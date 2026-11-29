Při požáru se nikdo nezranil, uvedl mluvčí hasičů Petr Příkaský. Příčinu zatím vyšetřovatel neurčil.
Hasiči k požáru vyjížděli v 19:25. Na místě zjistili, že hoří celé horní patro rozsáhlé vily postavené ve svahu. K likvidaci požáru hasiči nasadili tři vodní proudy, řekl Příkaský.
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Komplikaci představovala konstrukce objektu. V sendvičových stropech se totiž požár dále šířil a hasiči museli vyhledávat skrytá ohniska.
„Likvidaci požáru velitel zásahu ohlásil ve 22:50. Poslední jednotka se vrátila na základnu v 0:14. Nad požářištěm byl následně zajištěn dohled až do nedělní desáté hodiny,“ doplnil Příkaský.