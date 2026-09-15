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Pozemky pro vědecko-technický park v Brně získá firma za tři čtvrtě miliardy

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  17:25

Letecký pohled na Brno. Černovická terasa. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Pozemky v brněnských Černovicích pro stavbu vědecko-technického parku získá společnost CTP za 722 milionů korun bez daně. Je to cena, kterou firma nabídla. O prodeji pozemků dnes rozhodli brněnští zastupitelé.

Společnost vzešla z koncesního řízení. Podle smlouvy musí firma na pozemcích vybudovat a nejméně deset let provozovat vědecko-technický park. Minimálně třicet procent plochy musí být vyhrazeno pro vědu, výzkum a inovace. Pro bylo 32 zastupitelů, osm se zdrželo, tři hlasovali proti.

Zadávací dokumentaci pro koncesní řízení pro prodej pozemků schválili zastupitelé loni 9. září. „Je to první modelový příklad, kdy se snažíme prodávat větší části rozvojových ploch v Brně s tím, že si chceme udržet kontrolu nad tím, co se v lokalitě bude dít. Chceme zónu, která bude dávat prostor vědě, výzkumu a inovacím,“ řekl zastupitel Martin Příborský (ODS).

Nabídku společnosti CTP označil Příborský za velice solidní. Uvedl, že město získá navíc investorský příspěvek, který bude moct využít na stavbu infrastruktury. Doplnil, že firma nabídla sumu, jež lehce převyšuje odhadní cenu.

Proti prodeji se postavili lidovci. Prodej kritizoval zastupitel Petr Hladík (KDU-ČSL), protože dosud není vybudovaný sjezd z dálnice D1 do průmyslové zóny na Černovické terasy, o kterém se mluví více než deset let. Podle něj by dávalo smysl parcely prodat, až bude vybudovaná tato přípojka. „Cena pak bude pro město vyšší,“ řekl.

Připomněl, že město CTP prodalo v minulosti už jiné pozemky v lokalitě, kde kvůli neexistenci sjezdu taky dosud žádné haly nestojí a firmy nesídlí.

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Zelení se vymezili proti navržené době, po kterou musí společnost vědecko-technický park provozovat nebo proti vyhrazení 30 procent ploch pro vědu, výzkum a inovace, což považovali za nedostatečné.

„Je to kompromis mezi tím, abychom měli co nejvíce, ale zároveň, aby to bylo rentabilní pro investora,“ reagoval Příborský. „Když už někdo vybuduje infrastrukturu, tak po deseti letech to nehodí do koše,“ doplnil Příborský.

V brněnském Králově Poli už takový park existuje, jeho vlastníkem je město. Už dříve však Příborský uvedl, že areál je 30 let starý a některé budovy už mnohdy nevyhovují potřebám.

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