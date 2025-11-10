Vlak na Vyškovsku vzplál kvůli přepálení elektrického kabelu

Příčinou požáru vlaku, který před téměř třemi týdny zastavil provoz na trati mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku, byla technická závada. Podle zjištění České televize teplo z výfukového potrubí přepálilo jeden z elektrických kabelů. České dráhy proto přistoupily k preventivním prohlídkám vozidel stejné řady, tedy 842, kterých na železnici jezdí 36.
„Se závadou takového rozsahu se dopravce za 30 let fungování této řady motorových vozů nesetkal. Preventivně proto přistoupil k okamžitým prohlídkám 36 vozidel stejné řady s cílem eliminovat riziko, že by se podobná událost opakovala,“ uvedla Česká televize.

Na Vyškovsku hořel vagon osobního vlaku, záchranáři ošetřili tři lidi

Požár předního vozu osobního vlaku zastavil 20. října provoz na trati asi na tři hodiny. Hasiči evakuovali 16 cestujících a vyhlásili druhý stupeň poplachu.

20. října 2025

Zprávy z dráhy

Záchranáři vyšetřili tři lidi kvůli podezření, že se nadýchali zplodin hoření. Díky zásahu hasičů se podařilo uchránit další dva vagóny vlakové soupravy, navzdory tomu jsou škody v milionech korun.

