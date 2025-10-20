Na Vyškovsku hořel vagon osobního vlaku, záchranáři ošetřili tři lidi

Autor: ,
  8:53
Požár vagonu osobního vlaku zastavil v pondělí ráno na tři hodiny provoz na trati v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Kolem osmé hodiny ranní se začalo jezdit po jedné z traťových kolejí. Záchranáři ošetřili tři lidi. Vyplývá to z vyjádření mluvčího Správy železnic pro mimořádné události Martina Kavky a mluvčí záchranné služby Michaely Bothové.

Podle Kavky zatím není jasné, jestli vagon vzplál za jízdy, nebo když vlak stál. Uvedl, že 16 cestujících bylo evakuováno do stanice Nemotice, kde byla přistavena náhradní autobusová doprava.

Vyřazené vagony na Vsetínsku zachvátily plameny, požár vyšetřuje policie

Záchranáři vyslali k události lékařský tým, dvě záchranářské posádky, inspektora provozu, velkokapacitní sanitku a terénní vůz.

„Zdravotníci vyšetřili tři osoby, u kterých vzniklo podezření, že se nadýchaly zplodin hoření. Po kontrole stavu jsme je ponechali na místě,“ uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Doplnila, že 16 lidí pak při zajištění tepelného komfortu transportovali k přistavenému evakuačnímu autobusu.

Požár vlaku zastavil dopravu na trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Provoz je již obnoven

Hasiči u požáru vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. „Požár zničil hnací vozidlo. Další dva vagóny jsme uchránili,“ uvedli na sociální síti Threads.

Podle fotografií vagonu, které Kavka poskytl médiím, je vagon po požáru značně poškozený. České dráhy na svých webových stránkách sdělily, že hořel osobní vlak jedoucí z Veselí nad Moravou na Hodonínsku do Brna.

V Přerově hořely u nádraží odstavené vagony, vzplály na odstavném kolejišti

Podle webu ČD byla zavedena omezená náhradní kyvadlová autobusová doprava v úseku Nemotice – Brno hlavní nádraží. Několik osobních vlaků bylo odřeknuto.

Provoz na trati byl přerušen před pátou hodinou ranní, obnovení provozu dráhy předpokládaly kolem sedmé. Po jedné z traťových kolejí se dle informací na webu dopravce začalo jezdit až v osm hodin.

Nadále může docházet ke zpoždění vlaků v rozmezí od deseti do patnácti minut.

Požár vagonu osobního vlaku zastavil ráno provoz na trati mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. (20. října 2025)
Požár vagonu osobního vlaku zastavil ráno provoz na trati mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. (20. října 2025)
Požár vagonu osobního vlaku zastavil ráno provoz na trati mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. (20. října 2025)
Požár vagonu osobního vlaku zastavil ráno provoz na trati mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. (20. října 2025)
8 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bytový dům v Brně postavili přímo v bývalém kamenolomu. Podívejte se

Bytový dům Diorit najdete v areálu bývalého kamenolomu, na opuštěných pozemcích na rozhraní brněnských městských částí Komín a Bystrc, v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Více než netradiční...

Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného

V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Atraktivní a zároveň udržitelná čtvrť plná zeleně má vyrůst v brněnské lokalitě za Lužánkami, která se skloňuje hlavně s vytouženým fotbalovým stadionem. Město ve středu představilo vítězný návrh ze...

Sportem žil. Brno se rozloučilo se strůjcem slavné éry Zbrojovky a Bobycentra

Rodina, ale i známí, fotbalové a hokejové osobnosti i fanoušci se ve čtvrtek odpoledne rozloučili s Lubomírem Hrstkou. Mužem, který se na počátku 90. let stal majitelem současné fotbalové Zbrojovky a...

Na Vyškovsku hořel vagon osobního vlaku, záchranáři ošetřili tři lidi

Požár vagonu osobního vlaku zastavil v pondělí ráno na tři hodiny provoz na trati v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Kolem osmé hodiny ranní se začalo jezdit po jedné z traťových...

20. října 2025  8:53

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Bez „smradometru“ se neobejde. Mladík prolézá brněnské kanály, má tisíce sledujících

Premium

Pod povrchem Brna se skrývá svět, který běžný člověk nikdy nespatří. Devatenáctiletý Michal Wolf z Kyjova na Hodonínsku je v něm však jako doma. Už pět let prochází brněnské kanalizace a své průzkumy...

19. října 2025

Těžký průmysl v brněnské Líšni končí. Páchnoucí slévárnu nahradí tři nové haly

Výroba ve slévárně Heunisch v brněnské Líšni ještě neskončila, její budovy a další pozemky už však mají nového majitele. Od německé slévárenské rodiny Heunischů je koupila developerská firma CTP,...

18. října 2025  12:45

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

17. října 2025  20:40,  aktualizováno  21:48

V Brně se ztratila pětiletá děvčátka. Policisté ukázali video z pátrání

Do hledání dvojice ztracených děvčátek v brněnské Líšni se ve čtvrtek odpoledne zapojili strážníci, policisté i řidiči MHD. Najít je se nakonec podařilo jednomu z velitelů bezpečnostních složek....

17. října 2025  18:20

Na muzikál Winton přijely zachráněné děti i jeho syn. O díky moc nestál, vzpomínají

Milena Grenfell-Bainesová a její sestra Eva Paddocková, za svobodna Fleischmanovy, v roce 1939 odjely z Československa jedním z vlaků, které odvážel do Anglie židovské děti ohrožené nacistickým...

17. října 2025  17:13

„Nelžete o nás.“ Brněnská univerzita chce od pražské rektorky Králíčkové omluvu

Vedení Masarykovy univerzity (MUNI) v Brně zvažuje předžalobní výzvu na rektorku Univerzity Karlovy (UK) Milenu Králíčkovou. Důvodem je její vyjádření pro Hospodářské noviny, kde uvedla, že brněnská...

17. října 2025  15:58,  aktualizováno  16:26

Na stodesítce šofér prosvištěl okolo hlídky téměř dvoustovkou, přišel o řidičák

Značky omezující povolenou rychlost na 110 kilometrů v hodině ve středu ignoroval cizinec ve Škodě Superb. Okolo policejní hlídky na dálnici D46 před Vyškovem prosvištěl téměř dvoustovkou. Na místě...

17. října 2025  15:32

Silně opilý šofér se řítil Brnem s proraženými koly. Vezl 83letou matku

V brněnském provozu zaujal minulý pátek ostatní šoféry zvláštní jízdou v autě, které mělo obě levé pneumatiky proražené. Padesátník za volantem měl kromě nich poničený celý levý přední bok vozu a...

17. října 2025  13:52

Přes plnou čáru, na červenou. Policie ukázala případy nebezpečně spěchajících šoférů

Nehledě na šrafování a plnou čáru vyrazil za tmy do protisměru, aby předjel kolonu aut. Ke smůle šoféra středního věku sedícího za volantem luxusního SUV v ní byli i policisté. Hlídka jej u Slavkova...

17. října 2025  12:55

Dva muži se vloupali do 115 aut po celé Moravě, uvnitř často nic nenašli

Dvojice mužů se podle brněnské policie vloupala do 115 vozů napříč Moravou. Oba skončili ve vazbě. Celková škoda je asi 750 tisíc korun. Sérii vloupání objasnili brněnští kriminalisté ze 4. oddělení...

17. října 2025  10:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.