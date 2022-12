Ukrajinci volná místa neplní, jejich uplatnění brání byrokracie i jazyk

Podle brněnského experta na pracovní migraci Tomáše Petyovského ze společnosti Petyovský & Partners totiž neumíme přitáhnout ani si udržet zejména kvalifikované Ukrajince, kteří jdou raději za lepším do jiné země.

Například v Polsku jim nabídli lepší pobytový status, v Nizozemsku zase třeba daňové úlevy. Že se firmy na jihu Moravy bojí zaměstnávat Ukrajince především na vysoce kvalifikovaných pozicích, ostatně prokázal i průzkum Masarykovy univerzity a Národního institutu SYRI.

Jednaosmdesát procent uprchlíků pracuje jako obsluha strojů nebo jako nekvalifikovaná pomocná pracovní síla. Výrazná většina lidí, která utekla před válkou, má přitom středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Čím je tedy dán nesoulad mezi vzděláním uprchlíků a jejich uplatněním?

„Obecně je pro cizince vždy velkou překážkou neznalost jazyka. Na druhém místě uvádějí péči o děti, což je také nejčastěji zmiňovaný důvod pro nehledání práce. Tyto bariéry odpovídají specifickému demografickému složení populace uprchlíků, kterému dominují ženy a děti,“ vysvětluje Štěpán Mikula z Katedry ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. I když bylo v kraji na podzim přes 60 tisíc Ukrajinců, na úřadech práce jich bylo registrováno 11,4 tisíce.

Podle Mikuly mohla lepší uplatnění uprchlíků na trhu práce podpořit pomoc státu v oblasti jazykového vzdělávání a péče o děti, na což lidově řečeno nebyli lidi. „Je škoda, že se tento předvídatelný problém nepodařilo řešit s využitím samotných uprchlíků, kteří mohli zvýšit stávající kapacity zejména v oblasti vzdělávání a předškolní péče,“ poukazuje.

Riziko v podobě návratu domů

Uplatnění v kvalifikovaných pozicích navíc vyžaduje i potvrzení kvalifikace. Získání obojího je náročné a nákladné, a hlavně platné jen v České republice. Pokud uprchlíci doufají v brzký návrat domů, nemusejí být ochotni tyto náklady nést.

A podobně mohou uvažovat i zaměstnavatelé. Zacvičení kvalifikovaných pracovníků vyžaduje velké investice, které by byly zmařeny v případě jejich návratu domů. Tomu odpovídají i data ze zmíněného průzkumu. „Zaměstnavatelé uvedli riziko možného návratu na Ukrajinu jako druhou nejvýznamnější překážku pro zaměstnávání uprchlíků na kvalifikovaných pozicích, hned za znalostí jazyka,“ potvrzuje Mikula.

Jak zdůrazňuje expert na pracovní migraci Petyovský, není navíc jasné, co bude s ukrajinskými zaměstnanci od prvního dubna, kdy prvním uprchlíkům vyprší dočasná ochrana.

Zásadním problémem při zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii je i velká míra byrokracie. „Ve srovnání například s Polskem trvají všechny nezbytné procesy několikanásobně déle a to má samozřejmě vliv i na mezinárodní konkurenceschopnost našich firem. Než dokážeme zajistit vybranému zaměstnanci práci, odchází do jiné země,“ pozoruje ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy Tomáš Psota.

Jsou přitom obory, kde je ochota Čechů pracovat jen velmi nízká a kde se firmy bez zahraniční pracovní síly neobejdou. Typicky jde o těžký průmysl.

Míň Rusů, víc Gruzínců

Pětiletou zkušenost mají s ukrajinskými pracovníky ve Slévárně Kuřim. Počáteční pochyby i předsudky brzy vyšuměly. Před ruskou invazí na Ukrajinu byla největší překážkou v náboru ukrajinských pracovníků byrokratická zdlouhavost a tuhost systému vydávání pracovních povolení a víz, obojí vzalo spolu s konfliktem za své, ale muži museli do boje.

Cizinci na jižní Moravě K 31. 12. 2021 (normální stav): Ukrajina 17 632

Slovensko 15 096

Vietnam 4 962

Rusko 3 658

Rumunsko 1 416 K 31. 3. 2022 (po vypuknutí války): Ukrajina 42 880 K 30. 9. 2022 (s odstupem): Ukrajina 60 264

Slovensko 15 527

Vietnam 5 011

Rusko 3 429

Rumunsko 1 420 Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie

„Viděl jsem na vlastní oči, jak ukrajinský pracovník ‚s prvním výstřelem‘ položil nářadí, podal mi ruku a odjel bránit vlast. Ostatním, kteří odjeli pro manželky, děti, otce, matky, bratry, sestry a vrátili se, jsme pomáhali se zajištěním ubytování. Kapacitu naší firemní ubytovny jsme letos rozšířili ze 70 na 110 lůžek,“ líčí předseda dozorčí rady a ředitel pro lidské zdroje Radim Vojkovský.

Kuřimská slévárna měla od počátku války do konce léta plné ruce práce se zajištěním náhrad za ukrajinské pracovníky, teď už je situace stabilnější. I když dopady války jako energetická krize, narušení či zpřetrhání obchodních a odběratelsko-dodavatelských vztahů zůstaly.

Na pracovním trhu chybí i Rusové a Bělorusové, kteří nemohou získat žádné vízum – ani pracovní, ani turistické. Hlavně pro IT pozice. „Nelze nyní ani přesunout Rusy z ruských poboček firem do Česka, i když by firmy chtěly,“ poukazuje Andrea Tkačuková z agentury Foreigners se sídlem v Brně, která poskytuje firmám relokační služby, když přesouvají cizince do Česka.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků se řeší i náborem z jiných zemí mimo Evropskou unii. „Hospodářská komora teď nově zajišťuje zaměstnanecké karty pracovníkům z Gruzie, Arménie a Severní Makedonie. Pokračujeme v zajišťování zaměstnaneckých karet pro zaměstnance z Filipín, Indie, Kazachstánu, Mongolska, Moldavska, Černé Hory a Srbska,“ jmenuje ředitel Psota.