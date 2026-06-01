Záchvat a zvracení po cigaretě s neznámou látkou, svědci nechali dívku bez pomoci

Autor:
  12:13
Vzlykající dívka, které se udělalo špatně, zaměstnala strážníky v centru Brna. Při poskytování pomoci se dozvěděli, že příčinou jejích zdravotních potíží doprovázených také zvracením není alkohol, ale cigareta s neznámou látkou, kterou dostala od cizích mužů. Zarážející bylo chování dvojice dospělých svědků, kteří trpící dívku netečně sledovali, aniž by jí nabídli nebo přivolali pomoc.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Městská policie Bílina

Na dívku, která se choulila na chodníku v Denisových sadech, upozornila městskou policii kolemjdoucí. Strážníci našli čtrnáctiletou slečnu klečet nad zvratky.

„Nedokázala si vzpomenout na své jméno a při náhlých záchvatech hlasitě naříkala. Na rukou měla starší, mělké řezné rány,“ popsal mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Dívka podle něj nakonec zvládla popsat, že jí cizí muži nabídli cigaretu s neznámou látkou a ona si ji od nich vzala. Dechová zkouška potvrdila, že nepila alkohol. Zdravotníci následně teenagerku po ošetření odvezli do Dětské nemocnice.

Strážníky však při zásahu udivili čtyřicetiletý muž s osmnáctiletou ženou, kteří postávali poblíž. „Když se jich zeptali, proč dívce neposkytli a nepřivolali pomoc, mladá žena odvětila, že si kvůli ní nebude vybíjet baterku v telefonu,“ uvedl Ghanem.

Strážníci případ předali státním policistům i s totožností obou netečných svědků.

Záchvat a zvracení po cigaretě s neznámou látkou, svědci nechali dívku bez pomoci

