Podle Kavky zatím není jasné, jestli vagon vzplál za jízdy, nebo když vlak stál. Uvedl, že 16 cestujících bylo evakuováno do stanice Nemotice, kde byla přistavena náhradní autobusová doprava.
Záchranáři vyslali k události lékařský tým, dvě záchranářské posádky, inspektora provozu, velkokapacitní sanitku a terénní vůz.
„Zdravotníci vyšetřili tři osoby, u kterých vzniklo podezření, že se nadýchaly zplodin hoření. Po kontrole stavu jsme je ponechali na místě,“ uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Doplnila, že 16 lidí pak při zajištění tepelného komfortu transportovali k přistavenému evakuačnímu autobusu.
Hasiči u požáru vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. „Požár zničil hnací vozidlo. Další dva vagóny jsme uchránili,“ uvedli na sociální síti Threads.
Podle fotografií vagonu, které Kavka poskytl médiím, je vagon po požáru značně poškozený. České dráhy na svých webových stránkách sdělily, že hořel osobní vlak jedoucí z Veselí nad Moravou na Hodonínsku do Brna.
Podle webu ČD byla zavedena omezená náhradní kyvadlová autobusová doprava v úseku Nemotice – Brno hlavní nádraží. Několik osobních vlaků bylo odřeknuto.
Provoz na trati byl přerušen před pátou hodinou ranní, obnovení provozu dráhy předpokládaly kolem sedmé. Po jedné z traťových kolejí se dle informací na webu dopravce začalo jezdit až v osm hodin.
Nadále může docházet ke zpoždění vlaků v rozmezí od deseti do patnácti minut.