Záchvat a zvracení po cigaretě s neznámou látkou, svědci nechali dívku bez pomoci

Na dívku, která se choulila na chodníku v Denisových sadech, upozornila městskou policii kolemjdoucí. Strážníci našli čtrnáctiletou slečnu klečet nad zvratky.
„Nedokázala si vzpomenout na své jméno a při náhlých záchvatech hlasitě naříkala. Na rukou měla starší, mělké řezné rány,“ popsal mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.
Dívka podle něj nakonec zvládla popsat, že jí cizí muži nabídli cigaretu s neznámou látkou a ona si ji od nich vzala. Dechová zkouška potvrdila, že nepila alkohol. Zdravotníci následně teenagerku po ošetření odvezli do Dětské nemocnice.
Strážníky však při zásahu udivili čtyřicetiletý muž s osmnáctiletou ženou, kteří postávali poblíž. „Když se jich zeptali, proč dívce neposkytli a nepřivolali pomoc, mladá žena odvětila, že si kvůli ní nebude vybíjet baterku v telefonu,“ uvedl Ghanem.
Strážníci případ předali státním policistům i s totožností obou netečných svědků.