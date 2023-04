Muž se při opravách kostela v centru Brna zřítil na zem, na místě zemřel

Neštěstí se stalo ve středu po desáté hodině. „Muž spadl ze sedmi až osmimetrové výšky. Zjišťujeme okolnosti pádu, s největší pravděpodobností ale šlo o nešťastnou náhodu,“ informoval policejní mluvčí David Chaloupka.

Na místě byla i záchranná služba, dotyčnému už však nemohla pomoci. „Osoba zemřela ještě před naším příjezdem,“ sdělila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Kostel se opravuje od listopadu 2021, od loňského března je zavřený. Rekonstrukce měla stát 131 milionů korun, prodražila se však kvůli cenám stavebních prací i zjištění, že je v horším stavu, než se předpokládalo.

„Po demontáži gotických kamenných kytek a následných pevnostních zkouškách se ukázalo, že pískovec uvnitř se drolí v ruce. A to už není na zpevnění, ale na výměnu,“ přiblížil manažer projektu Aleš Taufar.

Podobná situace se podle něj týká poškozených trámů krovu. „Jsou zasažené hnilobou zpravidla uvnitř po celé své délce. Poškození není vidět, ale pevnost trámu je desetinová,“ řekl Taufar k výměně, při níž se používají původní tesařské postupy.

Před několika dny byly jeřábem na kostel umístěny nové kamenné prvky na fasádě, takzvané vimperky.

Farnost na opravy získala evropské i městské dotace, na výměnu vitrážových okenních tabulek přispívají lidé. „Oprava se určitě protáhne do příštího roku, i když uvnitř by mělo být vše hotové už letos na podzim. Doufáme, že před Vánocemi zase budeme moci jít do kostela,“ oznámil farář Jan Pacner.

Kostel se po skončení oprav nově stane místem s nejvyšší veřejnou vyhlídkou v centru Brna. Lidé se dostanou do výšky 42 metrů, tedy zhruba poloviny devadesátimetrové věže.