místo novinek dávají přednost atmosféře

Předměty, kterou budou k dostání na Brněnských Vánocích 2025, jež pořádá zdejší...

Letošní Brněnské Vánoce, které se pod taktovkou Turistického informačního centra (TIC) uskuteční zejména v části náměstí Svobody, na Dominikánském náměstí a na nádvoří Staré radnice, se zaměří hlavně...

12. listopadu 2025  17:23

