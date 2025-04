Nezažil jsem, aby se tolik lidí chovalo tak slušně, líčí muž noční svěcení pokrmů

Davy lidí lemovaly po půlnoci ze soboty na neděli Chodskou a navazující Charvátskou ulici, v níž stojí pravoslavný svatostánek Husův sbor. Právě ten byl středobodem akce.

„Chodím tudy dost často a není tu žádný velký frmol ani ve dne, natož v noci. Proto mě překvapilo, když jsem viděl dav s košíky a pak nekonečnou řadu svíček. Chodníky byly tak nacpané, že jsem se mezi lidmi musel prodírat,“ líčí známý brněnský producent audioknih Michal Kurfürst.

Lidé podle něj zcela zaplnili nejen zmíněné ulice, ale také ty přilehlé. „Působilo to jako z jiného světa. Nejzajímavější na tom bylo, že všichni byli naprosto potichu. Očekával bych, že se mezi sebou budou bavit, ale stáli tam zcela mlčky. Až ke konci začali někteří lidé kolem kostela lehounce zpívat, bylo to spíš takové mručení. I kdyby měl někdo otevřené okno, nemohlo by ho to vůbec probudit,“ popisuje Kurfürst.

To, co se na místě v nezvyklou hodinu odehrávalo, byla velikonoční bohoslužba se svěcením pokrmů. „To je u pravoslavných křesťanů velikonoční tradice. Věřící po čtyřicetidenním půstu přinášejí světit své pokrmy,“ přibližuje duchovní správce místní pravoslavné církevní obce Jozef Fejsak.

Nezůstaly ani odpadky

Jedna taková bohoslužba se tradičně koná o půlnoci, druhá pak ráno. A každý si může vybrat, kdy přijde. „Přišlo i hodně malých dětí, protože tradice je taková, že když se světí velikonoční pokrm, přijde celá rodina,“ odhaluje Fejsak.

V jeho farnosti je zastoupeno přes dvacet národností, vedle Čechů a Slováků také Rusové, Ukrajinci, Srbové, Bulhaři či Makedonci. „Máme i arabskou komunitu, protože zejména v Sýrii a Palestině je pravoslavná církev také přítomná,“ zmiňuje Fejsak.

Podle Kurfürsta na místě převažovali Ukrajinci. „Nezažil jsem, aby se tolik lidí na jednom místě chovalo tak slušně. Nezůstaly po nich ani žádné odpadky. Byla to velmi zajímavá zkušenost,“ svěřuje se.

Bezproblémový průběh akce potvrdili také strážníci. „Všechno bylo po organizační stránce výborně zvládnuté. Byly vyřízeny zábory prostranství, bylo dostatek pořadatelů i zdravotníků. Na nás tak zbyla jen drobná činnost ohledně usměrňování dopravy,“ podotýká mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Podle neoficiálního odhadu strážníků bylo v noci přítomno asi pět tisíc lidí, Kurfürst si myslí, že jich muselo být mnohem víc. Duchovní Fejsak mluví o tisícovkách lidí.

„Rozdali jsme 4 750 obrázků vzkříšení a zdaleka se nedostalo na všechny. Každopádně akce se velmi povedla, vše proběhlo v naprostém klidu, lidé byli nadšení. A my velice děkujeme policii za součinnost,“ uzavírá Fejsak.