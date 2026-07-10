Vyprahlá jižní Morava se zmítá v požárech, zlepšení situace je v nedohlednu

„Každý den se setkáváme s požáry polí a lesů, a to i většího rozsahu. V podstatě každodenně vyhlašujeme vyšší stupně poplachu a nevyhnuli jsme se ani stupňům třetím, což je situace, která se děje běžně jen v několika případech ročně. Například v loňském roce to bylo čtyřikrát. Letos už pětkrát a to jsme teprve v červenci,“ přibližuje mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
Od začátku měsíce k pátečnímu poledni řešili už dohromady 87 požárů, 38 z nich se odehrálo v přírodním prostředí, tedy v lesích a na polích. Oproti stejnému období loňského roku těchto událostí přibylo, tehdy hasiči napočítali 82 požárů a tři desítky v přírodě.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pátek vydal novou výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Nebezpečí platí až do odvolání. Tentokrát jej rozšířil na celé území kraje, předchozí se netýkala okrajových částí regionu – severu Blanenska a Vyškovska, okolí Tišnova na Brněnsku a Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Na vyprahlé jižní Moravě za současných podmínek stačí skutečně málo – třeba odhozený nedopalek cigarety nebo malá jiskra – aby ohnivá zkáza byla na světě a vmžiku se začala šířit.
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„Špatná situace se udržuje hlavně kvůli nedostatku srážek, kdy se ‚palivo‘ v podobě suché či uschlé vegetace rozšiřuje. Děje se tak kvůli tomu, že voda ze svrchní části půdy ustoupila tak, že rostliny s mělkými kořeny zkrátka uschly – zejména tráva,“ vysvětluje Petr Münster z brněnské pobočky ČHMÚ.
Zlepšení situace ve vyschlé jihomoravské krajině není podle něj na obzoru. „Ještě několik dní významné srážky nečekáme, proto riziko trvá. A trvá hlavně riziko šíření, protože během následujících dnů stále bude foukat alespoň mírný vítr,“ říká Münster.
Aktuální situaci bedlivě sleduje i hejtmanství. Prozatím ji monitoruje, ale hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) může přistoupit k mimořádnému opatření v podobě vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, což naposledy udělal před třemi lety při podobně kritickém stavu. „V tuto chvíli je tato možnost zvažována. Přistoupilo by se k tomu, pokud by vzrostl počet požárů v přírodě a zvýšila by se výstraha ČHMÚ,“ zmiňuje mluvčí kraje Monika Žídková.
Lidé se mají za stávající situace chovat v přírodě maximálně obezřetně. Odborníci doporučují nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat nedopalky od cigaret na zem ani nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Pokud by hejtman vyhlásil zvýšené nebezpečí vzniku požáru, na tyto věci by se pravděpodobně vztahoval zákaz.
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„Lidská nedbalost je jednou z nejčastějších příčin vzniku požárů v přírodě. Další je v současnosti pohyb zemědělské techniky na polích,“ prohlašuje Mikoška.
Právě kombajn pracující na rozsáhlé zemědělské ploše u Vítonic na Znojemsku označili hasiči za příčinu středečního odpoledního požáru. Vyhlásili kvůli němu třetí stupeň požárního poplachu, s plameny bojovali zhruba tři a půl hodiny. Zapojilo se 22 jednotek, do akce šel i dron. Jednoho hasiče museli ošetřit záchranáři, skončil v nemocnici.
Poté, co se podařilo plameny na poli u Vítonic dostat pod kontrolu, začalo operační středisko přesouvat volné síly a prostředky včetně dronu k novému požáru, který mezitím vypukl asi o patnáct kilometrů dál na ploše u Oblekovic.
Na toto požářiště nakonec mířil také vrtulník Blackhawk povolaný z Přerova, jehož cílem byly původně Vítonice. Ve stejnou dobu hořelo i poblíž Újezdu u Brna, kde vzplálo vzrostlé obilí. Příčinou byla nedbalost, nebo úmysl.
Poslední dny hasiči zasahovali také třeba u plamenů v lesích u Černé Hory a Horní Lhoty na Blanensku, kde se navíc potýkali s obtížně přístupným terénem. Jejich zásahy si vyžádaly i požáry travního porostu u Miroslavi nebo pole u Velkého Karlova na Znojemsku.